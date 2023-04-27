21ª Festa do Socol agita o fim de semana em Venda Nova

29 e 30 de abril de 2023.

na comunidade de Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante.

sábado (29) - e

ntrada gratuita das 12h às 18h e a partir das 18h R$ 35. Domingo - e

ntrada gratuita até as 10h e a partir das 10h R$ 10.

Mais informações: (28) 99923-4832 e (28) 99996-4561 ou

@festadosocol (Instagram).