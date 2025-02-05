5 receitas de bolinho fit para o almoço

Se você está em busca de refeições práticas e saudáveis para o almoço, o bolinho fit pode ser uma opção perfeita. Preparados com ingredientes saudáveis e nutritivos, os bolinhos ajudam a manter a dieta em dia sem abrir mão do sabor. Além disso, são ideais para incluir mais proteínas, fibras e vitaminas no cardápio.
Pensando nisso, selecionamos cinco receitas fáceis e deliciosas de bolinhos fit para você variar suas refeições e desfrutar de um almoço saboroso e equilibrado. Confira!
Bolinho fit de lentilha com cenoura
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha cozida
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de sementes de abóbora
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a lentilha vermelha, a cenoura, a cebola, o alho, a salsinha, o cominho, a páprica, as sementes de abóbora, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e mexa para incorporar. Modele no formato de discos e disponha em um assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
Bolinho fit de abóbora com aveia
Ingredientes:
- 1 kg de abóbora cabotiá descascada, cortada em cubos e cozida
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- Sal, pimenta-do-reino moída e cominho em pó a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a abóbora e, com a ajuda de um garfo, amasse até obter uma purê. Adicione a farinha de aveia e misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Modele no formato de bolinhas e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
Bolinho de arroz com frango e espinafre
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de arroz integral cozido
- 100 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 xícara de chá de espinafre cozido e picado
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico
- 1 colher de chá de alho descascado e picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o arroz integral, o frango, o espinafre, o ovo e a farinha de grão-de-bico. Misture até obter uma massa homogênea. Acrescente o alho, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Após, modele os bolinhos e disponha-os em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
Bolinho fit de grão-de-bico com salsinha
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1/4 xícara de chá de salsinha picada
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico
- 1 ovo
- Suco de 1/2 limão
- Sal a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico e bata até obter uma pasta. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o doure. Acrescente o grão-de-bico e refogue por 4 minutos. Junte a salsinha, o cominho, a pimenta-do-reino, o sal e o suco de limão e e misture. Aos poucos, coloque a farinha de grão-de-bico e mexa até obter uma massa homogênea. Desligue o fogo, espere amornar, acrescente o ovo e misture novamente. Modele os bolinhos e coloque-os em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
Bolinho de carne moída com batata-doce
Ingredientes:
- 2 batatas-doces descascadas e cozidas
- 200 g de carne bovina moída
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
- Azeite de oliva para refogar e untar
Modo de preparo:
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Adicione a batata-doce, o ovo, a farinha de aveia e a cebolinha e mexa para incorporar. Modele no formato de bolinhas e disponha em um assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.