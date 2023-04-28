4° Ublues Beer Fest acontece neste fim de semana em Anchieta

Cerveja artesanal, comida boa e shows gratuitos de rock e blues é o que promete a quarta edição do Ublues Beer Fest para o fim de semana do feriado de 1º de maio. O cenário escolhido para a festa, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de abril (de sexta a domingo), é o charmoso balneário de Ubu, em Anchieta.

Seis cervejarias da região garantiram presença no evento, e vão comercializar diversos estilos da bebida a preços que variam de R$ 10 a R$ 15 a caneca de 300 ml.

Uma das novidades é o chope artesanal de morango, mas há opções também das populares Pilsen e IPA. Lagoahaus, São Nunca Beer, Buena Onda, Nosso Reino, Fatto a Mano e Else são as cervejarias confirmadas no festival.

Festival vai contar com a presença de seis cervejarias regionais Crédito: Shutterstock

A praça gastronômica, por sua vez, terá especialidades variadas, que vão de porções de peixe e camarão a torta capixaba, pizza, tapioca e churrasquinho. Os valores ficam entre R$ 8 e R$ 65. A entrada é gratuita nos três dias de evento.

CARDÁPIO DA PRAÇA GASTRONÔMICA

Pizzas: de R$ 25 a R$ 50

de R$ 25 a R$ 50 Tapiocas: de R$ 13 a R$ 23 (doce ou salgada)

de R$ 13 a R$ 23 (doce ou salgada) Porção de bolinho de peixe: R$ 35

R$ 35 Torta capixaba: R$ 25 (individual)

R$ 25 (individual) Arroz de camarão: R$ 30 (individual)



R$ 30 (individual) Camarão com fritas: R$ 48



R$ 48 Gurjão de peixe com fritas: R$ 45

R$ 45 Petisco de frango com fritas: R$ 45

R$ 45 Carne de sol com fritas: R$ 55

R$ 55 Contrafilé com fritas: R$ 65

PROGRAMAÇÃO DO UBLUES BEER FEST

28/04 - SEXTA-FEIRA

18h - Abertura do evento



19h30 - Henrique Cabral e banda



22h - Banda Versão Pirata



1h30 - Encerramento 29/04 – SÁBADO

18h - Abertura da praça gastronômica



19h30 - Wender Dalton e Banda



22h - Banda Ublues



0h30 – Encerramento 30/04 - DOMINGO

18h - Abertura da praça gastronômica



19h30 - Banda Frequency



22h - Banda Like a Boss



0h30 - Encerramento

