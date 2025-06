De taco a hambúrguer

5 receitas práticas e saudáveis com feijão-preto

Veja como transformar esse ingrediente em pratos rápidos, nutritivos e cheios de sabor

Tacos de feijão-preto

Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça as tortillas. Depois, recheie cada uma com uma porção de feijão-preto, alface, tomate e cebola-roxa. Adicione fatias de abacate e um pouco de molho de pimenta. Regue com suco de limão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Dobre as tortilhas e sirva em seguida. >