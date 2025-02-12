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Para hidratar

5 vitaminas caseiras proteicas para o verão

Aprenda a preparar bebidas refrescantes e nutritivas para aliviar o calor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 15:30

Vitamina de melão e hortelã (Imagem: Milenie | Shutterstock)
Vitamina de melão e hortelã Crédito: Milenie | Shutterstock
Durante o verão, o calor intenso exige opções de bebidas que não apenas refresquem, mas também forneçam energia e nutrientes essenciais para o corpo. As vitaminas são uma excelente fonte de antioxidantes, fibras e proteínas, que ajudam a manter a saciedade, promover a recuperação muscular e fortalecer o sistema imunológico.
Quando preparadas de forma caseira, essas bebidas podem ser personalizadas de acordo com os gostos e necessidades alimentares, tornando-se uma maneira saborosa e saudável de hidratar-se e cuidar do corpo nos dias mais quentes.
Aprenda a preparar 5 opções de vitaminas caseiras, proteicas e refrescantes para o verão! 

Vitamina de melão e hortelã

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de melão picado
  • 200 ml de leite de amêndoas
  • 6 folhas de hortelã fresca
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de sopa de mel
  • Gelo a gosto
Modo de preparo:
Coloque o melão, o leite, as folhas de hortelã, o whey protein e o mel no liquidificador e bata até obter uma vitamina espessa e cremosa. Sirva em seguida. 

Vitamina de açaí com morango

Ingredientes:
  • 100 g de polpa de açaí
  • 6 morangos frescos picados
  • 200 ml de leite de soja
  • 1 banana cortada em rodelas
Modo de preparo:
No liquidificador, adicione a polpa de açaí, os morangos, o iogurte, o leite de soja, a banana e o gelo. Bata até obter uma vitamina homogênea. Sirva em seguida! 

Vitamina proteica de iogurte e castanhas 

Ingredientes:
  • 170 g de iogurte natural 
  • 200 ml de leite de amêndoas
  • 2 colheres de sopa de castanhas picadas 
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • Gelo a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, adicione o iogurte, o leite e as castanhas e bata por 30 segundos. Acrescente o mel, o whey protein e o gelo e bata até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida.
Vitamina de abacaxi com coco (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Vitamina de abacaxi com coco Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Vitamina de abacaxi com coco

Ingredientes:
  • 100 g de abacaxi picado
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de sopa de coco ralado
  • 1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha
  • Gelo a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, adicione o abacaxi, o leite de coco, o coco ralado, o whey protein e o gelo. Bata tudo ficar até bem cremoso e homogêneo. Sirva em seguida. 

Vitamina de melancia e morango

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de melancia cortada em cubos e sem sementes
  • 6 morangos picados
  • 200 ml de leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de sopa de chia
  • Gelo a gosto
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

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