21ª Festa do Socol agita o fim de semana em Venda Nova

Da origem à indicação geográfica
O socol é um presunto cru de origem italiana. No dialeto da região do Vêneto, chama-se ossocolo, que significa "carne de pescoço". Quando os primeiros imigrantes chegaram a Venda Nova, produziam a iguaria amarrada com barbante. Hoje é usada uma tela própria como embalagem, e a carne do pescoço do porco deu lugar ao lombo, que é mais leve e tem menos gordura. No Brasil, o socol é um produto exclusivo do município de Venda Nova do Imigrante. O Selo de Indicação Geográfica (IG) e o Selo Arte ajudaram a torná-lo único.
PROGRAMAÇÃO DA FESTA
- 12h – Abertura dos portões
- 13h – Show com Leandro Souza
- 16h – Aula-show com o chef Renato Santos. Prato: Nhoque de banana e socol com fonduta de palmito assado e resteia acompanhado por farofa de socol
- 18h – Show com Alencacio Schuenk
- 21h – Show com Casaca
- 0h – Encerramento
- 9h – Santa Missa
- 10h30 – Almoço típico e Cantarola Italiana
- 12h – Show com Leandro Souza
- 15h – Show com Henrique Daré
- 18h – Show com Garotos Tradição
- 21h – Encerramento.
Quando: 29 e 30 de abril de 2023.
Onde: na comunidade de Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante.
Ingressos: sábado (29) - entrada gratuita das 12h às 18h e a partir das 18h R$ 35. Domingo - entrada gratuita até as 10h e a partir das 10h R$ 10.
Mais informações: (28) 99923-4832 e (28) 99996-4561 ou @festadosocol (Instagram).