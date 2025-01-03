Tofu grelhado é opção

6 receitas veganas para o almoço

Aprenda a preparar pratos deliciosos e sem ingredientes de origem animal
Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 13:19

Tofu grelhado (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)
A alimentação vegana é saborosa e surpreendentemente rica em variedade, oferecendo uma ampla gama de alimentos vegetais como legumes, verduras e grãos.
Com esses ingredientes, é possível criar receitas deliciosas e nutritivas para o almoço de forma simples e prática. Por isso, a seguir, confira como preparar seis receitas veganas deliciosas para incrementar o seu cardápio!

Tofu grelhado

Ingredientes:

  • 300 g de tofu cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de açafrão
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o tofu e o açafrão e misture. Adicione azeite e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio. Frite o tofu até dourar todos os lados. Sirva em seguida com a salsinha.

Estrogonofe de berinjela

Ingredientes:

  • 2 berinjelas cortadas em cubos 
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 2 colheres de sopa de mostarda
  • 1 1/2 xícara de chá de creme de leite de amêndoas
  • 1 xícara de chá de cheiro-verde picado
  • Sal, azeite e vinagre a gosto
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a berinjela, cubra com água e vinagre e deixe de molho por 10 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Escorra a água da berinjela e coloque-a na panela. Tempere com sal e cozinhe por 5 minutos. Acrescente o molho de tomate, a mostarda e a água e misture. Cozinhe até levantar fervura. Junte o creme de leite e misture. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida. 

Nhoque de banana-da-terra 

Ingredientes:

  • 2 bananas-da-terra com a casca
  • 1/4 de xícara de chá de amido de milho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para grelhar
  • Amido de milho para polvilhar

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque as bananas-da-terra e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar, descasque e, com a ajuda de um garfo, amasse. Acrescente o amido de milho e misture até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. 
Polvilhe uma superfície lisa com amido de milho, disponha a massa sobre ela, separe em pequenos pedaços e faça um cordão com cada parte. Corte em pedaços e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha o nhoque sobre ela e doure. Repita o processo com toda a massa. Sirva acompanhado com o molho de sua escolha.
Macarrão com brócolis e molho branco (Imagem: Anna_Pustynnikova | Shutterstock)
Macarrão com brócolis e molho branco Crédito: Anna_Pustynnikova | Shutterstock

Macarrão com brócolis e molho branco

Ingredientes:

  • 500g de macarrão penne
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite de aveia
  • 2 xícaras de chá de floretes brócolis 
  • 100g de ervilha-torta
  • 1 alho descascado e picado
  • Sal, azeite, cebolinha picada e noz-moscada em pó a gosto 
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e o leite de aveia e misture. Tempere com sal e noz-moscada. Cozinhe até o molho engrossar e desligue o fogo. Reserve.
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e doure. Junte os floretes de brócolis e a ervilha-torta e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o macarrão e o brócolis e misture. Regue com o molho branco, salpique com a cebolinha e sirva em seguida com a ervilha-torta. 

Rosti de mandioca e cenoura

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de mandioca ralada
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 cebola descascada e fatiada
  • 1 talo de alho-poró fatiado
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de chá de salsa picada
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a mandioca, a cenoura, o alho-poró, a cebola, o alho e a salsa e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a mistura sobre a panela, espalhando até cobrir toda a frigideira. Tampe e cozinhe até dourar. Regue com azeite e vire o rosti para dourar o outro lado. Sirva em seguida.

Almôndega de feijão-branco

Ingredientes:

  • 250 g de feijão-branco cozido e escorrido
  • 1/2 xícara de chá de farinha de arroz integral
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1/2 maço salsinha picada
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de açafrão
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um processador, coloque o feijão-branco, a farinha de arroz, a cebola, a salsinha, a páprica, o açafrão e o sal e processe até ficar homogêneo, mas ainda com alguns pedaços. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas.
Disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

