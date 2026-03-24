Editorias do Site
Redes Sociais

Bolo de liquidificador: 3 receitas rápidas e deliciosas para o café da manhã

Aprenda a preparar opções práticas e saborosas para começar o dia

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:54

Bolo inglês (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)
Bolo inglês Crédito: Imagem: Estudio Originar | Shutterstock

Práticos, versáteis e ideais para a rotina corrida, os bolos de liquidificador são ótimas opções para quem quer preparar algo caseiro sem complicação. Com poucos ingredientes e um preparo rápido, eles garantem massas fofinhas e saborosas, perfeitas para acompanhar o café da manhã. Além disso, permitem diversas variações de sabores, agradando diferentes paladares de forma simples e acessível.

A seguir, veja 3 receitas rápidas e deliciosas de bolo de liquidificador para o café da manhã!

1. Bolo inglês

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, a manteiga, o leite e a essência de baunilha. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo e o sal, misturando bem até formar uma massa lisa. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente até incorporar. Despeje a massa em uma forma de furo no meio untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, espalhando de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o bolo esteja dourado e firme. Faça o teste do palito no centro e, se sair limpo, estará pronto. Retire do forno, aguarde alguns minutos e desenforme ainda morno. Sirva em seguida.

Bolo de limão (Imagem: A_Lein | Shutterstock)
Bolo de limão Crédito: Imagem: A_Lein | Shutterstock

2. Bolo de limão

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1/2 xícara de chá de iogurte natural
  • 1/2 xícara de chá de suco de limão
  • Raspas de 1 limão
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Açúcar de confeiteiro para finalizar
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o iogurte natural, o suco de limão e as raspas de limão. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo, a farinha de aveia e o sal, misturando bem até formar uma massa lisa. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, espalhando de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o bolo esteja dourado e firme. Faça o teste do palito no centro e, se sair limpo, estará pronto. Retire do forno, aguarde alguns minutos e desenforme. Finalize com o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

3. Bolo de coco

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 1 xícara de chá de coco ralado seco
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo e o leite de coco. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o coco ralado e bata rapidamente apenas para incorporar. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo, o amido de milho e o sal, misturando bem até formar uma massa lisa. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, espalhando de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o bolo esteja dourado e firme. Faça o teste do palito no centro e, se sair limpo, estará pronto. Retire do forno, aguarde alguns minutos e desenforme. Sirva em seguida. 

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/03/2026

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/03/2026
Imagem - Parque  Casa do Governador inaugura obra de Helio Oiticica com show de Adriana Calcanhoto; fotos

Parque  Casa do Governador inaugura obra de Helio Oiticica com show de Adriana Calcanhoto; fotos
Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/03/2026

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/03/2026