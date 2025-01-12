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Culinária

Bife rolê: receita suculenta é ideal para refeições do dia a dia

Também conhecido como bracciola, prato tem origem europeia e pode ser feito com coxão mole ou patinho, sem pesar no bolso
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Janeiro de 2025 às 08:00

Bife rolê (bracciola)
Bife rolê (bracciola): recheio vai de bacon a presunto, combinados com legumes Crédito: Castelo Alimentos
O bife rolê, também conhecido como bracciola, é uma ótima opção para as refeições do dia a dia. Nesse prato, a ideia é enrolar fatias de carne a pedacinhos de cenoura e bacon (ou variações, como presunto e pimentão) com a ajuda de palitinhos.
Suculentos e muito saborosos, os bifes ficam prontos em até uma hora e, no passo a passo que você confere abaixo, a preparação rende em média seis porções.
Segundo a dica do HZ, o corte bovino ideal para ser usado é o coxão mole magro, mas a receita também fica muito boa com patinho. E o acompanhamento? Purê de batatas é uma excelente pedida. 

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Bife rolê 

Rendimento: 6 porções
Tempo de Preparo: 60 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
  • 6 bifes de coxão mole magro
  • 1 colher (chá) de sal
  • 6 fatias de presunto, sem capa de gordura (cerca de 200g)
  • 6 tiras médias de cenoura
  • 6 tiras médias de pimentão verde
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 1/2 xícara (chá) de tomate pelado
  • ¼ xícara (chá) de vinagre balsâmico 
  • 1 colher (sopa) de tomilho fresco
Modo de preparo:
  1. Tempere os bifes com o sal. 
  2. Coloque uma fatia de presunto, uma tira de cenoura e uma tira de pimentão sobre cada bife. Enrole e prenda com palitos ou com linha. 
  3. Aqueça uma panela e grelhe os rolês no azeite de oliva. 
  4. Acrescente a cebola, o tomate pelado e água que cubra os rolês.
  5. Tampe, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 45 minutos, até encorpar, adicionando mais água se necessário. Na hora de servir, polvilhe o tomilho.
Fonte: Castelo Alimentos. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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