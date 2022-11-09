Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cerveja artesanal

4° Iriri Beer Festival terá petiscos a R$ 7 e chope de morango

Atração do feriado no balneário de Anchieta, evento será aberto ao público e reunirá cervejarias da região e de fora da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 06:00

Atenção, cervejeiros do Litoral Sul do Estado: começa no fim de semana a quarta edição do Iriri Beer Festival, que deve movimentar a gastronomia no balneário de Anchieta até o feriado da Proclamação da República, na terça-feira (15).  
O festival acontecerá entre os dias 11 e 15 de novembro na área de eventos de Iriri, reunindo cervejarias e empreendimentos gastronômicos da região e de fora da cidade.
O cardápio de comidas traz itens como pastel, espetinho, barriguinha de porco com geleia, camarão empanado e franguinho crocante. Os preços dos petiscos variam entre R$ 7 e R$ 40, e os pratos custam no máximo R$ 70.
Cerveja | chope artesanal na torneira
Chope vai custar entre R$ 8 e R$ 25 no festival Crédito: Shutterstock

CHOPE DE MORANGO

Já a carta de bebidas, ponto alto do evento, reúne diversos estilos de chope produzidos por cervejarias da região e de outros municípios capixabas (preços entre R$ 8 e R$ 25). Na ocasião, será lançado um sabor inusitado de chope: de morango e sem glúten. Os drinques também não ficarão de fora. 
Os estabelecimentos participantes são SeaHop, Buena Onda, Skinas Pub, Seu João Cozinha Afetiva, Baita Cone, Else, Churros Quero Mais, Komburguer de Guarapari, Fatto a Mano, Bar One Drinks, Beer Bike Choperia, Jamaica Drinks e Hot Dog, Lanches da Diana e bar da Associação Iriri Vivo. 
As chefs Suzy e Fernanda Maria Braga também têm presença confirmada no festival.  
4º IRIRI BEER FESTIVAL 
Quando: de 11 a 15 de novembro.
Onde: na área de eventos de Iriri, em Anchieta.
Entrada gratuita.

Veja Também

Festival da Casquinha de Siri agita o feriado na Ilha das Caieiras

Restaurantes veganos servem de pizza a churrasco no ES

É festa! Conheça 9 bares para comemorar aniversário no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados