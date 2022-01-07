5 vinhos para curtir o verão na praia ou na piscina

Arya Rosé 2021 Lata

Sempre muito refrescantes e fáceis de harmonizar com pratos leves, os espumantes não poderiam ficar de fora da lista. As cavas espanholas são espumantes elaborados pelo método tradicional (o mesmo utilizado para champanhes) e têm excelente custo benefício. O Marrugat Brut Seleccion, feito com as uvas xarel-lo, macabeo e parrelada, é bem cítrico, com aromas de pera e maçã verde, e borbulhas bem delicadas. A temperatura ideal de serviço fica entre 3°C e 5°C, então não esqueça de manter gelado com um baldinho de gelo ou um cooler até a garrafa acabar. Quanto: R$ 56,80, nos supermercados Carone.

Essa linha da vinícola Miolo é produzida na Campanha Gaúcha, uma região mais quente. É um vinho bem descomplicado para levar para a praia mesmo, tanto que é vedado com tampa de rosca (screw cap). Elaborado com Chardonnay e Viognier, é um branco leve, agradável e de ótimo frescor, que combina super bem com peixes, saladas e mariscos. Quanto: R$ 43, nos supermercados Perim.

Um vinho para a galera toda. Imagine só: três litros de vinho fino em uma embalagem com torneira acoplada para facilitar o serviço, e que ainda permanece em boa qualidade 30 dias depois de aberto. Esse é o conceito dos vinhos "bag in box", que pela praticidade são uma ótima pedida em festas, piscina e praia. O Fabenne Chardonnay, produzido na Serra Gaúcha, é leve, jovem, fresco e bastante aromático, fácil de agradar. A caixa com 3 litros custa R$ 129 no site da vinícola, ou seja, cada litro sai por R$ 43, bem menos do que costumamos pagar em uma garrafa de 750ml.

Vinho Verde é um estilo de vinho que, sem dúvida, é a cara do verão. O QPA Fresh foi pensado para ser consumido nos dias mais quentes. Feito com três uvas (Arinto, Loureiro e Trajadura), é bastante aromático e na boca apresenta corpo leve, boa acidez e um leve dulçor, o que nos permite acrescentar pedrinhas de gelo para deixá-lo ainda mais refrescante. Se você gosta de ostras, recomendo fazer a prova. Fica perfeito! Quando: R$ 69,90, no mercado Top Mais Gourmet.