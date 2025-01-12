Bife rolê: receita suculenta é ideal para refeições do dia a dia

Suculentos e muito saborosos, os bifes ficam prontos em até uma hora e, no passo a passo que você confere abaixo, a preparação rende em média seis porções.

Segundo a dica do HZ, o corte bovino ideal para ser usado é o coxão mole magro, mas a receita também fica muito boa com patinho. E o acompanhamento? Purê de batatas é uma excelente pedida.