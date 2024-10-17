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Nutrição

5 receitas com alimentos ricos em vitamina B12

Aprenda a preparar pratos nutritivos e saborosos para fortalecer a saúde
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 12:35

Coração de frango com molho cremoso (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)
Coração de frango com molho cremoso  Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock
A vitamina B12 é essencial para o bom funcionamento do organismo e desempenha um papel crucial na formação de glóbulos vermelhos e na função cerebral. Sua deficiência pode causar sintomas como cansaço extremo, falta de ar e problemas neurológicos e, ao contrário do que muitos possam pensar, afeta tanto vegetarianos quanto não vegetarianos. Para evitar estes problemas, consumir alimentos ricos na substância é essencial.
Pensando nisso, a seguir, selecionamos cinco receitas ricas em vitamina B12 para você incluir no seu cardápio. Confira!

Coração de frango com molho cremoso

Ingredientes:

  • 500 g de coração de frango limpo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 200 ml de creme de leite
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

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Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os corações de frango e refogue até dourarem. Em um recipiente, dilua o amido de milho no leite e despeje sobre os corações. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o molho reduzir, mexendo sempre. Desligue o fogo, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.

Fígado bovino acebolado

Ingredientes:

  • 500 g de fígado bovino higienizado, sem as veias e nervos e cortado em tiras
  • 1 cebola descascada e fatiada
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de água
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de chá de sal
  • 3 ramos de salsinha picados

Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade do fígado e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Transfira as tiras de fígado refogadas para um recipiente e adicione mais 1 colher de sopa de azeite a panela. Acrescente o restante da carne e repita o mesmo processo. Retire a carne da panela e regue novamente com o restante do azeite. Junte a cebola e refogue até dourar levemente. Disponha o fígado sobre ela, tempere com sal e cubra com a água e suco de limão. Cozinhe até obter um molho ralo e desligue o fogo. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Salmão grelhado com amêndoas

Ingredientes:

  • 2 postas de salmão
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de lemon pepper
  • 3 ramos de alecrim
  • 50 g de manteiga
  • 50 g de amêndoas laminadas
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as postas de salmão e tempere com sal, suco de limão, lemon pepper , azeite e alecrim. Transfira para uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione as amêndoas e doure. Após, retire o peixe do forno. Despeje as amêndoas sobre ele e sirva em seguida.
Macarrão com atum e molho de tomate (Imagem: KANGIITALY | Shutterstock)
Macarrão com atum e molho de tomate  Crédito: KANGIITALY | Shutterstock

Macarrão com atum e molho de tomate

Ingredientes:

  • 300 g de macarrão rigatoni
  • 300 g de atum no azeite desfiado
  • 400 g de molho de tomate
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 10 tomates-cereja cortados ao meio
  • Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e azeite a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o rigatoni e cozinhe até obter uma consistência al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates-cereja e refogue por 4 minutos. Junte o molho de tomate e cozinhe até reduzir. Por último, coloque o atum e o macarrão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva com a salsinha.

Cogumelo recheado com queijo

Ingredientes:

  • 8 cogumelos portobello
  • 125 g de queijo muçarela picado
  • 15 azeitonas pretas sem caroço e picadas
  • 4 tomates sem sementes e picados
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o queijo mussarela, as azeitonas, os tomates e o alho e misture. Adicione o queijo parmesão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Reserve. Com o auxílio de uma faca, retire os talos dos cogumelos e limpe-os. Após, disponha-os em uma assadeira untada com manteiga e recheie com a mistura de queijo reservada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

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