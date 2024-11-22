O ora-pro-nóbis é uma planta rica em nutrientes e versátil na culinária, sendo conhecido como um “superalimento”. Suas folhas contêm altos teores de vitaminas A, C e do complexo B, além de minerais como ferro, cálcio e magnésio. Também é uma excelente fonte de fibras, ajudando na saúde intestinal e no controle do colesterol. Incorporá-lo em receitas é uma forma prática de enriquecer a dieta com um alimento saudável e sustentável.
Veja, abaixo, 3 receitas saudáveis com ora-pro-nóbis!
Panqueca de ora-pro-nóbis
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 pitada de sal
- Azeite para untar
Molho para acompanhamento
- 170 g de iogurte natural
- 1 colher de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- 1 dente de alho picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Rodelas de limão para servir
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, bata as folhas de ora-pro-nóbis com o leite até ficar homogêneo. Adicione o ovo, a farinha de trigo, o azeite e o sal. Bata novamente até formar uma massa sem grumos. Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente levemente untada com azeite. Coloque uma concha da massa na frigideira, espalhando para formar um disco fino. Cozinhe por 1-2 minutos de cada lado ou até dourar. Reserve.
Molho
Em uma tigela, coloque o iogurte natural, o azeite, o suco de limão e o alho. Misture bem até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva as panquecas com o molho e as rodelas de limão.
Quibe de ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 tomate picado
- 1 colher de sopa de hortelã fresca picada
- 1 colher de chá de páprica picante
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite
- Água quente para hidratar o trigo
- Azeite para untar
Modo de preparo
Coloque o trigo em uma tigela e cubra com água quente. Deixe hidratar por 20 minutos. Depois, escorra bem e esprema o excesso de água com as mãos ou um pano limpo. Em uma tigela grande, adicione o trigo hidratado, as folhas de ora-pro-nóbis, a cebola, o alho, o tomate e a hortelã. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Regue com azeite. Misture até formar uma massa homogênea.
Pegue pequenas porções da massa e modele no formato tradicional de quibe. Disponha os quibes numa assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20-25 minutos. Sirva em seguida.
Quiche de ora-pro-nóbis
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de água gelada
- 1 pitada de sal
- Azeite para untar
Recheio
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1/2 xícara de chá de ricota amassada
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de iogurte natural
- 1 cebola picada
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o azeite e o sal. Adicione a água gelada aos poucos até formar uma massa homogênea. Modele a massa em formato de bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Depois, abra a massa com um rolo e forre uma forma de quiche ou uma assadeira redonda levemente untada com azeite. Fure o fundo da massa com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo baixo e refogue a cebola até dourar. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis e refogue por 2 minutos. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o iogurte. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Misture o refogado de ora-pro-nóbis e a ricota ao líquido.
Coloque o recheio sobre a massa pré-assada. Leve ao forno a 180 °C por 25-30 minutos, ou até que o recheio fique firme e dourado. Retire do forno, deixe esfriar por alguns minutos e sirva em seguida.