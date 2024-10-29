5 receitas com alimentos ricos em magnésio

O magnésio é um mineral essencial para o bom funcionamento do corpo humano, participando de mais de 300 reações bioquímicas, incluindo a produção de energia, a síntese de proteínas e o controle dos níveis de açúcar no sangue.
Ele é fundamental para a saúde dos músculos e do sistema nervoso, além de contribuir para a manutenção de ossos fortes e para o bom funcionamento do coração.
Esse mineral está presente em diversos alimentos, como folhas verdes escuras, oleaginosas, grãos integrais e leguminosas, sendo essencial manter uma dieta equilibrada para garantir sua ingestão adequada. Por isso, a seguir, confira cinco receitas com alimentos ricos em magnésio!
Salada de quinoa com salmão grelhado
Ingredientes:
- 2 filés de salmão
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 2 xícaras de chá de espinafre
- 10 azeitonas pretas
- 1 limão cortado em fatias
- Suco de 1/2 limão
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 fatias de limão-siciliano para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere o salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Grelhe os filés em uma frigideira antiaderente untada com azeite em fogo médio até dourar por fora e ficar macio por dentro. Depois, em uma tigela, misture a quinoa cozida com o espinafre, os tomates-cereja e as azeitonas. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Sirva o salmão sobre a salada e decore com as fatias de limão-siciliano.
Nhoque de batata-doce com molho de espinafre
Ingredientes:
Nhoque
- 600 g de batatas-doces
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 ovo
- 1/2 colher de chá de sal
- Água para cozinhar
Molho
- 1 maço de espinafre
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho picado
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Coloque as batatas-doces inteiras e com casca em uma forma e leve ao forno médio preaquecido por cerca de 45 minutos. Depois, retire do forno e aguarde esfriar um pouco. Retire a polpa das batatas-doces, amasse e deixe esfriar. Em um recipiente, misture a polpa com o ovo e o sal, adicionando a farinha de trigo aos poucos, até formar uma massa homogênea e que não grude nas mãos. Divida a massa em pequenas porções e enrole em tiras compridas. Corte em pedaços de aproximadamente 2 cm e reserve.
Em uma panela, em fogo médio, ferva água com sal e adicione os nhoques. Eles estarão prontos quando subirem à superfície (cerca de 2 minutos). Retire e escorra. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar.
Acrescente o creme de leite, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe o molho engrossar levemente. Misture os nhoques cozidos ao molho de espinafre. Finalize com as castanhas-do-pará picadas por cima.
Frango ao curry e arroz com lentilha
Ingredientes:
Frango ao curry
- 500 g de peito de frango cortado em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 200 ml de leite de coco
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Coentro fresco para finalizar
Arroz com lentilha
- 1 xícara de chá de arroz integral
- 1/2 xícara de chá de lentilha
- Água para cozinhar
- 1 folha de louro
- Azeite e sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela , aqueça o azeite em fogo médio e frite a folha de louro por dois minutos. Adicione o arroz e a lentilha e cubra com água. Tempere com sal e cozinhe até secar e os grãos ficarem macios. Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o frango e sele os cubos até dourar por todos os lados.
Polvilhe o curry e a cúrcuma sobre o frango, misturando bem. Acrescente o leite de coco e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, até o molho engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva o frango ao curry sobre o arroz com lentilhas. Finalize com folhas de coentro fresco.
Creme de abóbora com ovo cozido
Ingredientes:
- 500 g de abóbora descascada e picada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 700 ml de caldo de legumes
- 1 ovo cozido cortado ao meio
- 2 colheres de sopa de sementes de abóbora
- Sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione a abóbora e o caldo de legumes, cozinhando até a abóbora amolecer (cerca de 20 minutos). Com um mixer ou no liquidificador, bata a mistura até obter uma textura cremosa. Volte para a panela, em fogo médio, e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em tigelas e adicione o cozido. Decore com sementes de abóbora e polvilhe páprica por cima.
Biscoito de castanha-do-pará e sementes
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada
- 1/2 xícara de chá de sementes de abóbora
- 1/4 de xícara de chá de sementes de chia
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/3 de xícara de chá de mel
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
- 1 ovo
- 1/2 colher de chá de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture as farinhas de amêndoas e de aveia, as castanhas-do-pará e as sementes de abóbora e de chia. Acrescente o ovo, o óleo de coco, o mel e a essência de baunilha. Misture bem até formar uma massa homogênea. Adicione o fermento e uma pitada de sal, misturando delicadamente.
Com uma colher, faça pequenas porções da massa e distribua em uma forma forrada com papel-manteiga. Achate levemente cada porção para formar os biscoitos. Após, leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos, ou até que os biscoitos fiquem dourados. Deixe esfriar em uma grade antes de servir.