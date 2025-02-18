5 receitas de coxinha proteica fáceis de fazer

A coxinha é um dos salgados mais amados pelos brasileiros, mas sua versão tradicional pode não ser a melhor escolha para quem busca incluir mais proteínas na alimentação de forma saudável. A boa notícia é que existem formas criativas de transformar esse quitute em uma opção mais nutritiva, com massas feitas de batata-doce, frango ou farinhas funcionais.
Se você procura um lanche saboroso e equilibrado, as coxinhas proteicas são ideais para manter a dieta sem abrir mão do prazer de comer bem. Veja 5 receitas simples e ricas em proteínas para incluir no seu cardápio!
Coxinha de frango e batata-doce
Ingredientes:
Massa
- 2 xícaras de chá de batata-doce cozida e amassada
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de cúrcuma
Recheio
- 1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 1 dente de alho picado
- 1/2 cebola picada
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 pitada de orégano
Para empanar
- 1 clara de ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça dourada
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a batata-doce amassada com a farinha de aveia, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a cúrcuma até formar uma massa homogênea. Reserve. Em uma panela em fogo médio, refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente o frango desfiado, o sal e o orégano. Misture bem e reserve.
Pegue pequenas porções da massa, abra na palma da mão e recheie com o frango. Feche, formando o formato clássico da coxinha. Passe cada coxinha na clara de ovo e, em seguida, na mistura de farinha de linhaça. Disponha as coxinhas na air fryer a 200 °C por aproximadamente 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida
Coxinha proteica de atum com quinoa
Ingredientes:
- 200 g de atum sólido em água, escorrido
- 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de farinha de amêndoas
- 1 dente de alho picado
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça dourada para empanar
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture o atum escorrido, a quinoa cozida, o ovo, a farinha de amêndoas, o alho, o suco de limão e os temperos. Modele a massa em formato de coxinhas e passe na farinha de linhaça. Disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos.
Coxinha de carne moída
Ingredientes:
Massa
- 2 xícaras de chá de leite
- 2 colheres de sopa de margarina
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 pitada de sal
Recheio
- 300 g de acém moído
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1/2 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de azeite
Para empanar
- 2 ovos batidos
- 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça dourada
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca integral
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o leite e a margarina até ferver. Adicione a farinha de aveia e a farinha de grão-de-bico de uma só vez, mexendo até formar uma massa homogênea e lisa que desgruda do fundo da panela. Transfira para uma superfície enfarinhada e deixe esfriar antes de sovar levemente.
Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem em fogo médio. Acrescente a carne moída e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Refogue até secar. Finalize com a salsinha picada e deixe esfriar. Pegue pequenas porções da massa, abra na mão, recheie com a carne moída e feche, modelando no formato clássico. Passe as coxinhas no ovo batido e depois na mistura de farinha de linhaça com farinha de rosca integral. Disponha as coxinhas na cesta da air fryer e borrife um pouco de azeite. Asse a 200 °C por 15 a 18 minutos, virando na metade do tempo.
Coxinha vegana
Ingredientes:
Massa
- 1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 xícara de chá de água morna
Recheio
- 1 xícara de chá de cenoura ralada
- 1/2 cebola-roxa picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de páprica defumada
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de azeitonas pretas picadas
Empanado
- 1 colher de sopa de linhaça dourada triturada
- 3 colheres de sopa de água
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca integral
Modo de preparo:
Misture a batata-doce amassada com as farinhas, o azeite, a cúrcuma, o sal e a água morna. Mexa até formar uma massa firme e homogênea. Reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola-roxa e o alho até dourarem. Adicione a cenoura ralada, a páprica, o sal e misture bem. Finalize com a salsinha e as azeitonas picadas.
Hidrate, em um recipiente, a linhaça dourada triturada com 3 colheres de sopa de água. Pegue pequenas porções da massa, abra na palma da mão, recheie com a cenoura temperada e feche, formando o formato clássico da coxinha. Passe as coxinhas na mistura de linhaça hidratada e depois na farinha de rosca integral. Disponha as coxinhas em uma assadeira untada e leve à air fryer , asse a 200 °C por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo.
Coxinha proteica de ricota e espinafre
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de ricota amassada
- 1/2 xícara de chá de espinafre cozido e picado
- 2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico
- 1 dente de alho picado
- Noz-moscada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 clara de ovo
- 1/2 xícara de chá de gergelim para empanar
Modo de preparo:
Misture a ricota amassada com o espinafre, a farinha de grão-de-bico, o alho, os temperos (noz-moscada, sal e pimenta-do-reino) e a clara de ovo até formar uma massa moldável. Modele coxinhas e passe no gergelim. Asse em forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos.