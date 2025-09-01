Gastronomia

5 receitas práticas de tempurá para o almoço

Aprenda a preparar variações deliciosas para tornar a sua refeição ainda mais especial

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 13:30

Tempurá de legumes Crédito: Imagem: gontabunta | Shutterstock

Crocante por fora, macio por dentro e cheio de sabor: o tempurá é uma verdadeira delícia da culinária japonesa que conquistou o mundo. Embora seja conhecido como um prato frito, é possível adaptá-lo de forma leve e equilibrada, tornando-o perfeito até para um almoço saudável. Com combinações criativas e ingredientes nutritivos, você pode saborear essa iguaria sem culpa.

A seguir, confira 5 receitas práticas de tempurá para deixar sua refeição mais especial e cheia de textura!

Tempurá de legumes

Ingredientes

1 cenoura descascada e cortada em tiras finas

1 abobrinha cortada em palitos

1 cebola descascada e cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de floretes de brócolis

1 xícara de chá de farinha de arroz

1 xícara de chá de água gelada

1 ovo

Sal a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de arroz, o ovo e a água gelada até formar uma massa leve e fluida. Passe os legumes nessa mistura e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Aos poucos, adicione os legumes e frite até ficarem levemente dourados. Escorra em papel-toalha e tempere com sal. Sirva em seguida.

Tempurá de tofu com dashi

Ingredientes

Tempurá

400 g de tofu firme

1/2 xícara de chá de amido de milho

Óleo de canola para fritar

Cebolinha fatiada e daikon ralado para servir

Dashi

2 l de água

75 g de cogumelo shiitake seco

10 g de kombu (alga marinha)

Modo de preparo

Tempurá

Escorra o tofu e envolva em papel-toalha. Deixe com um peso por cima por 20 minutos para eliminar o excesso de água. Com a ajuda de uma faca, corte em cubos e passe no amido de milho. Em uma panela, aqueça o óleo de canola e, aos poucos, frite os cubos de tofu até ficarem levemente dourados e crocantes. Retire da panela e escorra em papel-toalha. Reserve.

Dashi

Em um recipiente, deixe o cogumelo e o kombu de molho na água por 6 horas. Após, leve ao fogo baixo até quase ferver — nesse ponto, retire o kombu para evitar gosto amargo. Cozinhe por 10 minutos e desligue o fogo. Coe o caldo e sirva acompanhado com o tempurá de tofu, cebolinha e daikon.

Tempurá de abóbora assado

Ingredientes

200 g de abóbora-japonesa descascada e cortada em fatias finas

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de água gelada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e ervas secas a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de grão-de-bico com a água gelada e o azeite de oliva até formar uma massa leve. Passe as fatias de abóbora-japonesa nessa mistura, disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourarem. Retire do forno e tempere com sal e ervas secas. Sirva em seguida.

Tempurá de batata-doce Crédito: Imagem: sasazawa | Shutterstock

Tempurá de batata-doce

Ingredientes

1 batata-doce cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de água com gás gelada

1 ovo

1 pitada de sal

Óleo para fritar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce e deixe de molho em água por 5 minutos para retirar o excesso de amido. Seque com papel-toalha e reserve. Em outro recipiente, misture a farinha de arroz, a água com gás gelada e o ovo até formar uma massa leve e não muito homogênea. Passe as fatias de batata-doce nessa massa e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Aos poucos, adicione as fatias de batata-doce e frite até ficarem douradas e crocantes por fora. Tempere com sal e sirva em seguida.

Tempurá de couve-flor

Ingredientes

1 xícara de chá de floretes de couve-flor

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de água com gás

1 ovo

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de arroz, a água com gás gelada e o ovo até formar uma massa leve. Passe os floretes de couve-flor nessa massa e disponha na air fryer a 200 °C por 15 minutos, virando na metade do tempo. Tempere com sal e sirva em seguida.