5 vinhos para curtir o verão na praia ou na piscina

Moramos em um país tropical, onde faz calor na maior parte do ano. Talvez por isso ainda engatinhamos na cultura do vinho. Muitos acham que é uma bebida de inverno e não combina com clima quente, mas acredite: existe um estilo de vinho para cada ocasião. Basta saber escolher.
Verão pede sempre os mais leves e refrescantes: brancos, rosés, espumantes... Algumas uvas são mais indicadas para a estação, por originarem vinhos com menor teor alcoólico, mais secos e jovens, menos complexos. Uma delas é a Chardonnay, rainha das uvas brancas.
Riesling e Sauvignon Blanc também estão na lista de vinhos ideais para o período das altas temperaturas. E se a sua ideia é levar a bebida para a praia, para o churrasco ou para o banho de piscina, aqui vão cinco dicas certeiras, desde a tradicional garrafa de 750ml até a latinha e a democrática bag in box.
5 VINHOS PARA CURTIR NO VERÃO
Arya Rosé 2021 Lata
Sempre muito refrescantes e fáceis de harmonizar com pratos leves, os espumantes não poderiam ficar de fora da lista. As cavas espanholas são espumantes elaborados pelo método tradicional (o mesmo utilizado para champanhes) e têm excelente custo benefício. O Marrugat Brut Seleccion, feito com as uvas xarel-lo, macabeo e parrelada, é bem cítrico, com aromas de pera e maçã verde, e borbulhas bem delicadas. A temperatura ideal de serviço fica entre 3°C e 5°C, então não esqueça de manter gelado com um baldinho de gelo ou um cooler até a garrafa acabar. Quanto: R$ 56,80, nos supermercados Carone.
Essa linha da vinícola Miolo é produzida na Campanha Gaúcha, uma região mais quente. É um vinho bem descomplicado para levar para a praia mesmo, tanto que é vedado com tampa de rosca (screw cap). Elaborado com Chardonnay e Viognier, é um branco leve, agradável e de ótimo frescor, que combina super bem com peixes, saladas e mariscos. Quanto: R$ 43, nos supermercados Perim.
Um vinho para a galera toda. Imagine só: três litros de vinho fino em uma embalagem com torneira acoplada para facilitar o serviço, e que ainda permanece em boa qualidade 30 dias depois de aberto. Esse é o conceito dos vinhos "bag in box", que pela praticidade são uma ótima pedida em festas, piscina e praia. O Fabenne Chardonnay, produzido na Serra Gaúcha, é leve, jovem, fresco e bastante aromático, fácil de agradar. A caixa com 3 litros custa R$ 129 no site da vinícola, ou seja, cada litro sai por R$ 43, bem menos do que costumamos pagar em uma garrafa de 750ml.
Vinho Verde é um estilo de vinho que, sem dúvida, é a cara do verão. O QPA Fresh foi pensado para ser consumido nos dias mais quentes. Feito com três uvas (Arinto, Loureiro e Trajadura), é bastante aromático e na boca apresenta corpo leve, boa acidez e um leve dulçor, o que nos permite acrescentar pedrinhas de gelo para deixá-lo ainda mais refrescante. Se você gosta de ostras, recomendo fazer a prova. Fica perfeito! Quando: R$ 69,90, no mercado Top Mais Gourmet.
Praia pede praticidade, então, nada como levar para a beira do mar um vinho em lata, e resolver, assim, a questão do saca-rolhas e das taças. Os vinhos enlatados foram criados com o objetivo de democratizar o consumo da bebida, permitindo que seja levada para qualquer lugar e consumida a qualquer hora. O Arya Rosé é um super vinho e não fica atrás de nenhum engarrafado. A safra 2021 tem Pinot Noir, Merlot e Trebbiano, e traz aromas de frutas vermelhas com o de morango bastante notável. Na boca, é fresco e delicado, convidando para um próximo gole. Quanto: R$ 21,90 (269ml), na Wine.
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