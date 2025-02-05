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Saudável

5 receitas de bolinho fit para o almoço

Aprenda a preparar opções práticas e deliciosas para manter a dieta em dia sem abrir mão do sabor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 13:30

Bolinho fit de lentilha com cenoura (Imagem: Chatham172 | Shutterstock)
Bolinho fit de lentilha com cenoura Crédito: Chatham172 | Shutterstock
Se você está em busca de refeições práticas e saudáveis para o almoço, o bolinho fit pode ser uma opção perfeita. Preparados com ingredientes saudáveis e nutritivos, os bolinhos ajudam a manter a dieta em dia sem abrir mão do sabor. Além disso, são ideais para incluir mais proteínas, fibras e vitaminas no cardápio.
Pensando nisso, selecionamos cinco receitas fáceis e deliciosas de bolinhos fit para você variar suas refeições e desfrutar de um almoço saboroso e equilibrado. Confira!

Bolinho fit de lentilha com cenoura

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de lentilha vermelha cozida
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de sementes de abóbora
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a lentilha vermelha, a cenoura, a cebola, o alho, a salsinha, o cominho, a páprica, as sementes de abóbora, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e mexa para incorporar. Modele no formato de discos e disponha em um assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Bolinho fit de abóbora com aveia

Ingredientes:
  • 1 kg de abóbora cabotiá descascada, cortada em cubos e cozida
  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cominho em pó a gosto
  • Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a abóbora e, com a ajuda de um garfo, amasse até obter uma purê. Adicione a farinha de aveia e misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Modele no formato de bolinhas e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Bolinho de arroz com frango e espinafre

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de arroz integral cozido
  • 100 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1/2 xícara de chá de espinafre cozido e picado
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico
  • 1 colher de chá de alho descascado e picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o arroz integral, o frango, o espinafre, o ovo e a farinha de grão-de-bico. Misture até obter uma massa homogênea. Acrescente o alho, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Após, modele os bolinhos e disponha-os em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
Bolinho fit de grão-de-bico com salsinha (Imagem: Cesarz | Shutterstock)
Bolinho fit de grão-de-bico com salsinha Crédito: Cesarz | Shutterstock

Bolinho fit de grão-de-bico com salsinha

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/4 xícara de chá de salsinha picada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico
  • 1 ovo
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal a gosto
  • Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico e bata até obter uma pasta. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o doure. Acrescente o grão-de-bico e refogue por 4 minutos. Junte a salsinha, o cominho, a pimenta-do-reino, o sal e o suco de limão e e misture. Aos poucos, coloque a farinha de grão-de-bico e mexa até obter uma massa homogênea. Desligue o fogo, espere amornar, acrescente o ovo e misture novamente. Modele os bolinhos e coloque-os em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Bolinho de carne moída com batata-doce

Ingredientes:
  • 2 batatas-doces descascadas e cozidas
  • 200 g de carne bovina moída
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
  • Azeite de oliva para refogar e untar
Modo de preparo:
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Adicione a batata-doce, o ovo, a farinha de aveia e a cebolinha e mexa para incorporar. Modele no formato de bolinhas e disponha em um assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.

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