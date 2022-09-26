Aprenda a fazer taça de chocolate com pimenta para a sobremesa

Taça de chocolate com pimenta é uma sobremesa fácil de fazer e surpreende com seu leve toque picante. Escolhemos essa receita de Ana Maria Braga inspirados por mais uma reprise da novela "Chocolate com Pimenta" na TV Globo.
O clássico de Walcyr Carrasco retorna à telinha a partir desta segunda-feira (26), em "Vale a Pena Ver de Novo", após o Jornal Hoje. Na sequência, continua a ser exibida outra trama do autor, "O Cravo e a Rosa".
"Chocolate com Pimenta" se passa na década de 1920 e conta a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes), uma menina humilde, ingênua e romântica que, após perder o pai, vai morar em Ventura com uma parte da família que não conhece.
Mesmo sendo uma espécie de “patinho feio”, ela chama a atenção de Danilo (Murilo Benício), o rapaz mais bonito do colégio e a grande paixão da mimada e interesseira Olga (Priscila Fantin), que cria diversas artimanhas para impedir o romance dos dois.
TAÇA DE CHOCOLATE COM PIMENTA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Creme de chocolate:
- 3 gemas
- 1/3 de xícara (chá) de açúcar
- 1 xícara (chá) de creme de leite fresco (240 ml)
- 100g de chocolate meio amargo picado
- Crocante de nozes:
- 1 colher (sopa) de manteiga
- ¼ de xícara (chá) de nozes picadinhas
- 1 e ½ colher (sopa) de açúcar
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- Chantili de pimenta:
- 200ml de creme de leite fresco
- 20g de açúcar de confeiteiro
- 1 colher (chá) de molho de pimenta
- Montagem:
- 12 cerejas em calda
MODO DE PREPARO:
- Creme de chocolate: Bata as gemas com o açúcar até ficar fofo. Reserve.
- Aqueça o creme de leite com o chocolate em fogo baixíssimo até derreter.
- Fora do fogo, adicione a mistura de gema e mexa rapidamente.
- Leve de volta ao fogo baixo, mexendo sempre, por mais ou menos 1 minuto. Deixe esfriar.
- Distribua em taças (use um funil para não sujar a taça) e leve à geladeira por cerca de 1 hora.
- Crocante: misture os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, por uns três minutos ou até dourar. Deixe esfriar.
- Chantili de pimenta: bata os ingredientes na batedeira até formar picos firmes. Reserve na geladeira.
- Montagem: em cada taça, distribua duas cerejas e afunde-as no creme de chocolate.
- Espalhe o crocante de nozes e cubra com o chantili de pimenta.
- Decore com cereja e, se desejar, com pimenta-rosa e um galhinho de hortelã. Sirva as taças geladas.
Fonte: Anamariabraga.globo.com.