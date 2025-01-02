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Assado ou grelhado

6 receitas leves e econômicas com peixe

Aprenda a preparar pratos simples e saborosos para fazer no dia a dia
Portal Edicase

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Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 19:19

Salmão grelhado com limão e ervas (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Salmão grelhado com limão e ervas Crédito: WS-Studio | Shutterstock
O peixe é um alimento rico em ômega 3, proteínas, vitaminas e minerais que ajudam a manter o corpo saudável e fazem bem para a memória. Versátil, pode ser combinado com diferentes ingredientes e fica pronto em poucos minutos.
Ainda, o peixe é uma ótima opção para quem deseja uma refeição leve e econômica. A seguir, confira seis receitas práticas e irresistíveis!

Salmão grelhado com limão e ervas

Ingredientes:

  • 2 filés de salmão
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 alho picado
  • Um punhado de alecrim e coentro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e as ervas. Leve a geladeira e deixe marinar por pelo menos 30 minutos na geladeira. Aqueça o azeite em uma frigideira e doure os filés em fogo médio por 3-4 minutos de cada lado. Sirva em seguida. 

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Peixe assado com legumes

Ingredientes:

  • 200 g minicebolas descascadas
  • 500 g de batata-bolinha
  • 1 pimenta dedo-de-moça verde cortada em rodelas
  • 1 anchova limpa e aberta
  • 4 dentes de alho
  • 2 limões-sicilianos descascados e cortados em rodelas
  • 200 g de tomate-cereja
  • Sal, pimenta-do-reino, raspas de limão, alecrim e manjericão picado a gosto

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque a anchova e faça cortes transversais nela. Após, tempere a parte de dentro do peixe com sal e pimenta-do-reino. Recheie a anchova com as rodelas de limão, o alecrim e o manjericão. Feche-a e regue com azeite. Disponha a batata-bolinha, a pimenta-dedo-de-moça, os tomates, as cebolas, as raspas de limão e o alho ao redor da anchova. Leve ao forno preaquecido em 180ºC por 40 minutos. Sirva em seguida.

Espetinho de peixe ao forno

Ingredientes:

  • 500 g de filé de peixe
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de colorau
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • Espetinhos de madeira

Modo de preparo:

Corte os filés ao meio, no sentido do comprimento, disponha sobre um recipiente e tempere com o suco de limão, o alho, o sal, o colorau e a pimenta-do-reino. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, espete os filés de peixe nos espetinhos e disponha em uma travessa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Filé de tilápia grelhado (Imagem: Stockcreations | Shutterstock)
Filé de tilápia grelhado Crédito: Stockcreations | Shutterstock

Filé de tilápia grelhado

Ingredientes:

  • 1 kg de filé de tilápia cortado em fatias
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para grelhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os pedaços de filé de tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe descansar por 15 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque os filés de tilápia na frigideira e grelhe os dois lados. Repita o processo com todos os filés. Sirva em seguida.
Dica: sirva com legumes grelhados

Peixe ao vinho branco

Ingredientes:

  • 1 kg de pescada branca limpa
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas
  • 2 tomates cortados em rodelas
  • Suco de 1 limão
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, azeite e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Após, transfira o peixe para uma assadeira e disponha as rodelas de cebola e tomate sobre ele. Salpique com salsinha e regue com o vinho branco. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Salada de peixe com feijão-fradinho

Ingredientes:

  • 4 filés de merluza
  • Suco de 1 limão
  • 1 xícara de chá de feijão-fradinho cozido
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cebola roxa picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma frigideira, coloque um fio de azeite e leve ao fogo. Adicione os filés e grelhe até dourar. Após, desfie o peixe e reserve. Em uma saladeira, misture o feijão, os filés desfiados, o tomate, a cebola, o azeite e a salsinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida!

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