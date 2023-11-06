Para adoçar

3 receitas de bolos caseiros irresistíveis e fáceis de preparar

Bolos de laranja e de chocolate estão entre as receitas deliciosas e práticas selecionadas pelo HZ para você saborear em família
Portal Edicase

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 15:32

Imagem Edicase Brasil
Bolo de cenoura  Crédito: Shutterstock
Existem aromas que marcam alguns momentos da vida. O cheirinho de bolo assando, por exemplo, é um deles, pois é capaz de trazer boas recordações da infância para muita gente, especialmente quem aprecia receitas de família.
Pensando nisso, selecionamos três receitas de bolos caseiros práticos e deliciosos para você fazer em casa e reviver boas recordações. Confira!

BOLO DE CENOURA 

INGREDIENTES: 
  • Massa: 
  • 1/2 xícara (chá) de óleo
  • 3 cenouras descascadas e raladas
  • 4 ovos
  • 2 xícaras (chá) de açúcar
  • 2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Cobertura:
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 1 xícara (chá) de açúcar
Preparo da massa: em um liquidificador, coloque a cenoura, os ovos e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o açúcar e a farinha de trigo e bata novamente por mais 3 minutos. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Após, transfira a mistura para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve.
Preparo da cobertura: em uma panela, coloque todos os ingredientes e misture bem. Depois, leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda consistente. Desligue o fogo, espere amornar e cubra o bolo com a mistura. Sirva em seguida.

BOLO FOFO DE CHOCOLATE

INGREDIENTES: 
  • Massa: 
  • 4 claras de ovo
  • 1 1/2 xícara (chá) de açúcar
  • 4 gemas de ovo
  • 2 colheres (sopa) de nata de leite
  • 1 xícaras (chá) de água
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de achocolatado
  • 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Cobertura:
  • 300 g de chocolate meio amargo picado
  • 250 g de creme de leite
  • Chocolate granulado a gosto
Preparo da massa: em uma batedeira, coloque as claras e bata em neve. Acrescente 1 xícara de chá de açúcar e bata novamente para incorporar. Após, transfira a mistura para um recipiente e reserve. Ainda na batedeira, coloque as gemas, o restante do açúcar e a nata e bata até obter uma textura cremosa. Junte a água, a farinha de trigo e o achocolatado e bata novamente até obter uma massa homogênea. Adicione a clara reservada e misture delicadamente com uma espátula.
Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Em seguida, disponha a massa sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve.
Preparo da cobertura: em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo. Depois, acrescente o creme de leite e misture bem. Desligue o fogo, espere amornar e, com a ajuda de uma colher, espalhe a cobertura sobre o bolo. Finalize decorando com chocolate granulado e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Bolo de laranja Crédito: Shutterstock

BOLO DE LARANJA

INGREDIENTES: 
  • 250g de manteiga
  • 3 xícaras de chá de açúcar
  • 4 ovos
  • 4 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 2 xícaras de chá de suco de laranja natural
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme esbranquiçado. Adicione os ovos e bata bem. Acrescente a farinha de trigo e o fermento químico e bata novamente para incorporar. Por último, junte o suco de laranja e mexa delicadamente. Após, transfira a massa para uma assadeira de furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

