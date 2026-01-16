Almoço leve: 5 receitas refrescantes para dias quentes

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:51
Quando o calor aperta e o corpo pede uma pausa do fogão, nada melhor que preparar pratos que refrescam sem pesar no estômago. As receitas certas transformam o almoço em uma experiência leve e saborosa, perfeita para manter a energia sem aquela sensação de desconforto que alimentos pesados trazem em dias de temperatura elevada.
Reunimos 5 preparações deliciosas que combinam praticidade com frescor. Cada sugestão foi pensada para você aproveitar refeições nutritivas sem passar horas na cozinha. Descubra abaixo como tornar seus almoços mais agradáveis nesta estação!
Em uma panela em fogo médio, cozinhe o macarrão em água com sal até ficar al dente . Reserve uma concha da água do cozimento, escorra e mantenha o macarrão quente. Em um recipiente, tempere os camarões com sal, pimenta-do-reino e metade das raspas de limão. Aqueça uma frigideira grande em fogo médio-alto, adicione metade do azeite e grelhe os camarões por cerca de 2 minutos de cada lado, até ficarem rosados. Retire e reserve.
Na mesma frigideira, reduza o fogo para médio e acrescente o restante do azeite. Junte o alho e refogue por cerca de 30 segundos, sem dourar. Adicione o vinho branco e deixe ferver até reduzir levemente. Acrescente o suco de limão, as raspas restantes e misture. Incorpore o macarrão cozido, mexendo para envolver no molho. Adicione a água do cozimento para ajustar a textura. Volte os camarões à frigideira, misture delicadamente e aqueça por cerca de 1 minuto. Finalize com salsinha e cebolinha. Ajuste sal e pimenta-do-reino e sirva imediatamente.
Lave a quinoa e cozinhe-a com a água em uma panela, em fogo médio, por cerca de 15 minutos, até os grãos ficarem macios. Reserve. Depois, em um recipiente, misture a quinoa com a cenoura, o milho-verde e o azeite e reserve.
Em uma panela, aqueça a água até quase ferver. Quebre um ovo em um recipiente e despeje cuidadosamente na água. Cozinhe por cerca de 3 minutos. Repita com os demais ovos. Em seguida, misture o iogurte, o suco de limão e o sal até formar um molho liso. Sirva a quinoa com o ovo pochê por cima e finalize com o molho.
Em uma panela, coloque o arroz, a água e o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até a água secar e os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, tampe a panela e reserve. Coloque o peito de frango em outra panela, cubra com água, acrescente o alho, o louro e o sal. Cozinhe em fogo médio até ficar bem macio. Escorra, descarte os temperos e desfie o frango ainda quente.
Em uma tigela, misture o molho de soja, o azeite, o óleo de gergelim, o suco de limão, o mel e o gengibre. Acrescente o frango desfiado e misture até ficar bem envolvido pelo molho.
Para a montagem, distribua o arroz no fundo de uma tigela. Por cima, disponha o frango temperado, o milho-verde, o tomate-cereja, a cebola-roxa e o abacate, organizando os ingredientes em partes separadas. Finalize com o gergelim branco e preto e sirva em seguida.
Em um recipiente, tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino. Após, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, adicione o azeite e grelhe os filés por 3 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem macios. Em seguida, em uma tigela, misture o grão-de-bico, o tomate, a cebola-roxa, a hortelã e o suco de limão. Sirva o peixe acompanhado da salada, mantendo tudo em temperatura ambiente para maior frescor.
Coloque a lentilha em uma panela média, adicione a água e leve ao fogo médio. Cozinhe até que os grãos fiquem macios, porém firmes. Escorra bem a água e espalhe a lentilha em uma travessa para esfriar completamente.
Após, transfira a lentilha para uma tigela grande. Acrescente o tomate, o pepino e a cebola-roxa, misturando delicadamente para manter a textura dos legumes. Junte a salsinha e a hortelã picadas, distribuindo de maneira uniforme por toda a salada.
Em um recipiente separado, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até formar um tempero homogêneo. Despeje sobre a salada e mexa com cuidado até envolver todos os ingredientes. Leve à geladeira por pelo menos 20 minutos antes de servir, para que os sabores se integrem e o prato fique ainda mais refrescante.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta