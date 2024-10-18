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5 receitas com alimentos ricos em vitamina D

Veja como preparar pratos deliciosos e nutritivos para manter a saúde em dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 12:35

Macarrão com salmão (Imagem: Nata Bene | Shutterstock)
Macarrão com salmão (Imagem: Nata Bene | Shutterstock) Crédito:
As receitas com vitamina D são uma excelente forma de promover a saúde, uma vez que essa vitamina é essencial para a absorção de cálcio e o fortalecimento dos ossos, além de contribuir para o bom funcionamento do sistema imunológico e a regulação do humor.
Embora a exposição ao sol seja uma das principais fontes de vitamina D, a alimentação também desempenha um papel importante na manutenção dos níveis adequados desse nutriente. Incorporar alimentos ricos em vitamina D à dieta é uma estratégia eficiente para evitar deficiências e favorecer o equilíbrio do organismo.
A seguir, confira 5 receitas com alimentos ricos em vitamina D!

Macarrão com salmão

Ingredientes:

  • 250 g de macarrão talharim
  • 200 g de filé de salmão cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • Suco de 1/2 limão
  • 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente . Reserve uma xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio. Adicione o alho e refogue até dourar levemente. Adicione o salmão e cozinhe até ficar rosado.
Reduza o fogo e acrescente o creme de leite e o suco de limão, misturando bem. Se a mistura estiver muito grossa, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão até atingir a consistência desejada. Adicione o talharim cozido à panela, misturando para cobrir a massa com o molho. Tempere com sal, pimenta-do-reino e o queijo parmesão. Sirva em seguida com a salsinha.

Tartar de salmão com abacate

Ingredientes:

  • 200 g de salmão fresco 
  • 1 abacate
  • 1/4 de cebola-roxa cortada finamente
  • 1 colher de sopa de coentro picado
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de gergelim

Modo de preparo:

Comece cortando o salmão em cubos pequenos e coloque em uma tigela. Corte o abacate ao meio, retire o caroço e, com uma colher, retire a polpa. Corte o abacate em cubos e adicione à tigela com o salmão. Junte a cebola-roxa, o coentro, o suco de limão e o azeite de oliva. Misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o gergelim e misture novamente. Molde a mistura em um aro de metal e transfira para o prato. Sirva em seguida. 

Salada mediterrânea com queijo feta

Ingredientes:

  • 1/2 maço de alface
  • 100 g de tomates-cereja cortados ao meio
  • 1/2 pepino fatiado
  • 1/4 de cebola-roxa fatiada
  • 1/2 xícara de chá de azeitonas verdes
  • 150 g de queijo feta esfarelado
  • 1/4 de xícara de chá de azeite
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, coloque a alface como base. Adicione os tomates-cereja, o pepino, a cebola-roxa e as azeitonas. Por cima, espalhe o queijo feta esfarelado. Em uma tigela separada, misture o azeite, o suco de limão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture delicadamente para combinar todos os ingredientes. Sirva em seguida.
Risoto de shiitake (Imagem: Josie Grant | Shutterstock)
Risoto de shiitake (Imagem: Josie Grant | Shutterstock) Crédito:

Risoto de shiitake

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 150 g de shiitake fatiado
  • 1 l de caldo de legumes morno
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o arroz e refogue por 2 minutos, mexendo sempre. Acrescente o vinho e mexa até evaporar. Junte o shiitake fatiado e continue mexendo. Adicione uma concha do caldo de legumes, mexendo até ser absorvido. Continue adicionando o caldo, concha por concha, até o arroz ficar al dente . Desligue o fogo e acrescente a manteiga e o parmesão, misturando bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. 

Omelete com espinafre

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de espinafre picado
  • 1/4 de cebola picada
  • 1/4 de xícara de chá de queijo muçarela
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o espinafre picado e cozinhe até murchar. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino. Na mesma frigideira, em fogo médio, despeje os ovos batidos e cozinhe até começarem a firmar.
Adicione a mistura de espinafre e cebola e o queijo por cima. Dobre a omelete ao meio e cozinhe até o queijo derreter e os ovos estarem completamente cozidos. Sirva em seguida.

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