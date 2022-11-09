4° Iriri Beer Festival terá petiscos a R$ 7 e chope de morango

Atenção, cervejeiros do Litoral Sul do Estado: começa no fim de semana a quarta edição do Iriri Beer Festival, que deve movimentar a gastronomia no balneário de Anchieta até o feriado da Proclamação da República, na terça-feira (15).

O festival acontecerá entre os dias 11 e 15 de novembro na área de eventos de Iriri, reunindo cervejarias e empreendimentos gastronômicos da região e de fora da cidade.

O cardápio de comidas traz itens como pastel, espetinho, barriguinha de porco com geleia, camarão empanado e franguinho crocante. Os preços dos petiscos variam entre R$ 7 e R$ 40, e os pratos custam no máximo R$ 70.

Chope vai custar entre R$ 8 e R$ 25 no festival Crédito: Shutterstock

CHOPE DE MORANGO

Já a carta de bebidas, ponto alto do evento, reúne diversos estilos de chope produzidos por cervejarias da região e de outros municípios capixabas (preços entre R$ 8 e R$ 25). Na ocasião, será lançado um sabor inusitado de chope: de morango e sem glúten. Os drinques também não ficarão de fora.

Os estabelecimentos participantes são SeaHop, Buena Onda, Skinas Pub, Seu João Cozinha Afetiva, Baita Cone, Else, Churros Quero Mais, Komburguer de Guarapari, Fatto a Mano, Bar One Drinks, Beer Bike Choperia, Jamaica Drinks e Hot Dog, Lanches da Diana e bar da Associação Iriri Vivo.

As chefs Suzy e Fernanda Maria Braga também têm presença confirmada no festival.