Bem quentinhos

5 receitas práticas e deliciosas para os dias frios

De creme de milho a dobradinha, veja como preparar pratos irresistíveis para se aquecer no inverno
Portal Edicase

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Creme de milho-verde com bacon  Crédito: Elena Shashkina | Shutterstock
Com a chegada do friozinho, nada melhor do que aquecer o corpo com pratos deliciosos e fáceis de fazer. Para isso, você pode preparar apetitosos cremes, risotos e até uma dobradinha, que apesar de parecer difícil, é bastante prática.
Além destes, também tem o clássico fondue, que oferece sensação de aconchego e é ideal para reunir a família. A seguir, confira como preparar versões irresistíveis dessas receitas!

CREME DE MILHO-VERDE COM BACON

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de milho-verde
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 250 g de creme de leite
  • 1 xícara de chá de bacon picado
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o milho-verde e o leite e bata por 5 minutos ou até ficar homogêneo. Transfira para uma panela, leve ao fogo médio e acrescente o creme de leite. Cozinhe, mexendo sempre, até ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outra panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio para fritar até ficar crocante. Sirva o creme com bacon e salpicado com salsinha.

FONDUE DE QUEIJO E ABÓBORA

Ingredientes:

  • 1 abóbora cabotiá
  • 1/3 de xícara de chá de água
  • 200 g de queijo parmesão ralado
  • 200 g de queijo mussarela ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
  • Pães e carnes assadas para servir

Modo de preparo:

Com o auxílio de uma faca, retire a tampa da abóbora e remova o miolo, deixando a casca inteira. Regue com azeite e adicione sal e água. Reserve. Ainda com a faca, corte o miolo da abóbora em cubos e despeje dentro dela. Disponha a abóbora sobre uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora e 30 minutos. Após, retire do forno, raspe as laterais com uma colher e misture. Acrescente os queijos e misture até derreter os queijos. Sirva em seguida com os pães e as carnes.

RISOTO DE FILÉ MIGNON

Ingredientes:

  • 500 g de filé mignon cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de manteiga sem sal
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 xícaras de chá de arroz arbóreo
  • 1 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1,5 l de caldo de legumes
  • Sal, pimenta-do-reino moída, queijo parmesão ralado e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione a carne e doure. Transfira a carne para um recipiente e reserve.
Na mesma panela, coloque metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e refogue por 1 minuto. Coloque o vinho branco e cozinhe até secar. Adicione uma concha de caldo de legumes e cozinhe até secar. Aos poucos, vá adicionando o caldo de legumes até o arroz ficar al dente. Junte a carne e desligue o fogo. Por último, coloque o queijo e o restante da manteiga e mexa para incorporar. Polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Dobradinha Crédito: jasonvaz | Shutterstock

DOBRADINHA

Ingredientes:

  • 1 kg de dobradinha limpa
  • 1 kg de feijão-branco cozido
  • 1 l de água
  • 200 g de bacon picado
  • 200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
  • 400 g de linguiça paio cortada em rodelas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a dobradinha, cubra com água e adicione um pouco de sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o bacon, o paio e a linguiça calabresa e frite até dourar. Acrescente o feijão e a dobradinha, cubra com um pouco de água e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

MINGAU DE AVEIA COM CARNE MOÍDA E LEGUMES

Ingredientes:

  • 1 cebola descascada e picada
  • 100 g de carne moída
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
  • 4 colheres de sopa de farelo de aveia
  • 3 xícaras de chá de água
  • 1/2 colher de chá de azeite

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte a cenoura e a água, reduza o fogo e cozinhe por 20 minutos. Coloque o espinafre e cozinhe por mais 5 minutos. Amasse tudo com um garfo, adicione o farelo de aveia e misture. Desligue o fogo e sirva em seguida.

