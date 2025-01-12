Bife rolê: receita suculenta é ideal para refeições do dia a dia

O bife rolê, também conhecido como bracciola, é uma ótima opção para as refeições do dia a dia. Nesse prato, a ideia é enrolar fatias de carne a pedacinhos de cenoura e bacon (ou variações, como presunto e pimentão) com a ajuda de palitinhos.
Suculentos e muito saborosos, os bifes ficam prontos em até uma hora e, no passo a passo que você confere abaixo, a preparação rende em média seis porções.
Segundo a dica do HZ, o corte bovino ideal para ser usado é o coxão mole magro, mas a receita também fica muito boa com patinho. E o acompanhamento? Purê de batatas é uma excelente pedida.
Bife rolê
Rendimento: 6 porções
Tempo de Preparo: 60 minutos
Nível: médio
Tempo de Preparo: 60 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
- 6 bifes de coxão mole magro
- 1 colher (chá) de sal
- 6 fatias de presunto, sem capa de gordura (cerca de 200g)
- 6 tiras médias de cenoura
- 6 tiras médias de pimentão verde
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 1/2 xícara (chá) de tomate pelado
- ¼ xícara (chá) de vinagre balsâmico
- 1 colher (sopa) de tomilho fresco
Modo de preparo:
- Tempere os bifes com o sal.
- Coloque uma fatia de presunto, uma tira de cenoura e uma tira de pimentão sobre cada bife. Enrole e prenda com palitos ou com linha.
- Aqueça uma panela e grelhe os rolês no azeite de oliva.
- Acrescente a cebola, o tomate pelado e água que cubra os rolês.
- Tampe, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 45 minutos, até encorpar, adicionando mais água se necessário. Na hora de servir, polvilhe o tomilho.
Fonte: Castelo Alimentos. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.