Tradição

5 receitas típicas para celebrar o Ano-Novo Chinês

Aprenda a preparar pratos tradicionais para trazer a verdadeira essência da festividade para a sua mesa
Portal Edicase

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 13:30

Frango xadrez (Imagem: DronG | Shutterstock)
O Ano-Novo Chinês é uma das celebrações mais importantes na cultura chinesa, repleta de tradições, símbolos e, claro, comidas deliciosas! A cada ano, famílias se reúnem para dar boas-vindas ao novo ciclo e homenageiam, ao longo de 15 dias, um dos 12 animais do calendário chinês.
Durante a festividade, a comida desempenha um papel importante, representando prosperidade, sorte e felicidade. Para você que deseja comemorar a data com um toque autêntico, selecionamos 5 receitas típicas que vão trazer a verdadeira essência do Ano-Novo Chinês à sua mesa. Confira:

Veja Também

5 receitas fáceis de sushi para fazer em casa

Frango xadrez

Ingredientes:
  • 500 g de peito de frango cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de óleo vegetal
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de gengibre descascado e ralado
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de amendoim torrado
  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 1 colher de sopa de vinagre de arroz
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de amido de milho
  • 2 colheres de sopa de água
  • Cebolinha cortada em tiras para finalizar
Modo de preparo: 
Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o gengibre e doure. Acrescente o frango e refogue até dourar. Junte o pimentão e a abobrinha e refogue por 8 minutos. Em seguida, coloque o molho de soja, o vinagre de arroz e o açúcar e mexa para incorporar.
Em um recipiente, coloque o amido de milho e a água e misture até dissolver completamente. Despeje a mistura sobre a panela e mexa até o molho engrossar. Por último, coloque os amendoins e a cebolinha e misture rapidamente. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva com arroz branco.

Chow Mein (macarrão chinês)

Ingredientes:
  • 200 g de macarrão chinês
  • 200 g de camarão limpo
  • 2 colheres de sopa de óleo vegetal
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de gengibre descascado e ralado
  • 1 cenoura descascada e cortada em tiras finas
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado
  • 1 xícara de chá de repolho fatiado
  • 1/2 xícara de chá de brotos de feijão
  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 1 colher de chá de óleo de gergelim
  • 1 colher de chá de açúcar
  • Sal a gosto
  • Cebolinha picada e sementes de gergelim para finalizar
  • Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o gengibre e doure. Acrescente a cenoura, o pimentão e o repolho e refogue até ficarem macios. Junte o macarrão, o molho de soja, o açúcar e o óleo de gergelim e mexa para incorporar. Por último, coloque os brotos de feijão e misture. Desligue o fogo e finalize com a cebolinha e as sementes de gergelim. Sirva em seguida.

Bolo de rabanete

Ingredientes:
  • 500 g de rabanete branco ralado
  • 200 g de farinha de arroz
  • 300 ml de água
  • 2 colheres de sopa de óleo vegetal
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de molho de soja
  • 50 g de cogumelos secos
  • 50 g de linguiça chinesa picada
  • 1 colher de chá de cebolinha picada para decorar
  • Óleo vegetal para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça e os cogumelos e refogue por 5 minutos. Adicione o rabanete e cozinhe até soltar a água. Tempere com sal, açúcar e molho de soja. Acrescente a farinha de arroz e a água e mexa até obter uma massa homogênea. Desligue o fogo, despeje a mistura em uma assadeira untada com óleo vegetal e cozinhe no vapor por 45 minutos. Após, aguarde esfriar e, com a ajuda de uma faca, corte em quadrados. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.
Mapo tofu (Imagem: gontabunta | Shutterstock)
Mapo tofu

Ingredientes:
  • 400 g de tofu firme cortado em cubos
  • 200 g de carne moída de porco
  • 2 colheres de sopa de óleo vegetal
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de gengibre descascado e picado
  • 1 colher de sopa de pasta de feijão fermentado (doubanjiang)
  • 1 colher de chá de pimenta-chinesa moída
  • 2 pimentas vermelhas secas
  • 1 xícara de chá de caldo de frango
  • 1 colher de sopa de molho de soja
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de amido de milho
  • 2 colheres de sopa de água
  • Cebolinha picada para finalizar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o gengibre e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte a pasta de feijão fermentada, a pimenta-chinesa e as pimentas vermelhas e mexa para incorporar. Cubra com o caldo de frango e o molho de soja e misture.
Acrescente o açúcar e o tofu e cozinhe por 5 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, disponha o amido de milho e a água e mexa até dissolver completamente. Despeje a mistura na panela e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.

Tangyuan ( bolinho doce)

Ingredientes: 
  • 200 g de farinha de arroz glutinoso
  • 600 ml de água morna
  • 50 g de pasta de feijão doce
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
Modo de preparo: 
Em um recipiente, coloque a farinha de arroz glutinoso e 100 ml de água morna. Misture até obter uma massa homogênea. Após, divida-a em pequenas porções, faça bolinhos e recheie cada um com um pouco da pasta de feijão, fechando bem.
Em uma panela, coloque o restante da água, o açúcar e o gengibre e leve ao fogo médio até levantar fervura. Com a ajuda de uma concha, adicione os bolinhos e cozinhe até que subam à superfície. Desligue o fogo e sirva quente com a calda de cozimento.

Veja Também

5 sobremesas coreanas para os fãs de dorama

5 receitas da culinária coreana para você fazer em casa

5 receitas simples da culinária japonesa para fazer em casa

