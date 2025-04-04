5 receitas práticas com berinjela para o almoço

A berinjela é um ingrediente versátil e saboroso que conquista o paladar com sua textura macia e sabor marcante. Seja assada, grelhada, recheada ou combinada com outros ingredientes, ela se adapta a diferentes preparos, tornando-se protagonista de pratos leves, nutritivos e cheios de personalidade.
Veja, a seguir, cinco receitas práticas com berinjela para o almoço!
Lasanha de berinjela
Ingredientes:
- 2 berinjelas cortada em fatias finas no sentido do comprimento
- 300 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 200 g de queijo muçarela fatiado
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
- Folhas de manjericão para decorar
Modo de preparo:
Grelhe os dois lados das fatias de berinjela em uma frigideira com um fio de azeite, em fogo baixo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Na mesma frigideira, adicione mais azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne moída e cozinhe até secar a água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos.
Em um refratário, comece a montagem da lasanha com uma camada de molho de carne. Coloque uma camada de berinjela por cima. Adicione queijo muçarela e um pouco de molho novamente. Repita as camadas até terminar os ingredientes. Finalize com uma camada de berinjela e queijo muçarela. Coloque algumas folhas de manjericão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos ou até gratinar. Sirva em seguida.
Risoto de berinjela e tomate
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 1 berinjela cortada em cubos
- 2 tomates maduros picados
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes quente
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Folhas de manjericão, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Ingredientes:
Em fogo baixo, aqueça uma frigideira grande com um fio de azeite. Refogue a berinjela até dourar levemente. Tempere com sal e reserve. Em outra panela, aqueça 1 colher de sopa de manteiga e um fio de azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente o arroz e refogue até os grãos ficarem levemente translúcidos. Adicione o vinho branco seco e mexa até evaporar o álcool.
Comece a adicionar o caldo de legumes quente ao arroz aos poucos, uma concha por vez, mexendo constantemente. Quando o líquido começar a secar, adicione mais caldo. Repita o processo até o arroz ficar al dente . Quando o arroz estiver quase no ponto, adicione a berinjela grelhada e o tomate picado. Cozinhe por mais 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente o restante da manteiga e o queijo parmesão. Misture bem até ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Decore com as folhas de manjericão e sirva em seguida.
Torta de berinjela e queijo
Ingredientes:
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 3 colheres de sopa de manteiga gelada
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de água gelada
- 1 pitada de sal
Recheio
- 2 berinjelas cortadas em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 100 g de queijo parmesão ralado
- 2 tomates picados
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a manteiga e o sal até formar uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada aos poucos, amassando até obter uma massa homogênea. Envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho. Acrescente os cubos de berinjela e cozinhe até ficarem macios. Adicione os tomates e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Montagem
Abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de torta. Fure o fundo com um garfo e leve a massa ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno e espalhe a mistura de berinjela e tomate sobre a massa. Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite e adicione metade do queijo muçarela. Misture até ficar homogêneo. Despeje essa mistura sobre o recheio na forma. Polvilhe o restante da muçarela e o parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 40 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Sirva em seguida.
Berinjela recheada com quinoa
Ingredientes:
- 2 berinjelas
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione a quinoa e o sal e cozinhe por 15 minutos ou até secar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, aqueça um fio de azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho. Adicione a quinoa, tempere com sal e a pimenta-do-reino e mexa por 1 minuto. Reserve.
Corte as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento. Com uma faca, retire o miolo, deixando uma borda de aproximadamente 1 cm. Recheie as cavidades das berinjelas com a mistura de quinoa. Coloque as berinjelas em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos. Decore com o cheiro-verde e sirva em seguida.
Berinjela à milanesa
Ingredientes:
- 2 berinjelas cortadas em rodelas
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- 50 g de queijo parmesão ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
- Azeite para pincelar
- Água
Modo de preparo:
Coloque as fatias de berinjela em uma tigela com água e uma pitada de sal por 20 minutos para retirar o amargor. Enxágue bem e seque com papel-toalha. Em um prato fundo, bata os ovos com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Em outro prato, misture a farinha de rosca, o parmesão e o orégano. Coloque a farinha de trigo em um terceiro prato.
Passe cada fatia de berinjela na farinha de trigo, cobrindo bem. Em seguida, mergulhe nos ovos batidos. Por último, passe na mistura de farinha de rosca e queijo, pressionando levemente para aderir. Coloque as fatias empanadas em uma assadeira untada com azeite. Pincele levemente com azeite para deixar crocante. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar ambos os lados. Sirva em seguida.