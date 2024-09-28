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5 receitas com panceta para o final de semana

Desde a clássica pururuca até pratos inovadores, aprenda a preparar opções suculentas e saborosas com barriguinha de porco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 13:35

Panceta grelhada (Imagem: Giovanni Seabra Baylao | Shutterstock)
Panceta grelhada Crédito: Imagem: Giovanni Seabra Baylao | Shutterstock
Muito consumida na Itália e na Espanha, a panceta suína é um sucesso também no Brasil. Suculenta e repleta de sabor, geralmente, ela é servida como acompanhamento para a feijoada. No entanto, por ser um corte versátil, ela também pode ser preparada como prato principal, especialmente se você deseja variar o cardápio do final de semana.
Abaixo, veja como preparar desde a clássica receita de pururuca até variadas versões de panceta que prometem surpreender o paladar da sua família e amigos!

Panceta grelhada

Ingredientes:

  • 1 kg de panceta
  • 1 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1 cebola descascada e ralada
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 1/2 colher de chá de sal
  • Suco de 2 limões

Modo de preparo:

Em uma travessa, coloque a panceta e regue com o vinho. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 24 horas na geladeira. Após, retire o vinho da travessa e adicione a cebola, o alho, o sal e o suco de limão sobre a carne, esfregando bem. Deixe descansar por 20 minutos e leve à churrasqueira por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Macarrão com panceta e queijo

Ingredientes:

  • 250 g de macarrão tipo penne
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 l de leite
  • 1 pitada de noz-moscada
  • 1 xícara de chá de requeijão
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 150 g de panceta cortada em cubos
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

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Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque a panceta e leve ao fogo médio para fritar até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Reduza o fogo e cozinhe por mais 5 minutos. Acrescente o leite e o requeijão e misture até obter um creme. Reserve.
Em uma panela grande, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Junte o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Retire a massa com a ajuda de uma escumadeira e disponha em uma travessa. Cubra com o molho reservado e a panceta. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.

Panceta recheada

Ingredientes:

Panceta
  • 2 kg de panceta
  • 1 1/2 colheres de sopa de sal
  • Suco de 2 limões
  • 3 l de óleo quente para fritar
  • 4 xícaras de chá de vinho branco
Recheio
  • 1/3 de xícara de chá de cebola descascada e picada
  • 50 g de linguiça calabresa picada
  • 1/2 xícara de chá de bacon picado
  • 1/4 de xícara de chá de azeitona verde picada
  • 40 g de tomate sem sementes e picado
  • 50 g de cenoura descascada e ralada
  • 1 xícara de chá de farinha de milho
  • Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do recheio e misture bem. Reserve. Em uma tábua, coloque a panceta com o couro virado para baixo e, com a ajuda de uma faca, faça furos sobre a superfície. Transfira para um recipiente e tempere com sal, suco de limão e vinho branco. Deixe descansar por 30 minutos. Passado esse tempo, dobre a panceta ao meio e costure um dos lados com barbante. Recheie com a mistura reservada e disponha em uma assadeira com a costura virada para baixo. Pincele com óleo e leve ao forno preaquecido a 150 °C por 4 horas. Retire do forno, regue a carne com óleo quente para pururucar e sirva em seguida.
Panceta à pururuca (Imagem: PosiNote | Shutterstock)
Panceta à pururuca Crédito: Imagem: PosiNote | Shutterstock

Panceta à pururuca

Ingredientes:

  • 1 kg de panceta cortada em cubos
  • Lemon pepper, pimenta-do-reino moída e sal grosso a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o lemon pepper, a pimenta-do-reino e o sal grosso e mexa para incorporar. Adicione a panceta e misture. Leve à churrasqueira até os cubos ficarem crocantes, virando de vez em quando. Sirva em seguida.

Panceta caramelizada

Ingredientes:

  • 1 kg de panceta fatiada
  • 1 colher de sopa de páprica
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • Suco de 2 limões
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • Suco de 1 laranja
  • Óleo e sal a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a panceta e tempere com sal, alho, páprica e suco de limão. Transfira para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora. Retire do forno e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as cebolas e doure. Junte o açúcar e o suco de laranja e cozinhe até reduzir. Desligue o fogo e passe a mistura sobre a carne. Sirva em seguida.

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