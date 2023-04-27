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21ª Festa do Socol agita o fim de semana em Venda Nova

Iguaria de origem italiana é a estrela do evento, que terá desafio da linguiça gigante, leilões, receita ao vivo e show com Casaca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 06:00

Festa do Socol em Alto Bananeiras, Venda Nova do Imigrante
Evento contará com mais de 300 quilos da iguaria Crédito: Festa do Socol/Arquivo
A 21ª Festa do Socol vai celebrar um dos produtos mais icônicos da gastronomia capixaba nos dias 29 e 30/04, sábado e domingo respectivamente, na comunidade de Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante.
Dedicado ao presunto cru de origem italiana produzido pelos primeiros imigrantes que chegaram a Venda Nova, o evento terá como atrativos o socol e a linguiça gigantes, além de shows musicais, leilões e uma receita especial ensinada ao vivo pelo chef Renato Santos.
Festa do Socol em Alto Bananeiras, Venda Nova do Imigrante
Porção de socol vendida na festa Crédito: Festa do Socol/Arquivo
“Um socol com aproximadamente dois metros será leiloado no sábado, e um outro maior, com cerca de dois metros e meio, no domingo. Quem estiver presente vai poder participar oferecendo lances”, explica o coordenador-geral do evento, Hiago Falqueto.
Outra atração é a linguiça gigante, da qual o público pode tentar adivinhar o tamanho. Hiago explica como funciona o desafio:
A pessoa paga um valor para apostar e deixa registrado o tamanho que acha que a linguiça tem. No domingo à tarde a gente mede a peça com a ajuda de quem está na festa e quem acertar leva a linguiça para casa. Se mais de uma pessoa acertar, a gente reparte a linguiça entre os ganhadores.
Festa do Socol em Alto Bananeiras, Venda Nova do Imigrante
Linguiça gigante será medida no domingo à tarde Crédito: Festa do Socol/Arquivo
Para a festa deste ano foram preparados cerca de 300 quilos de socol. Além da peça no quilo, também serão comercializadas porções e comidas preparadas com o embutido, entre eles o elogiado pastel de socol. 
Na programação musical, a novidade é a presença da banda Casaca, que fará um show no sábado, às 21h. Na bilheteria, o ingresso custará R$ 35, mas já pode ser adquirido com antecedência no site Superticket e na Lojinha Dona Martha, em Vila Betânea, Venda Nova.  
No mesmo dia, às 16h, o chef Renato Santos vai comandar uma aula-show gratuita com uma receita de nhoque de banana e socol com fonduta de palmito assado e resteia acompanhada por farofa de socol.
Todo o lucro da Festa do Socol será revertido para a APAE, para as voluntárias do Hospital Padre Máximo e para melhorias na comunidade de Alto Bananeiras, além de viabilizar a estrutura do evento.  

Da origem à indicação geográfica

O socol é um presunto cru de origem italiana. No dialeto da região do Vêneto, chama-se ossocolo, que significa "carne de pescoço". Quando os primeiros imigrantes chegaram a Venda Nova, produziam a iguaria amarrada com barbante. Hoje é usada uma tela própria como embalagem, e a carne do pescoço do porco deu lugar ao lombo, que é mais leve e tem menos gordura. No Brasil, o socol é um produto exclusivo do município de Venda Nova do Imigrante. O Selo de Indicação Geográfica (IG) e o Selo Arte ajudaram a torná-lo único.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA

29/04 - SÁBADO - Entrada gratuita das 12h às 18h. A partir das 18h, ingresso a R$ 35.
  • 12h – Abertura dos portões
  • 13h – Show com Leandro Souza
  • 16h – Aula-show com o chef Renato Santos. Prato: Nhoque de banana e socol com fonduta de palmito assado e resteia acompanhado por farofa de socol
  • 18h – Show com Alencacio Schuenk
  • 21h – Show com Casaca
  • 0h – Encerramento
30/04 - DOMINGO - Entrada gratuita até as 10h. A partir das 10h, ingresso a R$ 10.
  • 9h – Santa Missa
  • 10h30 – Almoço típico e Cantarola Italiana
  • 12h – Show com Leandro Souza
  • 15h – Show com Henrique Daré
  • 18h – Show com Garotos Tradição
  • 21h – Encerramento.
Renato Casanova, integrante do grupo capixaba Casaca
Renato Casanova, da banda Casaca, que faz show no sábado (29) Crédito: Reprodução/Instagram
21ª FESTA DO SOCOL
Quando: 29 e 30 de abril de 2023.
Onde: na comunidade de Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante.
Ingressos: sábado (29) - entrada gratuita das 12h às 18h e a partir das 18h R$ 35. Domingo - entrada gratuita até as 10h e a partir das 10h R$ 10.
Mais informações: (28) 99923-4832 e (28) 99996-4561 ou @festadosocol (Instagram). 

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