5 receitas práticas com feijão-fradinho para o almoço

Versátil e cheio de sabor, o feijão-fradinho é rico em proteínas, fibras e minerais. É um ingrediente perfeito para deixar o almoço mais leve, colorido e nutritivo. Pensando nisso, separamos 5 receitas práticas com ele que vão do ensopado reconfortante à salada refrescante — tudo fácil de preparar e ideal para quem busca refeições rápidas. Confira!
Ensopado de feijão-fradinho
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- Caldo de legumes (suficiente para cobrir os ingredientes)
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão, a cenoura e o tomate e refogue até ficarem levemente macios. Junte o colorau, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Por último, coloque o feijão-fradinho e o caldo de legumes e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva quente.
Arroz com feijão-fradinho e carne-seca
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz integral cozido
- 1 xícara de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
- 300 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão vermelho e a carne-seca e doure. Junte o feijão-fradinho e refogue por 3 minutos. Por último, coloque o arroz integral e tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa até tudo estar bem aquecido e homogêneo. Desligue o fogo e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.
Escondidinho de feijão-fradinho
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
- 500 g de mandioca descascada e cozida
- 1/2 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado, azeite de oliva e queijo ralado a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a mandioca cozida e, com a ajuda de um garfo, amasse até obter um purê. Adicione a manteiga e o leite e mexa para incorporar. Tempere com sal e reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o tomate, o feijão-fradinho e o cheiro-verde e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até formar um recheio úmido. Desligue o fogo e reserve.
Unte um refratário com azeite de oliva e espalhe o refogado de feijão-fradinho sobre ele. Cubra com o purê de mandioca e finalize com queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Salada de feijão-fradinho
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de cebolinha picada
- 1/2 xícara de chá salsinha picada
- Suco de 1 limão
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o feijão-fradinho, a cenoura, o tomate, o pimentão amarelo, a cebolinha e a salsinha e misture. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.
Hambúrguer de feijão-fradinho
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 xícara de chá de flocos de aveia
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de cominho em pó
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o feijão-fradinho e amasse com a ajuda de um garfo. Adicione a cebola, o alho, os flocos de aveia, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e misture até formar uma massa modelável (se estiver muito úmida, acrescente mais aveia). Com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de discos.
Disponha os hambúrgueres em uma assadeira e leve à geladeira por 20 minutos. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Retire os hambúrgueres da geladeira e, aos poucos, disponha sobre a panela. Doure os dois lados e sirva acompanhado com salada.