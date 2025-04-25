Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De ensopado a salada

5 receitas práticas com feijão-fradinho para o almoço

Aprenda a preparar pratos com esse ingrediente para tornar as suas refeições mais leves e deliciosas
Publicado em 25 de Abril de 2025 às 14:04

Ensopado de feijão-fradinho (Imagem: from my point of view | Shutterstock)
Versátil e cheio de sabor, o feijão-fradinho é rico em proteínas, fibras e minerais. É um ingrediente perfeito para deixar o almoço mais leve, colorido e nutritivo. Pensando nisso, separamos 5 receitas práticas com ele que vão do ensopado reconfortante à salada refrescante — tudo fácil de preparar e ideal para quem busca refeições rápidas. Confira!

Ensopado de feijão-fradinho

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • Caldo de legumes (suficiente para cobrir os ingredientes)

Veja Também

Deixar o feijão de molho antes de cozinhar é certo ou errado?

Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão, a cenoura e o tomate e refogue até ficarem levemente macios. Junte o colorau, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Por último, coloque o feijão-fradinho e o caldo de legumes e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva quente.

Arroz com feijão-fradinho e carne-seca

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de arroz integral cozido
  • 1 xícara de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
  • 300 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão vermelho e a carne-seca e doure. Junte o feijão-fradinho e refogue por 3 minutos. Por último, coloque o arroz integral e tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa até tudo estar bem aquecido e homogêneo. Desligue o fogo e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.

Escondidinho de feijão-fradinho

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
  • 500 g de mandioca descascada e cozida
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado, azeite de oliva e queijo ralado a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a mandioca cozida e, com a ajuda de um garfo, amasse até obter um purê. Adicione a manteiga e o leite e mexa para incorporar. Tempere com sal e reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o tomate, o feijão-fradinho e o cheiro-verde e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até formar um recheio úmido. Desligue o fogo e reserve.
Unte um refratário com azeite de oliva e espalhe o refogado de feijão-fradinho sobre ele. Cubra com o purê de mandioca e finalize com queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Salada de feijão-fradinho (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)
Salada de feijão-fradinho

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado
  • 1/2 xícara de chá de cebolinha picada
  • 1/2 xícara de chá salsinha picada
  • Suco de 1 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o feijão-fradinho, a cenoura, o tomate, o pimentão amarelo, a cebolinha e a salsinha e misture. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

Hambúrguer de feijão-fradinho

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 xícara de chá de flocos de aveia
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o feijão-fradinho e amasse com a ajuda de um garfo. Adicione a cebola, o alho, os flocos de aveia, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e misture até formar uma massa modelável (se estiver muito úmida, acrescente mais aveia). Com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de discos.
Disponha os hambúrgueres em uma assadeira e leve à geladeira por 20 minutos. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Retire os hambúrgueres da geladeira e, aos poucos, disponha sobre a panela. Doure os dois lados e sirva acompanhado com salada.

Veja Também

Como deixar o feijão ainda mais saboroso nas refeições do dia a dia

5 receitas nutritivas e deliciosas com feijão-branco para o almoço

Confira 4 dicas para preparar um feijão perfeito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados