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Dia a dia

5 receitas nutritivas com fígado bovino para o almoço

Veja como preparar pratos saudáveis e saborosos para enriquecer a alimentação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 12:35

Fígado bovino caramelizado com cebola (Imagem: zefirchik06 | Shutterstock)
Fígado bovino caramelizado com cebola Crédito: zefirchik06 | Shutterstock
O fígado bovino, fonte excepcional de nutrientes essenciais, é rico em ferro heme, facilmente absorvido pelo organismo, ajudando na prevenção de anemia e na melhora dos níveis de energia. Além disso, oferece alta concentração de vitamina A, essencial para a visão e o sistema imunológico, e do complexo B, que contribuem para a saúde do sistema nervoso e o metabolismo energético.
Esse alimento oferece potencial para compor refeições completas e diversificadas. Nesse contexto, prepará-lo de formas diferentes é uma maneira de inovar na mesa, garantindo refeições saudáveis e saborosas. Por isso, confira abaixo 5 receitas nutritivas para o almoço com fígado bovino!

Fígado bovino caramelizado com cebola

Ingredientes:

  • 400 g de fígado bovino cortado em tiras
  • 2 cebolas fatiadas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de mel
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha fresca para decorar

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Modo de preparo:

Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio-alto e sele os pedaços de fígado rapidamente até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Na mesma frigideira, adicione as cebolas e refogue até começarem a dourar e caramelizar. Após, acrescente o mel para intensificar o sabor. Adicione o fígado de volta à frigideira e misture bem para aquecer e combinar os sabores. Em seguida, transfira para um prato e decore com salsinha fresca.

Fígado bovino ao molho balsâmico com batata rústica

Ingredientes:

  • 400 g de fígado bovino cortado em tiras
  • 1/2 xícara de chá de vinagre balsâmico
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 cebola-roxa fatiada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 4 batatas com casca e cortada em pedaços
  • Sal, alecrim fresco e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, marine o fígado no vinagre balsâmico e mel por 20 minutos. Enquanto isso, em uma assadeira, tempere as batatas com azeite, alecrim e sal. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola. Adicione o fígado marinado e cozinhe por 5 minutos, temperando com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, sirva com as batatas rústicas.

Fígado bovino com especiarias

Ingredientes:

  • 500 g de fígado bovino cortado em tiras
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 cebola fatiada
  • 1 tomate picado
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 pedaço de gengibre ralado
  • 1 pimenta-verde picada
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1/2 colher de chá de coentro em pó
  • 1/2 colher de chá de canela em pó
  • 1/4 de colher de chá de noz-moscada
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • Sal a gosto
  • 1/2 xícara de chá de pimentão cortado em tiras
  • Coentro fresco para decorar

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Modo de preparo:

Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho, o gengibre e a pimenta-verde, mexendo por 2 minutos. Acrescente o fígado e cozinhe até selar. Mexa bem para não queimar. Adicione o tomate e todas as especiarias: cominho, coentro, canela, noz-moscada, pimenta-do-reino e sal. Cozinhe por 10 minutos. Junte o pimentão e deixe no fogo até amolecer. Finalize com coentro fresco e sirva quente.
Crepes recheados com fígado bovino (Imagem: Lunov Mykola | Shutterstock)
Crepes recheados com fígado bovino (Imagem: Lunov Mykola | Shutterstock) Crédito:

Crepes recheados com fígado bovino

Ingredientes:

Massa
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
Recheio
  • 300 g de fígado bovino picado em pedaços pequenos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha fresca para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o leite, o ovo e o sal até obter uma massa lisa. Após, em uma frigideira em fogo médio e untada com azeite, coloque um pouco da massa e forme um disco com uma colher. Frite até dourar. Repita o processo com toda a massa. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o fígado picado, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 5 minutos até que fique macio. Coloque o recheio sobre cada disco de massa, enrole e aqueça na frigideira em fogo médio até dourar levemente. Decore com salsinha fresca e sirva.

Espetinho de fígado bovino com legumes

Ingredientes:

  • 500 g de fígado bovino cortado em cubos
  • 1 abobrinha cortada em fatias grossas
  • 1 pimentão cortado em pedaços grandes
  • 1 cebola-roxa cortada em pétalas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de chá de cominho
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture o fígado com azeite, cúrcuma, cominho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 30 minutos. Depois, intercale em espetos de madeira o fígado com abobrinha, pimentão e cebola-roxa. Aqueça a grelha ou uma frigideira untada com azeite e frite os espetos, virando até dourar todos os lados (cerca de 10 minutos no total). 

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