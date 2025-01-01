5 comidas de praia leves e saudáveis

A praia é o cenário ideal para relaxar, aproveitar o sol e estar ao lado de amigos e familiares. A experiência se torna ainda mais agradável quando acompanhada de comidas, que não só saciam a fome, mas também tornam os momentos mais saborosos e memoráveis.
Optar por pratos leves ajuda a manter a energia e o bem-estar, permitindo que todos aproveitem o dia de forma descontraída e cheia de sabor. Por isso, confira cinco receitas de pratos leves e saudáveis para levar à praia!
Sanduíche caprese
Ingredientes:
- 80 g de muçarela de búfala bolinha cortada em fatias
- 1/2 tomate
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 pão integral com gergelim cortado ao meio
- Manjericão e rúcula a gosto
Modo de preparo:
Distribua a rúcula e o manjericão em uma fatia de pão. Em seguida, alterne fatias de muçarela e tomate. Regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Feche com a outra fatia de pão e sirva.
Mix de nuts temperado
Ingredientes:
- 100 g de nozes
- 100 g de castanha-do-pará
- 100 g de amêndoas
- 100 g de macadâmia
- 100 g de castanha-de-caju crua
- 50 g de semente de girassol
- 2 colheres de sopa de cúrcuma
- 4 colheres de sopa de alecrim
- 3 colheres de sopa de óleo de coco
- 1/2 colher de chá de pimenta-caiena
- 2 colheres de chá de sal
Modo de preparo:
Em uma forma, coloque as oleaginosas e a semente de girassol e misture. Adicione o óleo de coco e misture novamente. Adicione os temperos e misture. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Espere esfriar e guarde em recipiente com tampa.
Chips de batata-doce
Ingredientes:
- 100 g de batata-doce
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, alecrim e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Corte as batatas em fatias bem finas, o mais fino possível, para ficarem crocantes. Coloque as fatias em uma tigela grande e regue com o azeite. Misture bem para que todas as fatias fiquem cobertas com o azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alecrim.
Forre uma assadeira com papel-manteiga e disponha as fatias de batata-doce em uma única camada, sem sobrepor. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20-30 minutos, virando as fatias na metade do tempo, até que fiquem douradas e crocantes. Retire do forno e espere esfriar. Guarde em recipiente com tampa.
Biscoito de polvilho
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de polvilho azedo
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/4 de xícara de chá água quente
- 1 ovo
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o polvilho, o azeite, o ovo e o sal. Misture até ficar homogêneo e, aos poucos, acrescente a água até virar uma massa homogênea. Com as mãos, modele rosquinhas. Coloque as rosquinhas em uma forma untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 15 minutos. Sirva em seguida.
Grão-de-bico crocante
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 colher de sopa de cominho em pó
- 1 colher de sopa de páprica doce
- Raspas de 1 limão
- 3 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Coloque o grão-de-bico em uma forma antiaderente. Depois, regue com o azeite e tempere com o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Após assado, salpique com as raspas de limão. Espere esfriar e guarde em um recipiente com tampa.