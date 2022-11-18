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Torcida pelo hexa

Copa no ES: veja lista de bares para assistir aos jogos do Brasil

Seleção de HZ reúne 28 endereços da Grande Vitória com promoções, música ao vivo, combos de petiscos e drinques temáticos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 06:00

Com o Brasil firme na busca pelo hexa na Copa do Mundo do Catar, diversos bares e restaurantes da Grande Vitória estão de verde e amarelo para receber a torcida. 
Além de exibir os jogos em TVs e telões de última geração, muitos desses points terão promoções de bebida e muita animação com shows, rodas de samba e DJs antes e depois das partidas.  
Veja abaixo uma lista com 28 locais de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica para curtir Brasil x Camarões nesta sexta-feira (2).

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DO BRASIL NO ES

BAR DA COPA 
  • Com decoração temática, telão, 11 televisores e capacidade para 350 pessoas, o point terá drinques especiais, promoções e atrações musicais durante a Copa. Após o jogo Brasil x Camarões, as atrações são SambAdm, Pagolance e DJ Leandro Netto. Entrada: R$ 60 (4º lote), à venda pelo site www.superticket.com.br. 
  • Endereço: Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. (27) 98170-7651.
EMPÓRIO BOHEMIO
  • A Arena do Bohemio conta com seis TVs para exibir as partidas, espaço kids e música ao vivo após os jogos. Na sexta (2), a atração é Serginho Oliveira (pop rock).
  • Endereço: Rua Saul Navarro, 368, Praia do Canto, Vitória. (27) 99794-6199.  
CORONEL PICANHA
  • Na exibição do jogo de sexta (2), o bar e restaurante fará promoção de cerveja com 50% de desconto das 12h às 14h e terá samba ao vivo das 12h às 16h.  
  • Endereço: Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Reservas de mesa: (27) 99758-9374.
ILIOS BEACH HOUSE
  • O beach bar na Praia de Camburi exibirá os jogos em um telão em 4k, terá DJs e também decoração, bebidas e pratos temáticos.
  • Endereço: Av. Dante Michelini, 4170, Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99614-5471.
DONA ROSA BAR
  • Durante a exibição dos jogos da Seleção, o bar fará promoções de drinque, cerveja, peroá frito e camarão no coco. 
  • Endereço: Rua Hilda Rhor, 366, Santa Fé, Cariacica.  
VILA DO CAIXOTE
  • Na sexta (2), a casa abre às 15h para a exibição de Brasil x Camarões e a cada gol do Richarlison, serão liberadas 100 latas de cerveja de cortesia para os clientes. Durante o jogo, a entrada é gratuita e após o jogo custará R$ 10 (homens/até 22h). Pagode com Sem Medida, Puro Charme, Plano B e Junior DJ.
  • Endereço: Av. Brasil, 653, Novo Horizonte, Serra. (27) 3086-4836.
BUDAS PUB 
  • O bar vai exibir os jogos da Seleção e após os jogos terá roda de samba. 
  • Endereço: Rua Maria da Penha Queiroz, 16, Praia da Costa, Vila Velha.
BAR BARRACO
  • Na sexta (2), o bar fará happy hour com double drink (dois drinques por R$ 33) e promoção de chope das 13h às 15h30. Após o jogo, terá música com DJ nOName. Couvert artístico: R$ 20.  
  • Endereço: Rua João da Cruz, 150, Praia do Canto, Vitória.  
Jogo do Brasil no Bar Barraco, em Vitória
Bar Barraco, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @barbarraco
BARÃO TAP HOUSE
  • Nos dias em que a Seleção entrar em campo, o tap bar dará 10% de desconto em todas as torneiras de chope e os drinques Barão Mule e Caipirinha sairão em dose dupla. As promoções valerão antes, durante e após a exibição dos jogos no local. Nos dias das partidas, a casa trabalhará com reservas de mesa, e quem reservar poderá participar de um bolão, cujo prêmio é um copo de chope à escolha. 
  • Endereço: Av. Rozendo Serapião de Souza Filho, 630, República, Vitória. (27) 98124-3623. 
BAR.BOSA
  • O bar criou combos promocionais de petisco e cerveja para a Copa do Mundo e vai exibir todos os jogos da Seleção, com música ao vivo após as partidas.  
  • Endereço: Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 691, República, Vitória. 
BARLAVENTO 
GINTERIA RESTAURANT & HAPPY BAR
  • O bar fica no Triângulo e vai exibir Brasil & Camarões. Em caso de vitória da Seleção, após o jogo a casa fará rodada dupla de chope durante uma hora. 
  • Endereço. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. (27) 99925-0297. 
SÓ SANTO BOTEQUIM 
  • O bar vai exibir todos os jogos da Seleção em um telão e fará promoções durante as partidas.
  • Endereço: Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas de mesa: (27) 99242-9313. 
Jogo do Brasil no Só Santo Botequim, em Vila Velha
Só Santo Botequim, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram @sosantobotequim
