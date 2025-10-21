Gastronomia

4 lanches proteicos com amendoim para melhorar o ganho de massa muscular

Veja como preparar receitas com esse aliado prático e saboroso na rotina alimentar

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:38

Mingau de aveia com amendoim e banana Crédito: Imagem: TalyaAL | Shutterstock

O amendoim é um ingrediente versátil e altamente proteico, ideal para quem busca aumentar a massa muscular. Rico em gorduras boas, fibras, vitaminas e minerais como magnésio e potássio, ele fornece energia de forma gradual, contribuindo para a recuperação e o crescimento dos músculos.

A seguir, confira 4 lanches proteicos com amendoim para melhorar o ganho de massa muscular!

Mingau de aveia com amendoim e banana

Ingredientes

1 xícara de chá de leite desnatado

3 colheres de sopa de aveia em flocos

1 banana madura amassada

1 colher de sopa de amendoim torrado sem sal

1 colher de chá de mel

Canela em pó a gosto

Amendoim torrado sem sal e rodelas de banana para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e a aveia. Leve ao fogo médio e mexa até começar a engrossar. Adicione a banana amassada e continue mexendo até obter uma textura cremosa. Retire do fogo e misture o amendoim até incorporar. Acrescente o mel e misture bem. Polvilhe canela e finalize com rodelas de banana e amendoim por cima. Sirva em seguida.

Bolinhas energéticas de amendoim

Ingredientes

1 xícara de chá de amendoim torrado sem sal

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de proteína em pó

1 colher de sopa de chia

2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Triture o amendoim em um processador até formar uma farinha grossa, com pequenos pedaços ainda visíveis. Transfira para uma tigela e adicione a aveia, a proteína em pó e a chia. Misture bem. Acrescente o mel e a água aos poucos, mexendo até obter uma massa úmida e moldável. Faça bolinhas pequenas com as mãos e disponha sobre um prato ou assadeira. Leve à geladeira por 30 minutos para firmar antes de servir.

Cookie de amendoim proteico Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Cookie de amendoim proteico

Ingredientes

1 xícara de chá de amendoim torrado sem sal

1 ovo

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

1 colher de chá de óleo de coco

Amendoim torrado sem sal para decorar

Modo de preparo

Triture o amendoim no processador até obter uma farinha grossa. Em uma tigela, misture o ovo, o mel e o óleo de coco até formar um creme. Adicione o amendoim triturado, a aveia e o whey protein. Misture bem até a massa ficar homogênea. Acrescente o fermento e o sal, mexendo suavemente. Modele os cookies com as mãos ou usando uma colher, formando discos pequenos. Coloque-os em uma assadeira forrada com papel-manteiga e decore com os amendoins. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 a 15 minutos, ou até dourar levemente. Espere esfriar antes de consumir.

Shake de whey protein e amendoim triturado

Ingredientes

250 ml de leite desnatado

1 banana madura

1 scoop de whey protein sabor chocolate

2 colheres de sopa de amendoim torrado e triturado

1 colher de chá de mel

4 cubos de gelo

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite, a banana, o whey protein, o amendoim triturado e o mel. Bata bem até a mistura ficar cremosa e homogênea. Acrescente os cubos de gelo e bata por mais alguns segundos. Sirva em seguida.