5 receitas para matar a vontade de doce sem sair da dieta

Especialista ensina a preparar doces fitness que não comprometem os objetivos nutricionais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:30

Pudim de chia com frutas vermelhas Crédito: White bear studio | Shutterstock

Quando bate a vontade de comer um doce no meio do dia ou após as refeições, muita gente fica na dúvida entre ceder ao desejo ou manter o foco na alimentação saudável. Isso porque nem todos sabem que é possível unir o melhor dos dois mundos. Segundo Luiza Amaral, nutricionista da Liv Up, foodtech brasileira de comida saudável, receitas doces podem, sim, ser nutritivas, práticas e aliadas da dieta.

“Apostar em ingredientes como frutas frescas ou secas, cacau e aveia é uma forma de adoçar o dia com equilíbrio. Além disso, receitas caseiras dão mais controle sobre a quantidade de açúcar, gorduras e aditivos”, explica a profissional, que também destaca a importância de evitar a culpa: “o doce pode ser parte da rotina, desde que com consciência. Com escolhas inteligentes, é possível matar a vontade e ainda cuidar da saúde”, finaliza.

Pensando nisso, a nutricionista reúne 5 receitas práticas de doces fitness que não comprometem os objetivos nutricionais, perfeitas para quem quer se manter na linha sem abrir mão do sabor. Confira:

1. Pudim de chia com frutas vermelhas

Ingredientes:

3 colheres de sopa de sementes de chia

1 xícara de chá de leite vegetal (amêndoas, coco ou aveia)

1 colher de chá de mel ou outro adoçante natural (opcional)

Frutas vermelhas frescas para cobrir

Modo de preparo:

Misture a chia com o leite vegetal e o mel em um pote com tampa. Agite bem ou mexa até dissolver por completo. Leve à geladeira por aproximadamente 4 horas ou de um dia para o outro. Sirva com frutas vermelhas por cima.

Tempo de preparo: 5 minutos (+ 4h de geladeira)

2. Bombom de tâmara com morango

Ingredientes:

6 morangos

6 tâmaras

50 g de chocolate meio-amargo picado

Modo de preparo:

Com os morangos higienizados e bem secos, retire os talinhos com a mão para não expor a polpa. Abra as tâmaras com uma faca e retire o caroço. Coloque um morango dentro de cada tâmara. Divida o chocolate em três partes e aqueça duas partes no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Aos poucos, adicione o chocolate restante e mexa bem até esfriar. Banhe os morangos no chocolate derretido apenas quando estiver frio e reserve em um recipiente forrado com papel-manteiga. Leve à geladeira e, quando estiver consistente, está pronto para consumo.

Tempo de preparo: 20 minutos

3. Brownie funcional de cacau e aveia

Ingredientes:

2 ovos

1/2 xícara de chá de cacau em pó

1/2 xícara de chá de açúcar de coco

1/4 xícara de chá de óleo de coco derretido

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

1/4 xícara de nozes picadas (opcional)

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180 °C. Em um recipiente, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Despeje em uma assadeira pequena untada ou forrrada com papel-manteiga. Leve ao forno por cerca de 25 minutos. Espere esfriar antes de cortar.

Tempo de preparo: 30 minutos

Sorvete caseiro de manga com iogurte Crédito: Elena Veselova | Shutterstock

Sorvete caseiro de manga com iogurte

Ingredientes:

1 manga madura picada e congelada

1 pote de iogurte natural sem açúcar (pode ser vegetal)

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mel (opcional)

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador ou processador até obter uma mistura cremosa. Sirva imediatamente como soft ou leve ao congelador por 1 hora para uma textura mais firme.

Tempo de preparo: 10 minutos

Bombom gelado de banana com chocolate amargo

Ingredientes:

2 bananas maduras

100 g de chocolate amargo (acima de 70%)

Castanhas picadas ou coco ralado (opcional, para decorar)

Modo de preparo:

Corte as bananas em rodelas grossas. Derreta o chocolate amargo em banho-maria ou no micro-ondas (em intervalos de 30 segundos, mexendo sempre). Mergulhe cada rodela de banana no chocolate derretido, cobrindo até a metade ou inteira, se preferir. Coloque sobre uma forma forrada com papel-manteiga e, se quiser, polvilhe castanhas ou coco por cima. Leve ao congelador por pelo menos 1 hora. Sirva gelado.

Tempo de preparo: 10 minutos (+ 1h no congelador)

Por Juliana Oliveira