FOODHALL GARDEN
  • Durante a exibição dos jogos, a cada gol do Brasil haverá rodada dupla de chope e drinque. 
  • Endereço: Rua João Joaquim da Mota, 56, Praia da Costa, Vila Velha. 
CAL'S BAR
  • O bar vai exibir todos os jogos da Seleção e fará promoções durante as partidas. Haverá também distribuição de brindes e música ao vivo. 
  • Endereço: Rua Quinze de Novembro, 630, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99752-3887.
CANTO DA PRAIA
  • O quiosque na Praia de Camburi vai exibir todos os jogos do Brasil em um telão. Na sexta (2), abre às 15h e a atração do dia é o grupo de samba Cadê Maria?.
  •  Endereço: Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.  (27) 99946-1618.
RECANTO GASTROBAR
  • Na sexta (2), a casa abrirá às 15h para a exibição de Brasil x Camarões e terá roda de samba após a partida. 
  • Endereço: Rua Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá, Vitória. (27) 99883-9188. 
CANTO 27
CARANGUEJO DO ASSIS
  • Durante os jogos do Brasil, o bar e restaurante cobrará entrada no valor de R$ 80, que será revertido em consumação. O local terá 16 TVs e um telão para os torcedores acompanharem as partidas.
  • Endereço: Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.
COCO BAMBU
  • O restaurante fará promoções de bebidas e petiscos antes e depois dos jogos do Brasil. Nos dias de seleção em campo, o prato Camarão Coco Brasil vai custar R$ 99, para três pessoas. Para quem estiver com os filhos, a brinquedoteca será grátis. O Coco Bambu é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes
  • Endereço: Vila Velha - Shopping Praia da Costa. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa. (27) 3141-9100. Vitória - Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. (27) 3083-5800.
Camarão Coco Brasil do restaurante Coco Bambu
Camarão Coco Brasil do restaurante Coco Bambu Crédito: Coco Bambu/Divulgação
DIVINO BOTEQUIM
  • O bar, que vai exibir todos os jogos do Brasil, criou um drinque especial para a Copa do Mundo. É o Hexa, composto de gim, licor fino, sumo de laranja, hortelã, xarope de maçã verde e flores comestíveis (R$ 35). 
  • Endereço: Rua Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.
DONA PENHA BOTEQUIM 
  • O bar terá música ao vivo após a exibição dos jogos da Seleção. No dia 2/12, depois de Brasil x Camarões, a atração é Jenifer. 
  • Endereço: Av. Champagnat, 546, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99246-5661.
FIVE SPORT BAR 
  • Com unidades nos shoppings Vitória e Vila Velha, o bar terá decoração especial e DJs nos dias de exibição dos jogos do Brasil. A cada quatro cervejas long neck Budweiser, a quinta é por conta da casa. O Five Sport Bar é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes
  • Endereços: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Av. Luciano das Neves, 2.400, Divino Espírito Santo, Vila Velha. 
GUSTUS SPORT BAR 
OUTBACK STEAKHOUSE
  • Durante a Copa, o restaurante dará refil de chope e aperitivos à vontade por um período de até três horas, a R$ 89,90 por pessoa. A ação é válida todos os dias da semana, das 11h às 20h, de 20/11 a 18/12. A opção com bebidas não alcoólicas sai a R$ 79,90 por pessoa. Os restaurantes da rede receberam um reforço de TVs para a exibição dos jogos. 
  • Endereços: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.400, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
SIRÈNE FISH & CHIPS
  • A rede criou para a Copa do Mundo o drinque Caipireia, mistura de caipirinha com sereia preparada com vodca, limão espremido, purê de maracujá, tônica e um fiozinho de curaçau blue. O point, inaugurado recentemente no Triângulo, vai exibir todos os jogos da Seleção. Durante a Copa, os clientes que fizerem qualquer compra com valor mínimo de R$ 60 ganham um copo temático colecionável. 
  • Endereço: Rua Joaquim Lírio, 782, Praia do Canto, Vitória. 
Drinque Caipireia do bar Sirène, em Vitória
Caipireia, drinque do bar Sirène, em Vitória Crédito: Sirène/Divulgação
CASA GRAVIOLA
  • O restaurante terá telão e decoração especial. Para animar a torcida, será promovido um bolão: quem assistir ao jogo inteiro na casa e acertar o placar, ganhará um voucher de almoço ou jantar (prato principal + bebida) para ser usado até o final deste ano.
  • Endereço: Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.
PA FOOD PARK
  • Em Pedra Azul, o PA Food Park criou uma tabela progressiva de descontos para os dias dos jogos da Copa e para confraternizações de fim de ano. Quanto maior for o grupo de clientes, maior será o desconto na conta final.
  • Endereço: Rua Imigrante, s/n, Chácara Pietra, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99908-9546.

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