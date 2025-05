Praticidade

5 receitas saudáveis para fazer na air fryer

Aprenda a preparar pratos saborosos, nutritivos e práticos para variar o cardápio

Publicado em 12 de maio de 2025 às 14:04

Tortilha de batata Crédito: rafa jodar | Shutterstock

A air fryer se tornou uma verdadeira aliada na cozinha de quem busca praticidade sem abrir mão da saúde. Com ela, é possível preparar pratos saborosos, com menos gordura e de forma muito mais rápida. Além disso, com criatividade, é possível variar o cardápio do dia a dia sem perder o equilíbrio nutricional. Por isso, confira cinco receitas saudáveis e diferentes para você fazer na air fryer! >

Tortilha de batata

Ingredientes:>

2 batatas inglesas descascadas e raladas

4 ovos

1/2 cebola descascada e cortada em tiras finas

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo:>

>

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a batata e doure. Em um recipiente, coloque os ovos, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Acrescente as batatas e a cebola e misture delicadamente. Unte uma forma redonda baixa que caiba na air fryer com azeite de oliva e disponha a massa sobre ela. Asse na air fryer a 180 °C por 20 minutos. Retire da fritadeira e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida. >

Berinjela à milanesa

Ingredientes:>

1 berinjela cortada em rodelas

1 ovo batido

Farinha de linhaça para empanar

Sal, orégano, pimenta-do-reino moída e alho em pó a gosto >

Modo de preparo:>

Em um recipiente, coloque a farinha de linhaça e tempere com sal, orégano, pimenta-do-reino e alho em pó. Em outro recipiente, coloque o ovo batido. Passe a berinjela no ovo e na farinha, pressionando bem para fixar, e disponha no cesto da air fryer. Asse a 200°C por 15 minutos. Sirva em seguida. >

Almôndega de frango com espinafre

Ingredientes:>

300 g de peito de frango moído

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre refogadas e picadas

1 colher de sopa de farelo de aveia

1 dente de alho descascado e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto >

Modo de preparo:>

Em um recipiente, coloque o peito de frango moído, as folhas de espinafre, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada e misture. Adicione o farelo de aveia e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele bolinhas. Disponha as almôndegas no cesto da air fryer e asse a 200 °C até dourar. Sirva em seguida. >

Salmão grelhado com limão-siciliano Crédito: PJjaruwan | Shutterstock

Salmão grelhado com limão-siciliano

Ingredientes:>

2 filés de salmão

Suco de 1/2 limão-siciliano

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e dill fresco a gosto

Rodelas de limão-siciliano para decorar >

Modo de preparo:>

Em um recipiente com tampa, coloque os filés de salmão e tempere com suco de limão-siciliano, azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino e dill. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, forre a cesta da air fryer com papel-manteiga e coloque os filés de salmão sobre ele. Acrescente as fatias de limão-siciliano sobre cada um e asse a 180 °C por 12 minutos. Sirva em seguida. >

Bolinho de legumes com queijo branco

Ingredientes:>

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1/2 xícara de chá de legumes cozidos e picados (brócolis, cenoura, abobrinha e tomate)

1/4 de xícara de chá de queijo branco ralado

1 colher de sopa de aveia em flocos finos

Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e tomilho a gosto >

Modo de preparo:>

Em um recipiente, coloque os ovos e o leite de amêndoas e bata até ficar homogêneo. Adicione os legumes, o queijo branco, o sal, a pimenta-do-reino, o orégano e o tomilho e mexa para incorporar. Acrescente os flocos de aveia e mexa até obter uma massa homogênea. Distribua a massa em forminhas de silicone e coloque no cesto da air fryer. Asse a 180 °C por 15 minutos. Retire da air fryer, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida. >