Aprenda 5 receitas práticas e saborosas com bacon

Nada melhor do que o aroma de bacon na cozinha para abrir o apetite. Um ingrediente que encanta desde os mais simples petiscos até os pratos mais elaborados, esta é uma aposta certeira para quem quer surpreender.
Se você está buscando inspirações para usar bacon de maneira criativa e saborosa, estas cinco receitas o conquistarão. Confira!
BATATA RECHEADA COM BACON E QUEIJO
Ingredientes:
- 4 batatas grandes
- 150 g de bacon picado
- 1 xícara de chá de queijo cheddar ralado
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1/4 de xícara de chá de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Lave bem as batatas e faça furos com um garfo em toda a sua superfície. Enrole cada batata em papel-alumínio, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora. Enquanto as batatas assam, frite o bacon em uma frigideira, em fogo médio, até ficar crocante. Escorra em papel-toalha.
Retire as batatas do forno, corte ao meio (no sentido do comprimento) e, com cuidado, retire o interior, deixando uma borda de aproximadamente 1 cm. Em uma tigela, misture a polpa da batata com o creme de leite, metade do queijo cheddar, o bacon (reserve um pouco para decorar) e a cebolinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Recheie as cascas das batatas com essa mistura, cubra com o restante do queijo cheddar e leve ao forno por mais 10 minutos, ou até o queijo derreter e dourar. Decore com o restante do bacon e sirva quente.
BRUSCHETTA DE BACON E TOMATE
Ingredientes:
- 1 baguete ou pão italiano cortado em fatias finas
- 200 g de bacon cortado em tiras
- 2 tomates picados
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 alho inteiro descascado
- Queijo parmesão ralado, folhas de manjericão fresco, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Coloque as tiras de bacon em uma frigideira e frite em fogo médio até ficarem crocantes. Retire e escorra em papel-toalha. Em uma tigela, misture os tomates picados, o alho picado, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e manjericão. Reserve.
Coloque as fatias de pão em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 5 minutos, ou até ficarem levemente douradas. Retire o pão do forno, esfregue o alho inteiro sobre cada fatia, coloque uma porção da mistura de tomate e cubra com pedaços de bacon crocante. Polvilhe queijo parmesão por cima, se desejar, e sirva imediatamente.
MUFFINS COM BACON E QUEIJO
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de farinha de milho
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/4 de xícara de chá de óleo vegetal
- 100 g de bacon picado
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 1/4 de xícara de chá de cebolinha picada
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture as farinhas, o fermento e o sal. Em outra tigela, bata os ovos, o leite e o óleo até ficar homogêneo. Adicione os ingredientes líquidos aos secos e misture bem. Acrescente o bacon frito, o queijo e a cebolinha à massa e mexa. Divida a massa entre forminhas de muffins de silicone. Leve ao forno preaquecido a 180 °C 20-25 minutos, até que estejam dourados e firmes ao toque. Deixe esfriar um pouco antes de desenformar e servir.
PALITOS DE ABOBRINHA EMPANADOS COM BACON
Ingredientes:
- 2 abobrinhas cortadas em palitos
- 150 g de bacon moído
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 2 ovos batidos
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os palitos de abobrinha com sal e pimenta-do-reino. Em três tigelas separadas, coloque a farinha de arroz, os ovos batidos e a farinha de rosca misturada com o bacon moído.
Passe cada palito de abobrinha na farinha de arroz, depois nos ovos batidos e, por fim, na mistura de farinha de rosca e bacon. Frite os palitos de abobrinha empanados no óleo quente, em fogo médio, até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel-toalha e sirva quente.
PIZZA DE ABOBRINHA COM BACON E MUÇARELA
Ingredientes:
- 2 abobrinhas cortadas em rodelas grossas
- 150 g de bacon picado
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 1/2 colher de chá de orégano
- Azeite de oliva para pincelar
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Pincele as rodelas de abobrinha com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque as rodelas de abobrinha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos, até começarem a amolecer. Retire do forno e espalhe um pouco de molho de tomate sobre cada rodela. Cubra com o bacon picado e o queijo muçarela ralado. Polvilhe com orégano seco. Volte ao forno e asse por mais 10 minutos, até que o queijo esteja derretido e dourado. Sirva como entrada ou lanche.