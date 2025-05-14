Culinária

5 receitas surpreendentes com quiabo para o almoço

Aprenda pratos saborosos com esse ingrediente rico em fibras
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 14:04

Carne bovina com quiabo (Imagem: from my point of view | Shutterstock)
Carne bovina com quiabo Crédito: from my point of view | Shutterstock
Versátil e com textura particular, o quiabo é rico em fibras, vitaminas e antioxidantes, contribuindo para uma boa digestão, o fortalecimento do sistema imunológico e o equilíbrio do organismo. Perfeito para quem busca pratos saborosos e nutritivos para o dia a dia. Pensando nisso, confira, a seguir, 5 receitas surpreendentes com quiabo para o almoço!

Carne bovina com quiabo

Ingredientes:
  • 1 kg de acém cortado em pedaços
  • 500 g de quiabo
  • 1 cebola picada
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 tomates picados
  • 1 pimentão vermelho picado
  • 1 colher de sopa de extrato de tomate
  • 1 folha de louro
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde para finalizar
  • Água quente para cozinhar

Modo de preparo:
Em uma panela grande, aqueça 3 colheres de sopa de azeite em fogo médio e doure os pedaços de carne. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue mais um pouco. Junte o tomate, o pimentão e o extrato de tomate. Refogue até formar um molho espesso. Volte a carne para a panela, acrescente o louro, o sal e a pimenta-do-reino. 
Em outra panela, aqueça uma colher de sopa de azeite e refogue o quiabo até que ele fique levemente dourado e sem a “baba”. Reserve. Quando a carne estiver macia e o molho bem encorpado, adicione o quiabo e cozinhe por mais 15 minutos. Desligue o fogo e salpique cheiro-verde por cima. Sirva em seguida. 

Arroz de quiabo com milho-verde e pimentão

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de arroz
  • 2 xícaras de chá de água quente
  • 150 g de quiabo
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 pimentão vermelho picado em cubos
  • 1/2 pimentão amarelo picado em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde para finalizar
Modo de preparo:
Lave e seque bem os quiabos e corte-os em rodelas grossas. Em uma tigela, coloque o quiabo e o suco de limão e deixe descansar por 10 minutos. Enxágue e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente o quiabo e refogue até ele ficar levemente dourado. Junte os pimentões e o milho-verde e refogue por mais 3 minutos. 
Adicione o arroz à panela e misture bem com os vegetais. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente a água quente, tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar em fogo médio até a água secar. Quando o arroz estiver cozido, desligue o fogo, tampe totalmente a panela e deixe descansar por 5 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida. 

Quibe de quiabo

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de trigo para quibe
  • 1 xícara de chá de água quente
  • 1 xícara de chá de quiabo picado
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de hortelã picada
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • Suco de 1/2 limão
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto
  • Azeite para untar
Modo de preparo:
Coloque o trigo para quibe em uma tigela e cubra com a água quente. Deixe hidratar por 30 minutos. Depois, escorra o excesso de água e esprema o trigo com as mãos ou em um pano limpo. Reserve.
Em uma tigela, coloque o quiabo e o suco de limão e deixe descansar por 10 minutos. Aqueça 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o quiabo e refogue até ele perder a baba e ficar levemente dourado. Tempere com o sal, a pimenta-do-reino e o cominho e reserve.
Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, o quiabo refogado, a hortelã e a farinha de trigo até obter uma massa. Unte uma assadeira com azeite, espalhe a massa de quibe e alise com uma espátula. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Retire do forno, corte e sirva em seguida. 
Curry de quiabo (Imagem: SAM THOMAS A | Shutterstock)
Curry de quiabo Crédito: SAM THOMAS A | Shutterstock

Curry de quiabo

Ingredientes:
  • 300 g de quiabo
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
  • 1 pimenta-dedo-de-moça picada 
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 2 colheres de sopa de curry em pó
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 tomates picados
  • Sal a gosto
  • Folhas de coentro fresco para finalizar
Modo de preparo:
Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de óleo de coco em fogo médio e refogue o quiabo em fogo médio até que fique levemente dourado. Reserve.
Em outra panela, aqueça o óleo de coco restante em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente o gengibre e refogue por mais 1 minuto. Acrescente o tomate, a cúrcuma e o curry em pó. Cozinhe até obter um molho espesso. Adicione o leite de coco, mexa bem e ajuste o sal. Volte o quiabo refogado à panela, mexa delicadamente e cozinhe por aproximadamente 10 minutos. Finalize com coentro fresco e sirva em seguida. 

Frango com quiabo

Ingredientes:
  • 1 kg de peito de frango em pedaços
  • 500 g de quiabo
  • Suco de 1 limão
  • 2 xícaras de chá de água quente
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de vinagre
  • 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
  • 1 colher de chá de páprica
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde para finalizar
Modo de preparo:
Lave e seque os quiabo, corte-os em rodelas e reserve. Em uma tigela, tempere o frango com o alho, o sal, a pimenta-do-reino, o vinagre e a páprica. Deixe marinando por 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o azeite e doure os pedaços de frango em fogo médio. Quando estiver bem dourado, adicione a cebola e refogue até murchar.
Adicione a água quente e cozinhe até formar um molho grosso. Em uma frigideira, refogue o quiabo com um fio de azeite até ele ficar sequinho e sem baba. Quando o frango estiver macio e com um molho espesso, adicione o quiabo refogado. Misture delicadamente e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida. 

