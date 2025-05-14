Versátil e com textura particular, o quiabo é rico em fibras, vitaminas e antioxidantes, contribuindo para uma boa digestão, o fortalecimento do sistema imunológico e o equilíbrio do organismo. Perfeito para quem busca pratos saborosos e nutritivos para o dia a dia. Pensando nisso, confira, a seguir, 5 receitas surpreendentes com quiabo para o almoço!
Carne bovina com quiabo
Ingredientes:
- 1 kg de acém cortado em pedaços
- 500 g de quiabo
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho picados
- 2 tomates picados
- 1 pimentão vermelho picado
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1 folha de louro
- 4 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde para finalizar
- Água quente para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela grande, aqueça 3 colheres de sopa de azeite em fogo médio e doure os pedaços de carne. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue mais um pouco. Junte o tomate, o pimentão e o extrato de tomate. Refogue até formar um molho espesso. Volte a carne para a panela, acrescente o louro, o sal e a pimenta-do-reino.
Em outra panela, aqueça uma colher de sopa de azeite e refogue o quiabo até que ele fique levemente dourado e sem a “baba”. Reserve. Quando a carne estiver macia e o molho bem encorpado, adicione o quiabo e cozinhe por mais 15 minutos. Desligue o fogo e salpique cheiro-verde por cima. Sirva em seguida.
Arroz de quiabo com milho-verde e pimentão
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de arroz
- 2 xícaras de chá de água quente
- 150 g de quiabo
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 pimentão vermelho picado em cubos
- 1/2 pimentão amarelo picado em cubos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde para finalizar
Modo de preparo:
Lave e seque bem os quiabos e corte-os em rodelas grossas. Em uma tigela, coloque o quiabo e o suco de limão e deixe descansar por 10 minutos. Enxágue e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente o quiabo e refogue até ele ficar levemente dourado. Junte os pimentões e o milho-verde e refogue por mais 3 minutos.
Adicione o arroz à panela e misture bem com os vegetais. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente a água quente, tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar em fogo médio até a água secar. Quando o arroz estiver cozido, desligue o fogo, tampe totalmente a panela e deixe descansar por 5 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
Quibe de quiabo
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 1 xícara de chá de água quente
- 1 xícara de chá de quiabo picado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de hortelã picada
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- Suco de 1/2 limão
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Coloque o trigo para quibe em uma tigela e cubra com a água quente. Deixe hidratar por 30 minutos. Depois, escorra o excesso de água e esprema o trigo com as mãos ou em um pano limpo. Reserve.
Em uma tigela, coloque o quiabo e o suco de limão e deixe descansar por 10 minutos. Aqueça 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o quiabo e refogue até ele perder a baba e ficar levemente dourado. Tempere com o sal, a pimenta-do-reino e o cominho e reserve.
Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, o quiabo refogado, a hortelã e a farinha de trigo até obter uma massa. Unte uma assadeira com azeite, espalhe a massa de quibe e alise com uma espátula. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Retire do forno, corte e sirva em seguida.
Curry de quiabo
Ingredientes:
- 300 g de quiabo
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
- 1 pimenta-dedo-de-moça picada
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 2 colheres de sopa de curry em pó
- 200 ml de leite de coco
- 2 tomates picados
- Sal a gosto
- Folhas de coentro fresco para finalizar
Modo de preparo:
Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de óleo de coco em fogo médio e refogue o quiabo em fogo médio até que fique levemente dourado. Reserve.
Em outra panela, aqueça o óleo de coco restante em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente o gengibre e refogue por mais 1 minuto. Acrescente o tomate, a cúrcuma e o curry em pó. Cozinhe até obter um molho espesso. Adicione o leite de coco, mexa bem e ajuste o sal. Volte o quiabo refogado à panela, mexa delicadamente e cozinhe por aproximadamente 10 minutos. Finalize com coentro fresco e sirva em seguida.
Frango com quiabo
Ingredientes:
- 1 kg de peito de frango em pedaços
- 500 g de quiabo
- Suco de 1 limão
- 2 xícaras de chá de água quente
- 4 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de vinagre
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
- 1 colher de chá de páprica
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde para finalizar
Modo de preparo:
Lave e seque os quiabo, corte-os em rodelas e reserve. Em uma tigela, tempere o frango com o alho, o sal, a pimenta-do-reino, o vinagre e a páprica. Deixe marinando por 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o azeite e doure os pedaços de frango em fogo médio. Quando estiver bem dourado, adicione a cebola e refogue até murchar.
Adicione a água quente e cozinhe até formar um molho grosso. Em uma frigideira, refogue o quiabo com um fio de azeite até ele ficar sequinho e sem baba. Quando o frango estiver macio e com um molho espesso, adicione o quiabo refogado. Misture delicadamente e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.