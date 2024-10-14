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Contraste de sabores

De frango a tofu, 5 receitas agridoces para o almoço

Aprenda a preparar pratos saborosos e diferentes para experimentar a combinação de ingredientes doces e salgados
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Outubro de 2024 às 12:35

Frango agridoce com molho de soja (Imagem: SYED IBAD RM|Shutterstock)
Frango agridoce com molho de soja  Crédito: SYED IBAD RM | Shutterstock
As comidas agridoce são famosas por combinarem ingredientes salgados com doces. Diferentes, elas conseguem harmonizar sabores inimagináveis e dão um toque especial aos pratos. Apesar da combinação parecer estranha para muitas pessoas, ela é perfeita para quem deseja inovar o cardápio e experimentar novas texturas, cheiros e sabores. Por isso, selecionamos 5 receitas agridoce para você testar. Veja!

Frango agridoce com molho de soja

Ingredientes:

Frango
  • 500 g de peito de frango picado em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 pimentão amarelo cortado em pedaços
  • 1 pimentão vermelho cortado em pedaços
Molho
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 50 ml de vinagre branco
  • 30 ml de molho de soja
  • 30 g de açúcar
  • 50 ml de molho de tomate
  • 150 ml de água
  • 2 colheres de chá de amido de milho
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de gergelim
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada

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Modo de preparo:

Frango
Em um recipiente, coloque o frango, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Deixe descansar por 15 minutos. Após, coloque o azeite em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e refogue até dourar. Adicione os pimentões e refogue por mais 2 minutos. Retire do fogo e reserve.
Molho
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Junte o vinagre, o molho de soja, o açúcar, o molho de tomate, a água e o amido de milho e misture até o molho engrossar. Após, desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata por 4 minutos e coloque o molho novamente na panela. Adicione o frango reservado e leve ao fogo baixo por 10 minutos. Retire do fogo e decore com as sementes de gergelim e cebolinha. Sirva em seguida.
Dica: sirva com arroz branco.

Cuscuz marroquino com damasco

Ingredientes:

  • 250 g cuscuz marroquino
  • 500 ml de água quente
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 100 g de amêndoas sem casca, laminadas e torradas
  • 4 colheres de sopa de uvas-passas
  • 4 colheres de sopa de damasco picado
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a água, o cuscuz e a manteiga e misture. Deixe descansar por 5 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as amêndoas , o damasco e as uvas-passas e refogue por 5 minutos. Acrescente o cuscuz e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e salpique com salsinha. Sirva em seguida.
Carpaccio de salmão com molho de maracujá (Imagem: IP7 marketing|Shutterstock)
Carpaccio de salmão com molho de maracujá  Crédito: IP7 marketing | Shutterstock

Carpaccio de salmão com molho de maracujá

Ingredientes:

  • 200 g de filé de salmão cortado em fatias bem finas
  • Suco com a polpa de 4 maracujás
  • Suco de 1 laranja
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o suco de maracujá e o suco de laranja e misture bem. Adicione o açúcar e mexa até dissolver completamente. Reserve. Em um recipiente, coloque o salmão fatiado um ao lado do outro. Despeje o molho sobre as fatias e leve à geladeira por 15 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Arroz com uvas-passas e castanha-de-caju

  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 3 xícaras de chá de caldo de galinha quente
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de açúcar mascavo
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e amassada
  • 1/2 xícara de chá de uvas-passas pretas sem sementes
  • 1 xícara de chá de suco de laranja
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde
  • 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as uvas-passas, as castanhas-de-caju, o arroz e refogue por 2 minutos. Junte o caldo de galinha, o suco de laranja, o açúcar mascavo, o sal e o cheiro-verde e misture bem. Cozinhe até secar e sirva em seguida.

Tofu agridoce

Ingredientes:

Tofu
  • 400 g tofu firme cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de sementes de gergelim
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 pimento vermelho cortado em cubos
  • 1 batata-doce descascada e cortada em rodelas finas
  • 2 colheres de sopa de cebolinha verde picada
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 2 colheres de sopa água
Molho agridoce
  • 4 colheres de sopa de molho de soja
  • 3 colheres de sopa de vinagre de arroz
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de molho de tomate
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo:

Molho agridoce
Em uma tigela, misture o molho de soja, o vinagre de arroz, o mel, a água e o molho de tomate. Reserve.
Tofu
Em uma frigideira, coloque metade do azeite e leve ao fogo. Adiciona os cubos de tofu e frite até dourarem de todos os lados. Retira o tofu da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, adicione o azeite restante e o alho picado. Refogue por 1 minuto. Acrescente o pimentão e a batata-doce e refogue até ficarem macios.
Em uma tigela, misture o amido de milho com a água até obter um líquido homogêneo. Adicione à frigideira e mexa até o molho engrossar. Acrescente o molho de soja reservado, misture e deixe cozinhar por mais 1 minuto. Adiciona o tofu, as sementes de gergelim e a cebolinha. Misture delicadamente para envolver todos os ingredientes com o molho e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo e sirva em seguida.

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