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Edicase Brasil

5 receitas de vitamina caseira para aumentar a energia

Aprenda a preparar opções saudáveis e nutritivas para manter a vitalidade durante o dia
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 17:37

Vitamina de abacate com leite em pó (Imagem: Hrendon | Shutterstock)
Vitamina de abacate com leite em pó Crédito: Imagem: Hrendon | Shutterstock
Sentir-se cansado durante o dia é mais comum do que se imagina, especialmente com a correria da rotina. Para combater essa falta de energia de forma saudável, as vitaminas caseiras são uma excelente opção. Ricas em nutrientes e fáceis de preparar, elas fornecem a dose extra de disposição de que o corpo precisa para enfrentar o dia com mais vitalidade.
Por isso, a seguir, confira 5 receitas de vitaminas energéticas simples e saborosas que você pode fazer em casa!

Vitamina de abacate com leite em pó

Ingredientes

  • Polpa de 1 abacate
  • 4 colheres de sopa de leite em pó
  • 2 xícaras de chá de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva.

Vitamina de açaí com guaraná e whey protein

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de whey proteinsabor baunilha
  • 200 g de açaí com guaraná orgânico
  • 1 xícara de chá de leite

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de banana com café

Ingredientes

  • 1/2 banana descascada e picada
  • 1 colher de chá de café solúvel em pó
  • 1 colher de sopa de flocos de aveia
  • 200 ml de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de mel
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de morango com amêndoas (Imagem: zefirchik06 | Shutterstock)
Vitamina de morango com amêndoas Crédito: Imagem: zefirchik06 | Shutterstock

Vitamina de morango com amêndoas

Ingredientes

  • 200 ml de leite de amêndoas
  • 100 g de morangos picados e congelados
  • 1 colher de sopa de flocos de aveia
  • 1 colher de sopa de amêndoas laminadas
  • Granola caseira para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ingredientes, exceto a granola, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida com a granola.

Vitamina de goji berry

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de suco de goji berry
  • 1 xícara de chá de framboesa congelada
  • 1/4 de xícara de chá de leite em pó
  • 1 colher de sopa de goji berry seco
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

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