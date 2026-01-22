Editorias do Site
Bolinho de chuva com geleia de morango é dica para o lanche; veja como fazer

O doce é um campeão de popularidade entre as comidas de avó, e fica ainda mais gostoso acompanhado por um café fresquinho

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09:00

Bolinho de chuva com geleia de morango
Bolinho de chuva e geleia de morango: delícias caseiras para o café da tarde Crédito: Marca Piracanjuba

Se tem uma guloseima que combina com tempo chuvoso, é ele, o bolinho de chuva. Campeã de popularidade entre as receitas afetivas, que remetem a comida de vó, essa doçura é simples de fazer e fica ainda mais gostosa acompanhada de um café fresquinho. 

Para incrementar o bolinho, você pode rechear com Nutella ou até mesmo preparar uma versão com fubá e goiabada, mas a dica abaixo propõe uma geleia caseira de morango. Veja como fazer!

Bolinho de chuva com geleia de morango

Rendimento: 20 porções
Tempo médio de preparo: 25 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:

  • 2 ovos inteiros
  • 140g de açúcar
  • 180ml de leite integral 
  • 1 pitada de sal
  • 2 xícaras ou 250g de farinha de trigo
  • 1 colher (sobremesa) ou 10g de fermento químico em pó
  • Óleo para fritura
  • Açúcar e canela para finalizar
  • 2 xícaras de morangos maduros
  • 2 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo: 

  1. Em uma panela, deixe os morangos (cortados ao meio) e o açúcar em fogo baixo até derreter. O próprio líquido do morango vai dar o ponto da geleia. Mexa até soltar do fundo da panela e reserve.
  2. Em um recipiente, adicione os ovos, o açúcar, o leite e misture com um fouet. Depois, coloque a farinha de trigo e o fermento, misturando-os até obter uma massa lisa e homogênea.
  3. Com a ajuda de uma colher, pegue porções dessa mistura e despeje uma a uma em uma panela com o óleo quente.
  4. Retire o bolinho frito do fogo quando estiver no ponto, depois passe-o em canela com açúcar. Repita o processo com os demais e sirva com a geleia de morango.

Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

