5 receitas de vitamina caseira para aumentar a energia

Sentir-se cansado durante o dia é mais comum do que se imagina, especialmente com a correria da rotina. Para combater essa falta de energia de forma saudável, as vitaminas caseiras são uma excelente opção. Ricas em nutrientes e fáceis de preparar, elas fornecem a dose extra de disposição de que o corpo precisa para enfrentar o dia com mais vitalidade.
Por isso, a seguir, confira 5 receitas de vitaminas energéticas simples e saborosas que você pode fazer em casa!
Vitamina de abacate com leite em pó
Ingredientes
- Polpa de 1 abacate
- 4 colheres de sopa de leite em pó
- 2 xícaras de chá de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva.
Vitamina de açaí com guaraná e whey protein
Ingredientes
- 1 colher de sopa de whey proteinsabor baunilha
- 200 g de açaí com guaraná orgânico
- 1 xícara de chá de leite
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de banana com café
Ingredientes
- 1/2 banana descascada e picada
- 1 colher de chá de café solúvel em pó
- 1 colher de sopa de flocos de aveia
- 200 ml de leite desnatado
- 1 colher de sopa de mel
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de morango com amêndoas
Ingredientes
- 200 ml de leite de amêndoas
- 100 g de morangos picados e congelados
- 1 colher de sopa de flocos de aveia
- 1 colher de sopa de amêndoas laminadas
- Granola caseira para decorar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ingredientes, exceto a granola, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida com a granola.
Vitamina de goji berry
Ingredientes
- 1 xícara de chá de suco de goji berry
- 1 xícara de chá de framboesa congelada
- 1/4 de xícara de chá de leite em pó
- 1 colher de sopa de goji berry seco
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.