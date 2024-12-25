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Culinária

Além do pistache: veja o que bombou na gastronomia em 2024

Chef enumera ingredientes e receitas que dominaram as redes sociais ao longo do ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 05:00

O universo gastronômico está em constante movimento, e em 2024 não foi diferente. Das mesas dos restaurantes às cozinhas das casas, três ingredientes ganharam um destaque acima da média, especialmente nas redes sociais, consolidando-se como queridinhos do ano. 
Veja a seguir quais foram os três produtos e/ou receitas que estiveram em alta e mais chamaram a atenção dos brasileiros quando o assunto é comida. A seleção foi feita pelo chef Henrique Campos, do Figurate Italian Food de Curitiba.

Pistache

Seja como protagonista de sobremesas ou como um toque especial em pratos salgados, o pistache brilhou em 2024. Na forma de cremes, molhos ou até como elemento crocante, ele esteve em alta principalmente nas confeitarias, que apostaram em receitas sofisticadas, mas acessíveis.
Além do pistache: saiba o que bombou na gastronomia em 2024
Pistache Crédito: Reprodução/Pinterest
Nas redes sociais, imagens de gelatos de pistache e molhos feitos com a oleaginosa ajudaram a consolidar sua popularidade. O apelo sensorial e a versatilidade desse ingrediente fizeram dele um destaque tanto em menus de restaurantes quanto em prateleiras de mercados.

Salada de pepino

Quem diria que um simples fruto poderia se transformar em um fenômeno culinário? O pepino foi o centro das atenções graças a receitas como a salada viral que tomou conta das redes sociais.
Além do pistache: saiba o que bombou na gastronomia em 2024
Salada de pepino  Crédito: Reprodução/Pinterest
Combinando crocância e frescor, a salada de pepino com molho agridoce, abacate, cebola roxa, salmão e temperos como gergelim e pimenta-do-reino explodiu em visualizações e recriações caseiras. Seu sucesso reflete a tendência de pratos descomplicados e altamente compartilháveis, que conectam a gastronomia com o dia a dia.

Ricota cremosa

Mais leve e delicada em sua versão cremosa, a ricota consolidou-se como uma verdadeira estrela culinária. Sua versatilidade permite que seja utilizada em uma variedade de preparações, desde pastinhas e recheios de massas artesanais até sobremesas e pizzas. Seja em pratos clássicos ou em criações mais ousadas, esse queijo encontrou seu espaço.
Além do pistache: saiba o que bombou na gastronomia em 2024
Cannoli recheado com ricota cremosa Crédito: Marcos Campos
Além disso, o apelo saudável desse produto conquistou rapidamente o público fitness, que busca opções saborosas e nutritivas para o cotidiano. Como exemplo de sobremesa que contém ricota cremosa, vale citar o cannoli, doce italiano composto de tubinho crocante recheado que conquistou o Brasil. 
"O que vimos em 2024 foi a valorização do simples com um toque de criatividade. Ingredientes como o pepino e o pistache ganharam destaque porque mostram que, com técnica e visão, é possível transformar qualquer prato em uma experiência", destacou Henrique.
Com informações da assessoria de imprensa da Figurate Italian Food. 

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