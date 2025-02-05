5 receitas rápidas e saudáveis para o lanche da tarde

A correria do dia a dia, por vezes, atrapalha o lanche da tarde. Por isso, acabamos escolhendo alimentos pouco saudáveis, como salgadinhos e bolachas recheadas. No entanto, existem diversas receitas saudáveis que podem ser feitas em poucos minutos, tudo isso com ingredientes fáceis de encontrar.
Pensando nisso, selecionamos cinco receitas de lanches saudáveis para você fazer em casa e manter uma alimentação equilibrada. Confira!
Crepioca
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de goma de tapioca
- 1 ovo
- Sal a gosto
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o ovo, a goma de tapioca e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a mistura sobre a panela e cozinhe por 3 minutos. Após, vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Pão de queijo de tapioca na frigideira
Ingredientes:
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de tapioca
- 2 colheres de sopa de creme de ricota
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o ovo e o sal e bata bem. Adicione a tapioca , o creme de ricota e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, despeje a mistura na frigideira e, assim que a massa se soltar, vire-a para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Chips crocantes de batata-doce com creme
Ingredientes:
- 1 batata-doce média
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de queijo cottage
- 1 colher de sopa de iogurte natural
- 1 colher de chá de suco de limão
- Pimenta-do-reino, ervas secas e sal a gosto
Modo de preparo:
Lave bem a batata-doce e corte-a em fatias finas. Distribua as fatias em uma assadeira, pincele com azeite e tempere com sal e ervas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos ou até ficarem crocantes. Enquanto isso, misture o queijo cottage com o iogurte, o suco de limão e a pimenta-do-reino. Sirva os chips com o creme.
Panqueca de banana com aveia
Ingredientes:
- 2 bananas descascadas e cortadas em rodelas
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de sopa de essência de baunilha
- 1 colher de sopa de canela em pó
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Acrescente os ovos e misture. Adicione a essência de baunilha, a canela em pó e a aveia e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo baixo para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha na panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e desligue o fogo. Polvilhe com a canela em pó e sirva em seguida.
Bolo de milho de liquidificador
Ingredientes:
- 300 g de milho-verde
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1 xícara de chá de fubá
- 1/2 xícara de chá de açúcar demerara
- 1 colher de sopa de fermento em pó
Modo de preparo:
No liquidificador, bata o milho -verde, os ovos, o óleo de coco e o leite até obter uma mistura homogênea. Adicione o fubá e o açúcar, batendo novamente até incorporar bem. Por último, acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher. Despeje a massa em uma forma pequena untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar antes de servir.