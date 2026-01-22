BBB 26

Marcelo chora por atitude de Matheus: 'Minha vida toda sofri com isso'

Marcelo afirmou que Matheus usou trejeitos afeminados em um desfile improvisado na casa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:08

BBB 26: Marcelo chora e é consolado por Breno Crédito: Reprodução/Globoplay

Marcelo chorou na festa do BBB 26 na madrugada desta quinta-feira (22). O médico ficou incomodado com uma atitude de Matheus.

O QUE ACONTECEU

Marcelo afirmou que Matheus usou trejeitos afeminados em um desfile improvisado na casa. "Ele desfilou como se fosse um viado, eu fiquei muito incomodado. Qual a necessidade de uma pessoa fazer uma coisa dessa?", questionou em conversa com Samira, Juliano Floss e Paulo Augusto.

Juliano disse que não era a primeira atitude questionável de Matheus. "Ele cantou um hino que fez o Inter e o Grêmio ficar sem torcida, um hino extremamente homofóbico. [E] do lado do Breno".

Depois, Marcelo desabafou com Breno. "Naquela hora em que Matheus desfilou, foi muito pejorativo. Eu passei minha vida todinha sofrendo com isso. Minha vida inteira sofrendo com isso de 'viadinho'", disse. Depois, o brother chorou abraçado com o amigo.

