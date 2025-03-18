Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia a dia

5 receitas de chá de louro para inserir na dieta

Aprenda a preparar bebidas deliciosas para potencializar o seu bem-estar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Março de 2025 às 15:37

Chá de louro com canela e anis-estrelado (Imagem: Tatiana Foxy | Shutterstock)
Chá de louro com canela e anis-estrelado Crédito: Tatiana Foxy | Shutterstock
O chá de louro é uma excelente alternativa para quem deseja incrementar a dieta com uma bebida saudável. Isso porque essa erva, além de ser versátil, é repleta de nutrientes que oferecem inúmeros benefícios para saúde, como melhora da digestão, redução da retenção de líquido e controle do apetite. Além disso, quando combinada com outros ingredientes, pode resultar em chás deliciosos.
A seguir, confira algumas opções de chá de louro para você incluir na sua rotina!

Chá de louro com canela e anis-estrelado

Ingredientes:
  • 2 folhas de louro
  • 1 canela em pau
  • 4 anises-estrelados
  • 1 xícara de chá de água
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de louro, a canela em pau e os anises-estrelados e ferva por 7 minutos. Desligue o fogo, coe e sirva em seguida.

Chá de louro com hortelã

Ingredientes:
  • 2 folhas de louro
  • 5 folhas de hortelã
  • 1 xícara de chá de água
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de louro e hortelã e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, coe e sirva em seguida.

Chá de louro com gengibre

Ingredientes:
  • 2 folhas de louro
  • 1 pedaço de gengibre descascado e cortado em fatias
  • 1 xícara de chá de água
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água, as folhas de louro e o gengibre e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 7 minutos e desligue o fogo. Coe e sirva em seguida.
Chá de louro com limão (Imagem: IMAGEN PUNTO DE LUZ | Shutterstock)
Chá de louro com limão Crédito: IMAGEN PUNTO DE LUZ | Shutterstock

Chá de louro com limão

Ingredientes:
  • 2 folhas de louro
  • Suco de 1/2 limão-siciliano
  • 1 xícara de chá de água
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e as folhas de louro e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adicione o suco de limão-siciliano. Sirva em seguida.

Chá de louro com orégano

Ingredientes:
  • 2 folhas de louro
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • 1 xícara de chá de água
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de louro e o orégano e ferva por 7 minutos. Desligue o fogo, coe e sirva em seguida.

Veja Também

4 receitas práticas de chás para combater o inchaço

3 chás gelados para ajudar a combater a retenção de líquido

5 chás para ajudar a combater a indigestão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados