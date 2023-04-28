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Festival

4° Ublues Beer Fest acontece neste fim de semana em Anchieta

De 28 a 30 de abril, evento em Ubu terá shows gratuitos, cerveja artesanal e praça gastronômica com opções a partir de R$ 8
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 11:25

Cerveja artesanal, comida boa e shows gratuitos de rock e blues é o que promete a quarta edição do Ublues Beer Fest para o fim de semana do feriado de 1º de maio. O cenário escolhido para a festa, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de abril (de sexta a domingo), é o charmoso balneário de Ubu, em Anchieta.
Seis cervejarias da região garantiram presença no evento, e vão comercializar diversos estilos da bebida a preços que variam de R$ 10 a R$ 15 a caneca de 300 ml.
Uma das novidades é o chope artesanal de morango, mas há opções também das populares Pilsen e IPA. Lagoahaus, São Nunca Beer, Buena Onda, Nosso Reino, Fatto a Mano e Else são as cervejarias confirmadas no festival.
Cerveja artesanal
Festival vai contar com a presença de seis cervejarias regionais Crédito: Shutterstock
A praça gastronômica, por sua vez, terá especialidades variadas, que vão de porções de peixe e camarão a torta capixaba, pizza, tapioca e churrasquinho. Os valores ficam entre R$ 8 e R$ 65. A entrada é gratuita nos três dias de evento.

CARDÁPIO DA PRAÇA GASTRONÔMICA

  • Pizzas: de R$ 25 a R$ 50
  • Tapiocas: de R$ 13 a R$ 23 (doce ou salgada)
  • Porção de bolinho de peixe: R$ 35
  • Torta capixaba: R$ 25 (individual)
  • Arroz de camarão: R$ 30 (individual)
  • Camarão com fritas: R$ 48
  • Gurjão de peixe com fritas: R$ 45
  • Petisco de frango com fritas: R$ 45
  • Carne de sol com fritas: R$ 55
  • Contrafilé com fritas: R$ 65

PROGRAMAÇÃO DO UBLUES BEER FEST

28/04 - SEXTA-FEIRA
  • 18h - Abertura do evento
  • 19h30 - Henrique Cabral e banda
  • 22h - Banda Versão Pirata
  • 1h30 - Encerramento
29/04 – SÁBADO
  • 18h - Abertura da praça gastronômica
  • 19h30 - Wender Dalton e Banda
  • 22h - Banda Ublues
  • 0h30 – Encerramento
30/04 - DOMINGO
  • 18h - Abertura da praça gastronômica
  • 19h30 - Banda Frequency
  • 22h - Banda Like a Boss
  • 0h30 - Encerramento
4º UBLUES BEER FEST
Quando: 28, 29 e 30 de abril
Onde: no balneário de Ubu, em Anchieta
Atrações: cervejas artesanais, praça gastronômica e shows musicais 
Entrada gratuita.

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