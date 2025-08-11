5 receitas para matar a vontade de doce sem sair da dieta

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:30
Quando bate a vontade de comer um doce no meio do dia ou após as refeições, muita gente fica na dúvida entre ceder ao desejo ou manter o foco na alimentação saudável. Isso porque nem todos sabem que é possível unir o melhor dos dois mundos. Segundo Luiza Amaral, nutricionista da Liv Up, foodtech brasileira de comida saudável, receitas doces podem, sim, ser nutritivas, práticas e aliadas da dieta.
“Apostar em ingredientes como frutas frescas ou secas, cacau e aveia é uma forma de adoçar o dia com equilíbrio. Além disso, receitas caseiras dão mais controle sobre a quantidade de açúcar, gorduras e aditivos”, explica a profissional, que também destaca a importância de evitar a culpa: “o doce pode ser parte da rotina, desde que com consciência. Com escolhas inteligentes, é possível matar a vontade e ainda cuidar da saúde”, finaliza.
Pensando nisso, a nutricionista reúne 5 receitas práticas de doces fitness que não comprometem os objetivos nutricionais, perfeitas para quem quer se manter na linha sem abrir mão do sabor. Confira:
Misture a chia com o leite vegetal e o mel em um pote com tampa. Agite bem ou mexa até dissolver por completo. Leve à geladeira por aproximadamente 4 horas ou de um dia para o outro. Sirva com frutas vermelhas por cima.
Tempo de preparo: 5 minutos (+ 4h de geladeira)
Com os morangos higienizados e bem secos, retire os talinhos com a mão para não expor a polpa. Abra as tâmaras com uma faca e retire o caroço. Coloque um morango dentro de cada tâmara. Divida o chocolate em três partes e aqueça duas partes no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Aos poucos, adicione o chocolate restante e mexa bem até esfriar. Banhe os morangos no chocolate derretido apenas quando estiver frio e reserve em um recipiente forrado com papel-manteiga. Leve à geladeira e, quando estiver consistente, está pronto para consumo.
Tempo de preparo: 20 minutos
Preaqueça o forno a 180 °C. Em um recipiente, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Despeje em uma assadeira pequena untada ou forrrada com papel-manteiga. Leve ao forno por cerca de 25 minutos. Espere esfriar antes de cortar.
Tempo de preparo: 30 minutos
Bata todos os ingredientes no liquidificador ou processador até obter uma mistura cremosa. Sirva imediatamente como soft ou leve ao congelador por 1 hora para uma textura mais firme.
Tempo de preparo: 10 minutos
Corte as bananas em rodelas grossas. Derreta o chocolate amargo em banho-maria ou no micro-ondas (em intervalos de 30 segundos, mexendo sempre). Mergulhe cada rodela de banana no chocolate derretido, cobrindo até a metade ou inteira, se preferir. Coloque sobre uma forma forrada com papel-manteiga e, se quiser, polvilhe castanhas ou coco por cima. Leve ao congelador por pelo menos 1 hora. Sirva gelado.
Tempo de preparo: 10 minutos (+ 1h no congelador)
Por Juliana Oliveira
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta