5 vitaminas caseiras proteicas para o verão

Durante o verão, o calor intenso exige opções de bebidas que não apenas refresquem, mas também forneçam energia e nutrientes essenciais para o corpo. As vitaminas são uma excelente fonte de antioxidantes, fibras e proteínas, que ajudam a manter a saciedade, promover a recuperação muscular e fortalecer o sistema imunológico.
Quando preparadas de forma caseira, essas bebidas podem ser personalizadas de acordo com os gostos e necessidades alimentares, tornando-se uma maneira saborosa e saudável de hidratar-se e cuidar do corpo nos dias mais quentes.
Aprenda a preparar 5 opções de vitaminas caseiras, proteicas e refrescantes para o verão!
Vitamina de melão e hortelã
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de melão picado
- 200 ml de leite de amêndoas
- 6 folhas de hortelã fresca
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- 1 colher de sopa de mel
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Coloque o melão, o leite, as folhas de hortelã, o whey protein e o mel no liquidificador e bata até obter uma vitamina espessa e cremosa. Sirva em seguida.
Vitamina de açaí com morango
Ingredientes:
- 100 g de polpa de açaí
- 6 morangos frescos picados
- 200 ml de leite de soja
- 1 banana cortada em rodelas
Modo de preparo:
No liquidificador, adicione a polpa de açaí, os morangos, o iogurte, o leite de soja, a banana e o gelo. Bata até obter uma vitamina homogênea. Sirva em seguida!
Vitamina proteica de iogurte e castanhas
Ingredientes:
- 170 g de iogurte natural
- 200 ml de leite de amêndoas
- 2 colheres de sopa de castanhas picadas
- 1 colher de sopa de mel
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, adicione o iogurte, o leite e as castanhas e bata por 30 segundos. Acrescente o mel, o whey protein e o gelo e bata até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida.
Vitamina de abacaxi com coco
Ingredientes:
- 100 g de abacaxi picado
- 200 ml de leite de coco
- 1 colher de sopa de coco ralado
- 1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, adicione o abacaxi, o leite de coco, o coco ralado, o whey protein e o gelo. Bata tudo ficar até bem cremoso e homogêneo. Sirva em seguida.
Vitamina de melancia e morango
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de melancia cortada em cubos e sem sementes
- 6 morangos picados
- 200 ml de leite de amêndoas
- 1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha
- 1 colher de sopa de chia
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.