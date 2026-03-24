Bolo de liquidificador: 3 receitas rápidas e deliciosas para o café da manhã

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:54
Práticos, versáteis e ideais para a rotina corrida, os bolos de liquidificador são ótimas opções para quem quer preparar algo caseiro sem complicação. Com poucos ingredientes e um preparo rápido, eles garantem massas fofinhas e saborosas, perfeitas para acompanhar o café da manhã. Além disso, permitem diversas variações de sabores, agradando diferentes paladares de forma simples e acessível.
A seguir, veja 3 receitas rápidas e deliciosas de bolo de liquidificador para o café da manhã!
No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, a manteiga, o leite e a essência de baunilha. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo e o sal, misturando bem até formar uma massa lisa. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente até incorporar. Despeje a massa em uma forma de furo no meio untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, espalhando de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o bolo esteja dourado e firme. Faça o teste do palito no centro e, se sair limpo, estará pronto. Retire do forno, aguarde alguns minutos e desenforme ainda morno. Sirva em seguida.
No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o iogurte natural, o suco de limão e as raspas de limão. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo, a farinha de aveia e o sal, misturando bem até formar uma massa lisa. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, espalhando de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o bolo esteja dourado e firme. Faça o teste do palito no centro e, se sair limpo, estará pronto. Retire do forno, aguarde alguns minutos e desenforme. Finalize com o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.
No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo e o leite de coco. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o coco ralado e bata rapidamente apenas para incorporar. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo, o amido de milho e o sal, misturando bem até formar uma massa lisa. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, espalhando de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o bolo esteja dourado e firme. Faça o teste do palito no centro e, se sair limpo, estará pronto. Retire do forno, aguarde alguns minutos e desenforme. Sirva em seguida.
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