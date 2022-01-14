4 segredos dos vinhos produzidos na região do vulcão Etna

Terra mineral

Considerado Patrimônio da UNESCO, o Etna está situado na maior montanha localizada em uma ilha, sendo o quinto vulcão mais ativo do mundo - condições que tornam os vinhos produzidos nas vinícolas da região bastante elegantes e refinados. Os vinhedos do Etna encontram-se em regiões de solo bastante irregular, como se nota pelas enormes pedras “atiradas pelo ciclope” e muitas vezes incrustradas entre as parreiras.

Os vinhos da região do Etna têm como característica a capacidade de preencher a boca em sua totalidade, com gosto persistente e retrogosto elegante. São intensos, luminosos e ao mesmo tempo refinados, traduzindo a identidade do local onde são produzidos. “O Etna é parte majestosa do cenário siciliano, aparecendo pelas manhãs através das janelas das casas locais e ajudando a ornamentar uma paisagem singular. Tudo isso compõe a alma dos vinhos locais”, diz Russo, lembrando que os exemplares conferem a paixão pela terra e pelo vinho.

A Nerello Mascalese é uma variedade de uva tinta amplamente cultivada nas encostas vulcânicas do Monte Etna, na Sicília. Os vinhos elaborados a partir dessa uva receberam ampla notoriedade na última década por serem frescos, com aromas frutados e herbáceos, bem como excelente mineralidade e uma nuance terrosa. Outra uva utilizada para compor os vinhos são a Catarratto e Grillo. “A Catarratto é uma uva branca amplamente cultivada na Sicília, utilizada na elaboração de vinhos brancos frescos e leves. Já a uva Grillo pertence a uma casta originada por meio de um cruzamento natural entre as uvas Catarratto Bianco – cujas vinhas são vigorosas e os bagos possuem amadurecimento médio a tardio – e Moscato de Alexandria. Possui três sinônimos: ariddu, riddu e rossese bianco (cultivada em Riomaggiore, na Ligúria). Existem algumas outras uvas com o nome de Rossese Bianco, porém a única que tem o mesmo DNA da Grillo é a de Riomaggiore.