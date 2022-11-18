Copa no ES: veja lista de bares para assistir aos jogos do Brasil

Com o Brasil firme na busca pelo hexa na Copa do Mundo do Catar, diversos bares e restaurantes da Grande Vitória estão de verde e amarelo para receber a torcida.

Além de exibir os jogos em TVs e telões de última geração, muitos desses points terão promoções de bebida e muita animação com shows, rodas de samba e DJs antes e depois das partidas.

Veja abaixo uma lista com 28 locais de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica para curtir Brasil x Camarões nesta sexta-feira (2).

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DO BRASIL NO ES

BAR DA COPA

Com decoração temática, telão, 11 televisores e capacidade para 350 pessoas, o point terá drinques especiais, promoções e atrações musicais durante a Copa. Após o jogo Brasil x Camarões, as atrações são SambAdm, Pagolance e DJ Leandro Netto. Entrada: R$ 60 (4º lote), à venda pelo site www.superticket.com.br.

Endereço: Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. (27) 98170-7651.

EMPÓRIO BOHEMIO

A Arena do Bohemio conta com seis TVs para exibir as partidas, espaço kids e música ao vivo após os jogos. Na sexta (2), a atração é Serginho Oliveira (pop rock).

Endereço: Rua Saul Navarro, 368, Praia do Canto, Vitória. (27) 99794-6199.

CORONEL PICANHA

Na exibição do jogo de sexta (2), o bar e restaurante fará promoção de cerveja com 50% de desconto das 12h às 14h e terá samba ao vivo das 12h às 16h.

Endereço: Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Reservas de mesa: (27) 99758-9374.

ILIOS BEACH HOUSE

O beach bar na Praia de Camburi exibirá os jogos em um telão em 4k, terá DJs e também decoração, bebidas e pratos temáticos.

Endereço: Av. Dante Michelini, 4170, Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99614-5471.

DONA ROSA BAR

Durante a exibição dos jogos da Seleção, o bar fará promoções de drinque, cerveja, peroá frito e camarão no coco.



Endereço: Rua Hilda Rhor, 366, Santa Fé, Cariacica.

VILA DO CAIXOTE

Na sexta (2), a casa abre às 15h para a exibição de Brasil x Camarões e a cada gol do Richarlison, serão liberadas 100 latas de cerveja de cortesia para os clientes. Durante o jogo, a entrada é gratuita e após o jogo custará R$ 10 (homens/até 22h). Pagode com Sem Medida, Puro Charme, Plano B e Junior DJ.

Endereço: Av. Brasil, 653, Novo Horizonte, Serra. (27) 3086-4836.

BUDAS PUB

O bar vai exibir os jogos da Seleção e após os jogos terá roda de samba.

Endereço: Rua Maria da Penha Queiroz, 16, Praia da Costa, Vila Velha.

BAR BARRACO

Na sexta (2), o bar fará happy hour com double drink (dois drinques por R$ 33) e promoção de chope das 13h às 15h30. Após o jogo, terá música com DJ nOName. Couvert artístico: R$ 20.

Endereço: Rua João da Cruz, 150, Praia do Canto, Vitória.

Bar Barraco, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @barbarraco

BARÃO TAP HOUSE

Nos dias em que a Seleção entrar em campo, o tap bar dará 10% de desconto em todas as torneiras de chope e os drinques Barão Mule e Caipirinha sairão em dose dupla. As promoções valerão antes, durante e após a exibição dos jogos no local. Nos dias das partidas, a casa trabalhará com reservas de mesa, e quem reservar poderá participar de um bolão, cujo prêmio é um copo de chope à escolha.

dará 10% de desconto em todas as torneiras de chope e os drinques Barão Mule e Caipirinha sairão em dose dupla. As promoções valerão antes, durante e após a exibição dos jogos no local. Nos dias das partidas, a casa trabalhará com reservas de mesa, e quem reservar poderá participar de um bolão, cujo prêmio é um copo de chope à escolha. Endereço: Av. Rozendo Serapião de Souza Filho, 630, República, Vitória. (27) 98124-3623.

BAR.BOSA

O bar criou combos promocionais de petisco e cerveja para a Copa do Mundo e vai exibir todos os jogos da Seleção, com música ao vivo após as partidas.

Endereço: Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 691, República, Vitória.

BARLAVENTO

O local terá dois pontos de TV e, no segundo andar, um DJ vai animar o público. A cada gol do Brasil, os bartenders farão uma surpresa para os clientes, e o bar terá drinques criados para homenagear a Seleção. O Barlavento é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes.

Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 1 da Praia da Camburi, Jardim da Penha, Vitória.

GINTERIA RESTAURANT & HAPPY BAR

O bar fica no Triângulo e vai exibir Brasil & Camarões. Em caso de vitória da Seleção, após o jogo a casa fará rodada dupla de chope durante uma hora.

Endereço. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. (27) 99925-0297.

SÓ SANTO BOTEQUIM

O bar vai exibir todos os jogos da Seleção em um telão e fará promoções durante as partidas.

