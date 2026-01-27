Saciedade

Almoço saudável: 5 saladas nutritivas para matar a fome

Mantenha a dieta equilibrada com receitas saborosas e fáceis de fazer

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13:15

Salada de grão-de-bico com couve e romã Crédito: OlgaBombologna | Shutterstock

Quem disse que salada não é almoço? Quando bem combinada, ela pode ser uma refeição completa, capaz de saciar a fome com muito sabor e praticidade. E o melhor: com boas fontes de proteína, fibras, carboidratos de qualidade e gorduras saudáveis, o que é ideal para uma dieta equilibrada. Abaixo, selecionamos algumas receitas para você incluir no cardápio. Confira!

1. Salada de grão-de-bico com couve e romã

Ingredientes:

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 xícaras de chá de couve crespa fatiada

1/2 xícara de chá de floretes de couve-flor pequenos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

1/4 de xícara de chá de sementes de romã

Suco de 1/2 limão-siciliano

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica doce a gosto

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque os floretes de couve-flor e regue com metade do azeite de oliva. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, aqueça o restante do azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e doure. Acrescente o grão-de-bico e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo.

Em um recipiente, misture a couve e o suco de limão-siciliano. Junte o grão-de-bico, a couve-flor e as sementes de romã e mexa delicadamente. Sirva em seguida.

2. Salada de lentilha com ovo cozido e legumes

Ingredientes:

1 xícara de chá de lentilha

2 ovos cozidos e cortados em quartos

1/2 pepino cortado em cubos

1/4 de cebola-roxa descascada e fatiada

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de vinagre de maçã

1 colher de sopa de castanha-do-pará picada

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em água corrente, lave a lentilha. Coloque-a em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 20 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e aguarde esfriar. Após, em um recipiente, misture a lentilha com o pepino, a cebola-roxa e a salsinha. Tempere com azeite de oliva, vinagre de maçã e sal. Finalize com os ovos cozidos e a castanha-do-pará. Sirva em seguida.

3. Salada de batata-doce e atum

Ingredientes:

120 g de atum em água escorrido

1 xícara de chá de batata-doce

1 xícara de chá de alface-americana higienizada e picada

1/4 de cebola-roxa descascada e fatiada

1 colher de chá de mostarda

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a batata-doce e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo e escorra a água. Com o auxílio de uma faca, descasque e corte em cubos. Transfira para um recipiente e adicione o atum, a cebola-roxa e as folhas de alface-americana. Em outro recipiente, misture a mostarda, o azeite de oliva, o suco de limão e o sal. Incorpore o molho delicadamente à salada e sirva em seguida.

Salada de frango com quinoa e amendoim Crédito: gkrphoto | Shutterstock

4. Salada de frango com quinoa e amendoim

Ingredientes:

120 g de peito de frango cortado em cubos

1/2 xícara de chá de quinoa cozida

1 xícara de chá de mix de folhas verdes

6 tomates-cereja cortados ao meio

2 colheres de sopa de amendoim torrado sem pele

1 colher de sopa de sementes de abóbora

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

1 dente de alho descascado e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o alho. Acrescente o frango e refogue até ficar dourado. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, misture as folhas verdes, a quinoa e os tomates-cereja. Junte o frango e finalize com o amendoim torrado e as sementes de abóbora. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

5. Salada de arroz integral com abacate e sementes

Ingredientes:

1 xícara de chá de arroz integral

2 dentes de alho descascados e amassados

Polpa de 1/2 abacate cortada em cubos

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de sementes de abóbora

1 colher de sopa de sementes de girassol

Suco de 1/2 limão

Sal e azeite de oliva a gosto

2 xícaras de chá de água quente

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o alho. Adicione o arroz integral e refogue até começar a brilhar. Cubra com água, coloque sal e abaixe o fogo. Cozinhe até a água secar. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Depois, em um recipiente, misture o arroz integral com o tomate e as sementes de abóbora e girassol. Acrescente o abacate e mexa delicadamente. Tempere com azeite de oliva, suco de limão e sal. Sirva em seguida.