5 receitas com alimentos ricos em vitamina B12

A vitamina B12 é essencial para o bom funcionamento do organismo e desempenha um papel crucial na formação de glóbulos vermelhos e na função cerebral. Sua deficiência pode causar sintomas como cansaço extremo, falta de ar e problemas neurológicos e, ao contrário do que muitos possam pensar, afeta tanto vegetarianos quanto não vegetarianos. Para evitar estes problemas, consumir alimentos ricos na substância é essencial.
Pensando nisso, a seguir, selecionamos cinco receitas ricas em vitamina B12 para você incluir no seu cardápio. Confira!
Coração de frango com molho cremoso
Ingredientes:
- 500 g de coração de frango limpo
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 200 ml de creme de leite
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os corações de frango e refogue até dourarem. Em um recipiente, dilua o amido de milho no leite e despeje sobre os corações. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o molho reduzir, mexendo sempre. Desligue o fogo, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.
Fígado bovino acebolado
Ingredientes:
- 500 g de fígado bovino higienizado, sem as veias e nervos e cortado em tiras
- 1 cebola descascada e fatiada
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de água
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de chá de sal
- 3 ramos de salsinha picados
Modo de preparo:
Em uma frigideira, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade do fígado e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Transfira as tiras de fígado refogadas para um recipiente e adicione mais 1 colher de sopa de azeite a panela. Acrescente o restante da carne e repita o mesmo processo. Retire a carne da panela e regue novamente com o restante do azeite. Junte a cebola e refogue até dourar levemente. Disponha o fígado sobre ela, tempere com sal e cubra com a água e suco de limão. Cozinhe até obter um molho ralo e desligue o fogo. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
Salmão grelhado com amêndoas
Ingredientes:
- 2 postas de salmão
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de lemon pepper
- 3 ramos de alecrim
- 50 g de manteiga
- 50 g de amêndoas laminadas
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as postas de salmão e tempere com sal, suco de limão, lemon pepper , azeite e alecrim. Transfira para uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione as amêndoas e doure. Após, retire o peixe do forno. Despeje as amêndoas sobre ele e sirva em seguida.
Macarrão com atum e molho de tomate
Ingredientes:
- 300 g de macarrão rigatoni
- 300 g de atum no azeite desfiado
- 400 g de molho de tomate
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 10 tomates-cereja cortados ao meio
- Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e azeite a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o rigatoni e cozinhe até obter uma consistência al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates-cereja e refogue por 4 minutos. Junte o molho de tomate e cozinhe até reduzir. Por último, coloque o atum e o macarrão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva com a salsinha.
Cogumelo recheado com queijo
Ingredientes:
- 8 cogumelos portobello
- 125 g de queijo muçarela picado
- 15 azeitonas pretas sem caroço e picadas
- 4 tomates sem sementes e picados
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o queijo mussarela, as azeitonas, os tomates e o alho e misture. Adicione o queijo parmesão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Reserve. Com o auxílio de uma faca, retire os talos dos cogumelos e limpe-os. Após, disponha-os em uma assadeira untada com manteiga e recheie com a mistura de queijo reservada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.