Endereço: Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas de mesa: (27) 99242-9313.

Só Santo Botequim, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram @sosantobotequim

FOODHALL GARDEN

Durante a exibição dos jogos, a cada gol do Brasil haverá rodada dupla de chope e drinque.

Endereço: Rua João Joaquim da Mota, 56, Praia da Costa, Vila Velha.

CAL'S BAR

O bar vai exibir todos os jogos da Seleção e fará promoções durante as partidas. Haverá também distribuição de brindes e música ao vivo.



Endereço: Rua Quinze de Novembro, 630, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99752-3887.



CANTO DA PRAIA

O quiosque na Praia de Camburi vai exibir todos os jogos do Brasil em um telão. Na sexta (2), abre às 15h e a atração do dia é o grupo de samba Cadê Maria?.

Endereço: Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99946-1618.

RECANTO GASTROBAR

Na sexta (2), a casa abrirá às 15h para a exibição de Brasil x Camarões e terá roda de samba após a partida.

Endereço: Rua Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá, Vitória. (27) 99883-9188.

CANTO 27

O bar terá música ao vivo após a exibição dos jogos da Seleção Brasileira e fará promoção de cerveja e drinque. Na sexta (2), as atrações são Pele Morena, Pedalasamba, DJ Kinho e convidados (entrada: R$ 15). O Canto 27 é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes.



Endereço: Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. (27) 99887-7576.

CARANGUEJO DO ASSIS

Durante os jogos do Brasil, o bar e restaurante cobrará entrada no valor de R$ 80, que será revertido em consumação. O local terá 16 TVs e um telão para os torcedores acompanharem as partidas.



Endereço: Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.



COCO BAMBU

O restaurante fará promoções de bebidas e petiscos antes e depois dos jogos do Brasil. Nos dias de seleção em campo, o prato Camarão Coco Brasil vai custar R$ 99, para três pessoas. Para quem estiver com os filhos, a brinquedoteca será grátis. O Coco Bambu é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes.



Endereço: Vila Velha - Shopping Praia da Costa. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa. (27) 3141-9100. Vitória - Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. (27) 3083-5800.

Camarão Coco Brasil do restaurante Coco Bambu Crédito: Coco Bambu/Divulgação

DIVINO BOTEQUIM

O bar, que vai exibir todos os jogos do Brasil, criou um drinque especial para a Copa do Mundo. É o Hexa, composto de gim, licor fino, sumo de laranja, hortelã, xarope de maçã verde e flores comestíveis (R$ 35).



Endereço: Rua Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.

DONA PENHA BOTEQUIM

O bar terá música ao vivo após a exibição dos jogos da Seleção. No dia 2/12, depois de Brasil x Camarões, a atração é Jenifer.



Endereço: Av. Champagnat, 546, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99246-5661.

FIVE SPORT BAR

Com unidades nos shoppings Vitória e Vila Velha, o bar terá decoração especial e DJs nos dias de exibição dos jogos do Brasil. A cada quatro cervejas long neck Budweiser, a quinta é por conta da casa. O Five Sport Bar é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes.



Endereços: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Av. Luciano das Neves, 2.400, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

GUSTUS SPORT BAR

O bar vai exibir os jogos do Brasil ao vivo e com áudio, abrindo uma hora antes de cada partida. Após, terá música ao vivo. No dia 2/12 as atrações são Primeira Classe, Nesse Clima e DJ Laion. O Gustus Sport Bar é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes.

Endereço: Rua Castelo Branco, 855, Centro, Vila Velha. (27) 3208-9864.



OUTBACK STEAKHOUSE

Durante a Copa, o restaurante dará refil de chope e aperitivos à vontade por um período de até três horas, a R$ 89,90 por pessoa. A ação é válida todos os dias da semana, das 11h às 20h, de 20/11 a 18/12. A opção com bebidas não alcoólicas sai a R$ 79,90 por pessoa. Os restaurantes da rede receberam um reforço de TVs para a exibição dos jogos.

Endereços: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.400, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

SIRÈNE FISH & CHIPS

A rede criou para a Copa do Mundo o drinque Caipireia, mistura de caipirinha com sereia preparada com vodca, limão espremido, purê de maracujá, tônica e um fiozinho de curaçau blue. O point, inaugurado recentemente no Triângulo, vai exibir todos os jogos da Seleção. Durante a Copa, os clientes que fizerem qualquer compra com valor mínimo de R$ 60 ganham um copo temático colecionável.



Endereço: Rua Joaquim Lírio, 782, Praia do Canto, Vitória.

Caipireia, drinque do bar Sirène, em Vitória Crédito: Sirène/Divulgação

CASA GRAVIOLA

O restaurante terá telão e decoração especial. Para animar a torcida, será promovido um bolão: quem assistir ao jogo inteiro na casa e acertar o placar, ganhará um voucher de almoço ou jantar (prato principal + bebida) para ser usado até o final deste ano.

Endereço: Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.

