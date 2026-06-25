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Culinária

Aprenda a fazer arroz de frango cremoso e rico em proteína e sabor

Essa receita é uma ótima opção para quem deseja uma refeição mais completa, equilibrada e saborosa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 17:55

O arroz de frango cremoso é uma opção saborosa e nutritiva (Imagem: Agave Photo Studio | Shutterstock)
O arroz de frango cremoso é uma opção saborosa e nutritiva Crédito: Imagem: Agave Photo Studio | Shutterstock
Apesar de ser um carboidrato, é possível preparar o arroz de forma a torná-lo mais proteico. Para isso, o frango é um excelente aliado, pois é uma proteína magra e versátil. Nesse contexto, o arroz de frango cremoso é uma ótima opção para deixar a refeição mais nutritiva, completa, equilibrada e saborosa de maneira prática.
A seguir, aprenda a fazer arroz de frango cremoso rico em proteína e sabor!
Arroz de frango cremoso (Imagem: Agave Photo Studio | Shutterstock)
Arroz de frango cremoso Crédito: Imagem: Agave Photo Studio | Shutterstock

Arroz de frango cremoso

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido
  • 500 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 3 dentes de alho picados
  • 1/2 cebola picada
  • 1 tomate picado
  • 1/2 xícara de chá de creme de ricota
  • 1/2 xícara de chá de iogurte natural
  • 1/4 de xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e páprica. Em uma panela ou frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango até ele ficar cozido e levemente dourado. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o tomate e mexa por 1 a 2 minutos.
Volte o frango para a panela e adicione o creme de ricota, o iogurte natural e um pouco de leite para formar um molho cremoso. Misture bem até tudo ficar uniforme. Junte o arroz e mexa delicadamente, deixando cozinhar por mais alguns minutos para absorver o sabor e ficar bem cremoso. Ajuste o sal, finalize com parmesão e salsinha picada. Sirva em seguida.

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