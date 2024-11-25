Aproveitar as sobras do almoço de domingo é uma maneira prática e inteligente de facilitar o preparo da refeição de segunda-feira. Além de economizar tempo na cozinha, já que os ingredientes estão parcialmente prontos, essa prática reduz o desperdício de alimentos, contribuindo para um consumo mais consciente, econômico e sustentável – além de valorizar o que foi preparado.
Por isso, abaixo, confira 5 receitas práticas para aproveitar as sobras de domingo!
Salpicão de frango
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de frango assado desfiado
- 1 cenoura ralada
- 170 g de milho-verde escorrido
- 170 g de ervilha escorrida
- 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
- 1/2 cebola ralada
- 1 maçã-verde cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de uva-passa
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde picada
- 1 xícara de chá de batata palha
- 1/2 xícara de chá de maionese
- 1 colher de sopa de creme de leite
- Suco de 1/2 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, combine a cenoura, o milho-verde, a ervilha, o pimentão, a cebola, a maçã-verde, as uvas-passas e as azeitonas. Adicione o frango desfiado à tigela e misture bem com os outros ingredientes. Acrescente a maionese, o creme de leite e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture parte da batata palha ao salpicão e use o restante para decorar. Finalize com salsinha. Sirva em seguida.
Bolinho de arroz
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de leite
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture o arroz com o ovo, o queijo ralado e o cheiro-verde. Adicione o leite e vá incorporando a farinha de trigo aos poucos até formar uma massa consistente que dê para modelar com as mãos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com as mãos, modele os bolinhos no formato que preferir. Se a massa estiver grudando, molhe levemente as mãos com água. Aqueça o óleo em uma panela em fogo médio. Frite os bolinhos, virando para dourar de maneira uniforme. Retire e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.
Creme com sobras de legumes assados
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de sobras de legumes assados (cenoura, abóbora, batata, abobrinha etc.)
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho picado
- 1 cebola picada
- 1 l de caldo de legumes
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- Tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Corte os legumes assados em pedaços menores, caso necessário. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem dourados. Acrescente os legumes assados e misture bem. Adicione o caldo de legumes à panela e deixe ferver por cerca de 10 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e tomilho. Com um mixer de mão, bata diretamente na panela até obter uma consistência cremosa. Adicione o creme de leite, mexa bem e aqueça sem deixar ferver. Sirva em seguida.
Escondidinho de carne assada
Ingredientes:
Purê
- 4 batatas descascadas, cozidas e amassadas
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1/4 de xícara de queijo muçarela ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 2 xícaras de chá de sobra de carne assada desfiada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/4 de xícara de chá de molho de tomate
- Azeite, sal e cheiro-verde picado a gosto
Montagem
- 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- Queijo parmesão ralado para gratinar
Modo de preparo:
Purê
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione o leite e misture a batata até formar um purê cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o queijo ralado e misture até derreter. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente a carne desfiada, o tomate e o molho de tomate. Cozinhe até o recheio ficar bem úmido. Finalize com cheiro-verde picado e ajuste o sal, se necessário. Reserve.
Montagem
Em um refratário, faça uma camada com metade do purê. Espalhe o recheio de carne por cima. Cubra com o restante do purê, alisando com uma colher. Finalize com queijo muçarela e parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 20 minutos. Sirva em seguida.
Wrap com sobras
Ingredientes:
- 4 tortilhas de trigo
- 2 xícaras de chá de sobras de carne desfiada
- 1 xícara de chá de alface
- 1 cenoura ralada
- 1 tomate cortado em rodelas finas
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
Molho
- 4 colheres de sopa de maionese
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de chá de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture a maionese, a mostarda, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Reserve. Espalhe 1 colher de sopa do molho sobre cada tortilha. Adicione uma camada de folhas de alface no centro da tortilha. Distribua a carne desfiada por cima da alface. Acrescente a cenoura, o tomate e o queijo. Dobre as laterais da tortilha para dentro e enrole firmemente como um rocambole. Sirva em seguida.