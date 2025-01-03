6 receitas veganas para o almoço

A alimentação vegana é saborosa e surpreendentemente rica em variedade, oferecendo uma ampla gama de alimentos vegetais como legumes, verduras e grãos.
Com esses ingredientes, é possível criar receitas deliciosas e nutritivas para o almoço de forma simples e prática. Por isso, a seguir, confira como preparar seis receitas veganas deliciosas para incrementar o seu cardápio!
Tofu grelhado
Ingredientes:
- 300 g de tofu cortado em cubos
- 1 colher de sopa de açafrão
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o tofu e o açafrão e misture. Adicione azeite e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio. Frite o tofu até dourar todos os lados. Sirva em seguida com a salsinha.
Estrogonofe de berinjela
Ingredientes:
- 2 berinjelas cortadas em cubos
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de água
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 1 1/2 xícara de chá de creme de leite de amêndoas
- 1 xícara de chá de cheiro-verde picado
- Sal, azeite e vinagre a gosto
- Água para deixar de molho
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a berinjela, cubra com água e vinagre e deixe de molho por 10 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Escorra a água da berinjela e coloque-a na panela. Tempere com sal e cozinhe por 5 minutos. Acrescente o molho de tomate, a mostarda e a água e misture. Cozinhe até levantar fervura. Junte o creme de leite e misture. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.
Nhoque de banana-da-terra
Ingredientes:
- 2 bananas-da-terra com a casca
- 1/4 de xícara de chá de amido de milho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para grelhar
- Amido de milho para polvilhar
Modo de preparo:
Em uma assadeira, coloque as bananas-da-terra e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar, descasque e, com a ajuda de um garfo, amasse. Acrescente o amido de milho e misture até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Polvilhe uma superfície lisa com amido de milho, disponha a massa sobre ela, separe em pequenos pedaços e faça um cordão com cada parte. Corte em pedaços e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha o nhoque sobre ela e doure. Repita o processo com toda a massa. Sirva acompanhado com o molho de sua escolha.
Macarrão com brócolis e molho branco
Ingredientes:
- 500g de macarrão penne
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite de aveia
- 2 xícaras de chá de floretes brócolis
- 100g de ervilha-torta
- 1 alho descascado e picado
- Sal, azeite, cebolinha picada e noz-moscada em pó a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e o leite de aveia e misture. Tempere com sal e noz-moscada. Cozinhe até o molho engrossar e desligue o fogo. Reserve.
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e doure. Junte os floretes de brócolis e a ervilha-torta e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o macarrão e o brócolis e misture. Regue com o molho branco, salpique com a cebolinha e sirva em seguida com a ervilha-torta.
Rosti de mandioca e cenoura
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de mandioca ralada
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1 cebola descascada e fatiada
- 1 talo de alho-poró fatiado
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de chá de salsa picada
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a mandioca, a cenoura, o alho-poró, a cebola, o alho e a salsa e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a mistura sobre a panela, espalhando até cobrir toda a frigideira. Tampe e cozinhe até dourar. Regue com azeite e vire o rosti para dourar o outro lado. Sirva em seguida.
Almôndega de feijão-branco
Ingredientes:
- 250 g de feijão-branco cozido e escorrido
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz integral
- 1 cebola descascada e picada
- 1/2 maço salsinha picada
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de açafrão
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um processador, coloque o feijão-branco, a farinha de arroz, a cebola, a salsinha, a páprica, o açafrão e o sal e processe até ficar homogêneo, mas ainda com alguns pedaços. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas.
Disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.