Moda

6 dicas para uma maquiagem junina com sardinhas modernas

Veja como deixar a make mais estilosa nesta temporada de arraiás

Publicado em 12 de junho de 2025 às 16:04

As sardinhas viraram uma marca registrada das maquiagens para festa junina Crédito: Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock

O mês de junho traz uma das épocas mais animadas do calendário brasileiro: as festas de São João. Entre bandeirinhas, fogueiras, comidas típicas e muito forró, a caracterização também tem seu lugar especial — e a maquiagem com sardinhas é, sem dúvida, um dos maiores símbolos dessa tradição. >

Para quem quer arrasar no look com estilo e personalidade, a beauty artist Letícia Gomes, conhecida nas redes por suas impressionantes transformações usando apenas maquiagem, compartilha truques para deixar as sardinhas ainda mais modernas. >

Confira, a seguir, 6 dicas para fazer a maquiagem com sardinhas para as festas juninas! >

1. Prepare a pele com viço e leveza

Mesmo em festas mais temáticas, uma pele bem-feita faz toda a diferença. Capriche na hidratação e use uma base de cobertura leve ou média para manter o aspecto natural. Isso cria um contraste bonito com os elementos mais lúdicos da make . >

>

2. Sardinhas desenhadas com naturalidade

Nada de bolinhas enormes e marcadas demais! Para um efeito mais moderno, faça as sardinhas com um lápis marrom ou delineador em gel, usando toques suaves e espaçados. O segredo é não deixá-las tão simétricas — quanto mais orgânicas, melhor! >

3. Blush marcado sim, mas com estilo

Blush nas bochechas é clássico das festas juninas, mas dá para atualizar o visual escolhendo tons vibrantes de rosa ou coral com acabamento acetinado. Aplique nas maçãs do rosto e até um pouquinho no nariz, para aquele efeito saudável e coradinho. >

Brincar com sombras ou delineadores coloridos é uma opção para quem deseja fugir do básico Crédito: Imagem: Bia Buzon | Shutterstock

4. Use sombras coloridas ou delineados gráficos

Para quem quer fugir do básico, que tal brincar com as cores nas pálpebras? Tons como laranja, amarelo ou roxo têm tudo a ver com a paleta junina. Outra ideia é apostar em um delineado gráfico ou colorido para deixar a make divertida e atual. >

5. Iluminador para um toque glam

Mesmo com a proposta lúdica das sardinhas, dá para adicionar um toque glow . Iluminadores cremosos aplicados no alto das maçãs e no canto interno dos olhos garantem um brilho na medida certa e deixam o visual mais sofisticado. >

6. Fixação é tudo para a maquiagem durar até fim

Com muita quadrilha, forró e comidas típicas, a make precisa durar. Use um bom spray fixador depois de tudo pronto e, se possível, escolha produtos à prova d’água — especialmente para os olhos e as sardinhas, que você não vai querer perder no meio da festa! >

Por Lucas Siciliano >