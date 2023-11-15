Aprenda receitas práticas para saborear no feriado

Durante o feriado, é comum as pessoas optarem por descansar e comer em restaurantes para evitar cozinhar em casa.
Mas se você faz parte do grupo que deseja economizar ou aproveitar o dia para relaxar em casa, os pratos fáceis de fazer são a alternativa ideal, principalmente se você não abre mão de uma deliciosa refeição e deseja poupar tempo na cozinha.
A seguir, confira cinco receitas simples e gostosas para o almoço de feriado!
CANELONE DE ESPINAFRE
INGREDIENTES:
- 2 maços de espinafre escaldado
- 500 g de ricota esfarelada
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 250 ml de leite
- 500 g de massa de pastel
- 1 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal, noz-moscada e azeite a gosto
Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre, o queijo parmesão, o sal, a ricota e a pimenta-do-reino e misture bem. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o amido de milho e o leite e misture bem. Despeje a mistura sobre a cebola e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal e noz-moscada e reserve.
Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel e, com a ajuda de uma colher, recheie com o espinafre. Corte com a ajuda de uma faca e enrole o canelone. Repita o processo com toda a massa e reserve. Disponha o molho reservado sobre uma assadeira e coloque os canelones sobre ele. Leve ao forno preaquecido em 180ºC por 40 minutos. Sirva em seguida.
ESPAGUETE À CARBONARA
INGREDIENTES:
- 500 g de massa de espaguete
- 2 ovos
- 250 g de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de bacon cortado em cubos
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o macarrão e o sal e cozinhe até a massa ficar al dente . Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque os ovos e o creme de leite e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o bacon e o alho e frite até dourar. Após, disponha o macarrão na panela, despeje o molho reservado sobre ele e misture bem. Finalize polvilhando com o queijo parmesão e sirva em seguida.
FILÉ DE FRANGO COM MOLHO DE LARANJA
INGREDIENTES:
- 500 g de filé de frango cortado em cubos
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de suco de laranja
- 1 colher de sopa de mel
- Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Reserve. Em uma panela, coloque metade da manteiga e leve ao fogo médio até derreter. Adicione a farinha de trigo e cozinhe por 6 minutos, mexendo sempre. Acrescente o suco de laranja, o mel e o sal e cozinhe até o molho engrossar. Reserve.
Em outra panela, coloque o restante da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o frango e frite até dourar os dois lados. Desligue o fogo, despeje o molho reservado sobre o frango e misture bem. Polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.
BOLINHO DE ARROZ
INGREDIENTES:
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 1/2xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
- 3 ovos
- Óleo para fritar
Em um recipiente, coloque o arroz, o leite, a farinha de trigo, o queijo parmesão, o amido de milho, os ovos e o sal e misture até obter uma consistência homogênea.
Acrescente o cheiro-verde e o fermento químico e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um kibe. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, frite os bolinhos até dourar. Sirva em seguida.
CARNE MOÍDA COM ABÓBORA
INGREDIENTES:
- 300 g de carne moída
- 700 g de abóbora cabotiá descascada e cortada em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 1 tomate sem sementes picado
- 250 ml de água
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne moída e refogue até secar a água liberada por ela. Junte o tomate, a abóbora, o molho de tomate e a água e misture bem.
Tampe a panela e cozinhe até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize polvilhando com salsinha e sirva em seguida.