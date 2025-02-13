Planta

5 receitas práticas e saudáveis com ora-pro-nóbis

Aprenda a preparar pratos versáteis e nutritivos para incluir essa planta na sua dieta
Portal Edicase

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 13:30

Hambúrguer de feijão-branco com ora-pro-nóbis Crédito: ilolab | Shutterstock
A ora-pro-nóbis é uma planta versátil, nutritiva e repleta de benefícios para a saúde. Rica em proteínas, fibras e vitaminas, ela auxilia no combate à anemia, fortalece a massa óssea e contribui para o bom funcionamento do intestino. Na culinária, é uma excelente aliada, adicionando sabor e nutrientes a diversas receitas, como saladas, bolos e até tortas.
A seguir, confira cinco receitas práticas e saudáveis com ora-pro-nóbis!

Hambúrguer de feijão-branco com ora-pro-nóbis

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido
  • 1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/4 de xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de mostarda
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o feijão-branco e bata por 3 minutos. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a pasta de feijão-branco, a ora-pro-nóbis, a farinha de aveia, o sal, a pimenta-do-reino, o cominho e a mostarda e mexa para incorporar. Se necessário, acrescente mais farinha de aveia para dar liga.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de hambúrgueres. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média, virando na metade do tempo para dourar os dois lados. Sirva em seguida.

Omelete de ora-pro-nóbis

Ingredientes:
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
  • 1/4 de cebola descascada e picada
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos, o sal e a pimenta-do-reino e, com o auxílio de um garfo, bata até ficar homogêneo. Reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o tomate e as folhas de ora-pro-nóbis e refogue por 2 minutos. Despeje os ovos batidos na frigideira e cozinhe por 3 minutos de cada lado. Dobre a omelete ao meio e sirva em seguida.

Salada de ora-pro-nóbis com quinoa

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 3 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1 pepino cortado em rodelas
  • 1 cebola-roxa descascada e fatiada
  • Azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, coloque as folhas de ora-pro-nóbis, a quinoa, os tomates-cereja, o pepino e a cebola-roxa e misture. Em outro recipiente, coloque o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Tempere a salada com o molho e sirva em seguida.
Bolo de ora-pro-nóbis Crédito: Amallia Eka | Shutterstock

Bolo de ora-pro-nóbis

Ingredientes:
  • 1/2 xícara de chá de suco de laranja
  • 1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis
  • 6 colheres de sopa de óleo de coco
  • 1/3 de xícara de chá de leite de aveia
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 pitada de sal
  • 1 xícara de chá de açúcar de coco
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o suco de laranja, as folhas de ora-pro-nóbis, o óleo de coco e o leite de aveia e bata por 2 minutos. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o sal e o açúcar de coco e misture. Aos poucos, adicione a mistura batida e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture. Unte uma forma redonda com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Torta de ora-pro-nóbis com ricota

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Adicione a ricota, as folhas de ora-pro-nóbis, o ovo, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino moída e misture até ficar homogêneo. Unte uma forma com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de aveia. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

