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De polenta a pão

4 receitas práticas e saudáveis com fubá

Aprenda a preparar pratos nutritivos e deliciosos com esse ingrediente versátil
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 13:12

Polenta com cogumelos salteados (Imagem: Food Fantasy | Shutterstock)
Polenta com cogumelos salteados Crédito: Food Fantasy | Shutterstock
O fubá, uma farinha de milho finamente moída, é um ingrediente tradicional na culinária brasileira. Conhecido por ser uma opção acessível, ele é versátil e pode ser utilizado como base para diversas receitas, incluindo as saudáveis. Além disso, o seu sabor característico adiciona um toque especial aos pratos, proporcionando opções deliciosas e equilibradas.
Pensando nisso, separamos 4 receitas práticas e saudáveis com fubá para você incluir na dieta. Confira!

Polenta com cogumelos salteados

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de fubá
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes natural
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 200 g de cogumelos shitake fatiados
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para decorar

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Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o fubá e 1 xícara de chá de caldo de legumes. Misture e reseeve. Em uma panela, coloque o restante do caldo de legumes e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza o fogo, acrescente o fubá dissolvido e cozinhe por 15 minutos, mexendo sempre até engrossar. Junte 1 colher de sopa de azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo e disponha a polenta em um prato. Reserve.
Em uma frigideira, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Coloque os cogumelos e refogue até ficarem macios. Desligue o fogo e disponha os cogumelos sobre a polenta. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Panqueca de fubá com espinafre

Ingredientes:
  • 1/2 xícara de chá de fubá
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de espinafre cozido e picado
  • 1/2 xícara de chá de leite de aveia
  • Sal a gosto
  • Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma concha, disponha pequenas porções de massa sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com o recheio desejado.
Bolo de fubá integral (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Bolo de fubá integral Crédito: WS-Studio | Shutterstock

Bolo de fubá integral

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de fubá
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de mel
  • 1 xícara de chá de leite de aveia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Fubá para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ingredientes líquidos e misture. Adicione os ingredientes secos, exceto o fermento químico, e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Após, disponha a massa em uma forma com furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Sirva em seguida.

Pão de fubá e linhaça

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de fubá
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de linhaça
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 xícara de chá de água morna
  • Azeite para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um pano e deixe descansar por 1 hora. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.

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