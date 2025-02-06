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Praticidade

5 receitas práticas na air fryer para o almoço

Veja como preparar pratos deliciosos e fáceis para as refeições do dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 13:30

Costelinha de porco com barbecue (Imagem: dioimagens | Shutterstock)
Costelinha de porco com barbecue Crédito: dioimagens | Shutterstock
Com sua capacidade de ajudar no preparo de pratos de maneira rápida e sem óleo, a air fryer transforma até os mais simples ingredientes em verdadeiras delícias. Para o almoço, ela oferece a praticidade de cozinhar sem perder o sabor e a textura dos alimentos, tornando o processo mais ágil e com menos sujeira.
Confira cinco receitas práticas na air fryer para o almoço!

Costelinha de porco com barbecue

Ingredientes:
  • 500 g de costelinha de porco
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de páprica defumada
  • 1 dente de alho amassado
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 xícara de chá de molho barbecue

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Modo de preparo:
Em um recipiente, misture o azeite, a mostarda, o sal, a páprica, o alho e a pimenta-do-reino. Passe esse tempero por toda a costelinha e deixe marinar por pelo menos 30 minutos. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque a costelinha na cesta com a parte do osso para baixo e asse por 25 minutos a 180 °C, virando na metade do tempo. Pincele o molho barbecue sobre a carne e asse por mais 5 a 10 minutos a 200 °C, até caramelizar e ficar dourada. Sirva com mais molho barbecue.

Bolinho de arroz recheado com queijo

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 100 g de queijo muçarela cortado em cubos
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture o arroz cozido, o ovo, a farinha de trigo, o queijo ralado, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até formar uma massa homogênea. Pegue uma porção da massa, aproximadamente 1 colher de sopa, achate na palma da mão e coloque um cubo de queijo no centro. Modele em formato de bolinha, fechando bem para o queijo não vazar. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque os bolinhos na cesta, deixando espaço entre eles, e asse por 15 minutos, virando na metade do tempo. Sirva quente.

Sobrecoxa de frango

Ingredientes:
  • 4 sobrecoxas de frango
  • 2 colheres de sopa de maionese
  • 1 colher de chá de sal
  • 2 dentes de alho picados
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para pincelar
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a maionese com o sal, o alho e a pimenta-do-reino. Passe essa mistura nas sobrecoxas e deixe marinar por 1 hora. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque as sobrecoxas na cesta, pincele com azeite e asse a 200 °C por 20 a 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida.
Bolinho de carne moída (Imagem: MZZ001 | Shutterstock)
Bolinho de carne moída Crédito: MZZ001 | Shutterstock

Bolinho de carne moída

Ingredientes:
  • 500 g de carne moída
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
  • 1/4 de xícara de chá de leite
  • 1 colher de chá de sal
  • Pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
  • Azeite para untar a cesta e pincelar
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, coloque a carne moída com a cebola, o alho, o ovo, a farinha de rosca, o leite, o sal, a salsa e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa homogênea. Com as mãos, modele pequenas bolinhas de carne. Aqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Pincele a cesta com azeite e coloque os bolinhos na cesta, sem sobrepor. Pincele com o azeite. Asse por 12-15 minutos, virando-as na metade do tempo. Sirva em seguida. 

Mix de legumes

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de floretes de brócolis
  • 1 xícara de chá de floretes de couve-flor
  • 1 cenoura cortada em rodelas finas
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 1 cebola-roxa cortada em rodelas
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 colher de chá de orégano
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture os vegetais com o azeite, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano. Mexa para ficarem bem temperados. Preaqueça a air fryer a 200°C por 5 minutos. Coloque os legumes na cesta, espalhando bem para não ficarem amontoados. Asse por 15 a 18 minutos, mexendo na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.

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