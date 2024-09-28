5 receitas com panceta para o final de semana

Muito consumida na Itália e na Espanha, a panceta suína é um sucesso também no Brasil. Suculenta e repleta de sabor, geralmente, ela é servida como acompanhamento para a feijoada. No entanto, por ser um corte versátil, ela também pode ser preparada como prato principal, especialmente se você deseja variar o cardápio do final de semana.
Abaixo, veja como preparar desde a clássica receita de pururuca até variadas versões de panceta que prometem surpreender o paladar da sua família e amigos!
Panceta grelhada
Ingredientes:
- 1 kg de panceta
- 1 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 1 cebola descascada e ralada
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 1/2 colher de chá de sal
- Suco de 2 limões
Modo de preparo:
Em uma travessa, coloque a panceta e regue com o vinho. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 24 horas na geladeira. Após, retire o vinho da travessa e adicione a cebola, o alho, o sal e o suco de limão sobre a carne, esfregando bem. Deixe descansar por 20 minutos e leve à churrasqueira por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
Macarrão com panceta e queijo
Ingredientes:
- 250 g de macarrão tipo penne
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 l de leite
- 1 pitada de noz-moscada
- 1 xícara de chá de requeijão
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 150 g de panceta cortada em cubos
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma frigideira, coloque a panceta e leve ao fogo médio para fritar até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Reduza o fogo e cozinhe por mais 5 minutos. Acrescente o leite e o requeijão e misture até obter um creme. Reserve.
Em uma panela grande, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Junte o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Retire a massa com a ajuda de uma escumadeira e disponha em uma travessa. Cubra com o molho reservado e a panceta. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.
Panceta recheada
Ingredientes:
Panceta
- 2 kg de panceta
- 1 1/2 colheres de sopa de sal
- Suco de 2 limões
- 3 l de óleo quente para fritar
- 4 xícaras de chá de vinho branco
Recheio
- 1/3 de xícara de chá de cebola descascada e picada
- 50 g de linguiça calabresa picada
- 1/2 xícara de chá de bacon picado
- 1/4 de xícara de chá de azeitona verde picada
- 40 g de tomate sem sementes e picado
- 50 g de cenoura descascada e ralada
- 1 xícara de chá de farinha de milho
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do recheio e misture bem. Reserve. Em uma tábua, coloque a panceta com o couro virado para baixo e, com a ajuda de uma faca, faça furos sobre a superfície. Transfira para um recipiente e tempere com sal, suco de limão e vinho branco. Deixe descansar por 30 minutos. Passado esse tempo, dobre a panceta ao meio e costure um dos lados com barbante. Recheie com a mistura reservada e disponha em uma assadeira com a costura virada para baixo. Pincele com óleo e leve ao forno preaquecido a 150 °C por 4 horas. Retire do forno, regue a carne com óleo quente para pururucar e sirva em seguida.
Panceta à pururuca
Ingredientes:
- 1 kg de panceta cortada em cubos
- Lemon pepper, pimenta-do-reino moída e sal grosso a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o lemon pepper, a pimenta-do-reino e o sal grosso e mexa para incorporar. Adicione a panceta e misture. Leve à churrasqueira até os cubos ficarem crocantes, virando de vez em quando. Sirva em seguida.
Panceta caramelizada
Ingredientes:
- 1 kg de panceta fatiada
- 1 colher de sopa de páprica
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- Suco de 2 limões
- 2 cebolas descascadas e picadas
- Suco de 1 laranja
- Óleo e sal a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a panceta e tempere com sal, alho, páprica e suco de limão. Transfira para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora. Retire do forno e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as cebolas e doure. Junte o açúcar e o suco de laranja e cozinhe até reduzir. Desligue o fogo e passe a mistura sobre a carne. Sirva em seguida.