5 receitas práticas e deliciosas para os dias frios

Com a chegada do friozinho, nada melhor do que aquecer o corpo com pratos deliciosos e fáceis de fazer. Para isso, você pode preparar apetitosos cremes, risotos e até uma dobradinha, que apesar de parecer difícil, é bastante prática.
CREME DE MILHO-VERDE COM BACON
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de milho-verde
- 2 xícaras de chá de leite
- 250 g de creme de leite
- 1 xícara de chá de bacon picado
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o milho-verde e o leite e bata por 5 minutos ou até ficar homogêneo. Transfira para uma panela, leve ao fogo médio e acrescente o creme de leite. Cozinhe, mexendo sempre, até ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outra panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio para fritar até ficar crocante. Sirva o creme com bacon e salpicado com salsinha.
FONDUE DE QUEIJO E ABÓBORA
Ingredientes:
- 1 abóbora cabotiá
- 1/3 de xícara de chá de água
- 200 g de queijo parmesão ralado
- 200 g de queijo mussarela ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
- Pães e carnes assadas para servir
Modo de preparo:
Com o auxílio de uma faca, retire a tampa da abóbora e remova o miolo, deixando a casca inteira. Regue com azeite e adicione sal e água. Reserve. Ainda com a faca, corte o miolo da abóbora em cubos e despeje dentro dela. Disponha a abóbora sobre uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora e 30 minutos. Após, retire do forno, raspe as laterais com uma colher e misture. Acrescente os queijos e misture até derreter os queijos. Sirva em seguida com os pães e as carnes.
RISOTO DE FILÉ MIGNON
Ingredientes:
- 500 g de filé mignon cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de manteiga sem sal
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 xícaras de chá de arroz arbóreo
- 1 xícara de chá de vinho branco seco
- 1,5 l de caldo de legumes
- Sal, pimenta-do-reino moída, queijo parmesão ralado e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione a carne e doure. Transfira a carne para um recipiente e reserve.
Na mesma panela, coloque metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e refogue por 1 minuto. Coloque o vinho branco e cozinhe até secar. Adicione uma concha de caldo de legumes e cozinhe até secar. Aos poucos, vá adicionando o caldo de legumes até o arroz ficar al dente. Junte a carne e desligue o fogo. Por último, coloque o queijo e o restante da manteiga e mexa para incorporar. Polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.
DOBRADINHA
Ingredientes:
- 1 kg de dobradinha limpa
- 1 kg de feijão-branco cozido
- 1 l de água
- 200 g de bacon picado
- 200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
- 400 g de linguiça paio cortada em rodelas
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a dobradinha, cubra com água e adicione um pouco de sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o bacon, o paio e a linguiça calabresa e frite até dourar. Acrescente o feijão e a dobradinha, cubra com um pouco de água e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.
MINGAU DE AVEIA COM CARNE MOÍDA E LEGUMES
Ingredientes:
- 1 cebola descascada e picada
- 100 g de carne moída
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
- 4 colheres de sopa de farelo de aveia
- 3 xícaras de chá de água
- 1/2 colher de chá de azeite
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte a cenoura e a água, reduza o fogo e cozinhe por 20 minutos. Coloque o espinafre e cozinhe por mais 5 minutos. Amasse tudo com um garfo, adicione o farelo de aveia e misture. Desligue o fogo e sirva em seguida.