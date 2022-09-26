Toque picante

Aprenda a fazer taça de chocolate com pimenta para a sobremesa

Inspirados pela reprise da novela "Chocolate com Pimenta" na TV Globo, sugerimos uma receita imperdível de Ana Maria Braga
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 08:00

Taça de chocolate com pimenta, por Ana Maria Braga
Taça contém creme de chocolate, crocante de nozes e chantili apimentado Crédito: Lígia Bedini/Globo
Taça de chocolate com pimenta é uma sobremesa fácil de fazer e surpreende com seu leve toque picante. Escolhemos essa receita de Ana Maria Braga inspirados por mais uma reprise da novela "Chocolate com Pimenta" na TV Globo.
O clássico de Walcyr Carrasco retorna à telinha a partir desta segunda-feira (26), em "Vale a Pena Ver de Novo", após o Jornal Hoje. Na sequência, continua a ser exibida outra trama do autor, "O Cravo e a Rosa". 
"Chocolate com Pimenta" se passa na década de 1920 e conta a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes), uma menina humilde, ingênua e romântica que, após perder o pai, vai morar em Ventura com uma parte da família que não conhece.
Mesmo sendo uma espécie de “patinho feio”, ela chama a atenção de Danilo (Murilo Benício), o rapaz mais bonito do colégio e a grande paixão da mimada e interesseira Olga (Priscila Fantin), que cria diversas artimanhas para impedir o romance dos dois.

TAÇA DE CHOCOLATE COM PIMENTA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • Creme de chocolate:
  • 3 gemas
  • 1/3 de xícara (chá) de açúcar
  • 1 xícara (chá) de creme de leite fresco (240 ml)
  • 100g de chocolate meio amargo picado
  • Crocante de nozes:
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • ¼ de xícara (chá) de nozes picadinhas
  • 1 e ½ colher (sopa) de açúcar
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • Chantili de pimenta:
  • 200ml de creme de leite fresco
  • 20g de açúcar de confeiteiro
  • 1 colher (chá) de molho de pimenta
  • Montagem:
  • 12 cerejas em calda
MODO DE PREPARO: 
  1. Creme de chocolate: Bata as gemas com o açúcar até ficar fofo. Reserve.
  2. Aqueça o creme de leite com o chocolate em fogo baixíssimo até derreter.
  3. Fora do fogo, adicione a mistura de gema e mexa rapidamente.
  4. Leve de volta ao fogo baixo, mexendo sempre, por mais ou menos 1 minuto. Deixe esfriar.
  5. Distribua em taças (use um funil para não sujar a taça) e leve à geladeira por cerca de 1 hora.
  6. Crocante: misture os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, por uns três minutos ou até dourar. Deixe esfriar.
  7. Chantili de pimenta: bata os ingredientes na batedeira até formar picos firmes. Reserve na geladeira.
  8. Montagem: em cada taça, distribua duas cerejas e afunde-as no creme de chocolate. 
  9. Espalhe o crocante de nozes e cubra com o chantili de pimenta. 
  10. Decore com cereja e, se desejar, com pimenta-rosa e um galhinho de hortelã. Sirva as taças geladas.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

