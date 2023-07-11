Bela Gil reduz preços de pratos servidos em seu restaurante

A chef e apresentadora Bela Gil anunciou a redução dos preços dos pratos de seu restaurante, Camélia Òdòdó, que fica no bairro paulistano da Vila Madalena. A variação entre 10 e 20% do valor cobrado, diz, é uma consequência da deflação de alimentos registrada no mês de junho no país.

"Já que os preços dos alimentos abaixaram, a gente quer fazer com que mais pessoas tenham a oportunidade de ter acesso à alimentação adequada e saudável", disse Bela em suas redes sociais. A chef lembrou que os pratos do Camélia são vegetarianos ou veganos, feitos com produtos agroecológicos.

Restaurante de Bela Gil fica em São Paulo, na Vila Madalena Crédito: Divulgação/Camélia Òdòdó

O ajuste no cardápio levou em consideração a baixa nos preços dos itens presentes em quase todas as refeições do estabelecimento, como cenoura, limão, soja, laranja, abóbora, batata, chuchu, mandioca e gengibre. Além disso, foi considerada a diminuição do preço do combustível, informa o estabelecimento.