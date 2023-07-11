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Após deflação

Bela Gil reduz preços de pratos servidos em seu restaurante

No Camélia Òdòdó, comandado pela chef e apresentadora em São Paulo, as receitas são vegetarianas ou veganas e feitas com produtos agroecológicos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 18:05

A chef e apresentadora Bela Gil anunciou a redução dos preços dos pratos de seu restaurante, Camélia Òdòdó, que fica no bairro paulistano da Vila Madalena. A variação entre 10 e 20% do valor cobrado, diz, é uma consequência da deflação de alimentos registrada no mês de junho no país.
"Já que os preços dos alimentos abaixaram, a gente quer fazer com que mais pessoas tenham a oportunidade de ter acesso à alimentação adequada e saudável", disse Bela em suas redes sociais. A chef lembrou que os pratos do Camélia são vegetarianos ou veganos, feitos com produtos agroecológicos.
Bela Gil reduz preços de pratos servidos em seu restaurante
Restaurante de Bela Gil fica em São Paulo, na Vila Madalena Crédito: Divulgação/Camélia Òdòdó
O ajuste no cardápio levou em consideração a baixa nos preços dos itens presentes em quase todas as refeições do estabelecimento, como cenoura, limão, soja, laranja, abóbora, batata, chuchu, mandioca e gengibre. Além disso, foi considerada a diminuição do preço do combustível, informa o estabelecimento.
A partir de agora, a limonada Tie Dye, por exemplo, de R$ 28, passa a custar R$ 21. O preço da feijoada de quarta e sábado caiu 7%, de R$ 68 para R$ 63. E para experimentar o estrogonofe, é possível economizar R$ 9, pagando R$ 59.

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